Escándalo con Djokovic: Australia le bloqueó el ingreso en el aeropuerto y el tenista tiene que abandonar el país

El tenista número uno del mundo consiguió una "derogación médica" para participar de un torneo sin estar vacunado. Pero luego surgió un problema inesperado

El número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, que el martes anunció la obtención de una derogación médica para poder disputar el Abierto de Australia, quedó bloqueado durante ocho horas en el aeropuerto de Melbourne este miércoles, debido a un presunto problema de visado. Finalmente, las autoridades no le permitieron el ingreso y el serbio debe tomarse un avión a otro destino.

Australia canceló el visado de Djokovic por incumplir los requisitos de entrada al país, informaron responsables del control de fronteras en un comunicado, lo que por el momento impide al número uno mundial participar en el Abierto de Australia, previsto a partir del 17 de enero en Melbourne.

Esta decisión de las autoridades australianas fue tomada varias horas después de que Djokovic fuese retenido en el aeropuerto de Melbourne por incumplir los requisitos de entrada al país, al no rellenar el formulario correcto para el tipo de visado solicitado.

"El señor Djokovic no proporcionó las pruebas adecuadas para cumplir con los requisitos de entrada a Australia y su visa fue cancelada", anunció en un comunicado la Fuerza Fronteriza de Australia.

Esta situación llega 24 horas después de desatarse la polémica cuando Djokovic, reticente a la vacunación contra el covid-19 (obligatoria para entrar en Australia), anunciase que viajaba a Melbourne gracias a una "derogación médica", lo que fue considerado por la prensa y por buena parte de la población australiana como un trato de favor de sus autoridades hacia el belgradense.

"Los no ciudadanos que no tengan una visa de entrada válida o cuya visa haya sido cancelada serán retenidos y expulsados de Australia", añadieron las autoridades fronterizas.

"La Fuerza Fronteriza Australiana continuará asegurándose que todos aquellos que lleguen a nuestra frontera cumplan con nuestras leyes y con los requisitos de entrada", insistieron en el comunicado.

Polémica por la no vacunación

La estrella serbia anunció el martes que estaba viajando a Melbourne tras haber conseguido una "derogación médica", que terminó con el culebrón sobre si podría participar en el torneo.

Todos los participantes del Open de Australia, que comienza el 17 de enero, deben estar vacunados contra el covid-19 o disponer de una exención otorgada por dos comités de expertos independientes.

En el pasado, el serbio se había mostrado reticente a vacunarse y se ha negado repetidamente a confirmar si se inoculó.

El tenista serbio, reticente a vacunarse.

En declaraciones a la cadena australiana Channel Nine, el jefe del torneo, Craig Tiley, aseguró que 26 personas de los casi 3.000 jugadores y personal técnico que viajaban a Australia para la competición habían pedido una derogación, pero solo un puñado la consiguió.

"A cualquier persona que reuniera las condiciones se le ha permitido venir. No hubo favores especiales. No hay ninguna oportunidad especial para Novak", sostuvo Tiley.

El primer ministro australiano, Scott Morrison, declaró por su parte, antes de la llegada del tenista serbio a Melbourne, que si las razones de la exención de Djokovic eran "insuficientes", el serbio estaría "en el próximo avión de regreso" a su casa.

Tiley también instó al tenista a revelar la razón de su permiso médico. "Sería realmente útil si Novak explica las condiciones por las que ha pedido y obtenido una exención médica", dijo.

"Lo animo a que hable de ello a la comunidad (...) Hemos pasado por un periodo muy difícil en estos dos últimos años y apreciaría algunas respuestas sobre ello", añadió.

Una de las condiciones que permitían la entrada sin vacuna es que el aspirante hubiera tenido covid-19 en los últimos seis meses. No está claro que este fuera el caso de Djokovic.

"Pésimo mensaje"

La decisión de la "derogación médica" causó indignación en Australia, cuyos residentes han estado sometidos a importantes restricciones, confinamientos y cierres fronterizos durante gran parte de los últimos dos años.

También generó sorpresa en algunos tenistas, como el jugador británico de dobles Jamie Murray, que está disputando la ATP Cup de Sidney. "Creo que si fuera yo el que no está vacunado, no recibiría la exención", reclamó.

El médico Stephen Parnis, exvicepresidente de la Asociación Médica Australiana, dijo que la decisión transmite un mensaje negativo a las personas que luchan contra la propagación de covid-19.

"No me importa qué tan buen tenista es. Si él se niega a vacunarse, no debe permitirse su ingreso", sostuvo Parnis en Twitter.

Djokovic expresó su oposición a la vacuna contra el coronavirus en abril de 2020, cuando se planteó que podría ser obligatoria para reanudar los torneos.

"Personalmente no soy provacuna", declaró entonces Djokovic. "No quisiera que alguien me obligue a estar vacunado para poder viajar".

La molestia se hizo palpable en las calles de Melbourne. Ron Wilson, un residente, dijo a AFP que "me parece repugnante (...) No debería ser una decisión de última hora dejarlo entrar".