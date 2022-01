Autotest de Covid-19: cuánto costarán y dónde se podrán conseguir

La fecha de venta dependerá de los laboratorios y las farmacias. Podría demorarse ya que a partir de la autorización se comenzará recién la importación

En medio del récord de casos de coronavirus que se registra día a día en el país, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó el uso individual de cuatro test de autoevaluación en base a la detección del virus SARS-CoV-2.

Los test aprobados Panbio COVID-19 Antigen Self-Test, SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal, SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (COVID-19 Ag), y WL Check SARS-CoV-2 Ag Self Testing pertenecen a los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener y serán comercializados en las farmacias habilitadas.

Autotest de Covid-19: cuánto costarán y dónde se podrán conseguir

Los test de autoevaluación para la detección de SARS-CoV-2 (COVID-19) podrán adquirirse de modo individual, por instituciones públicas o privadas, o jurisdicciones "siempre que se garantice el adecuado reporte de resultados".

Autotest de Covid-19: cuánto costarán y dónde se podrán conseguir

Si bien los testeos podrán adquirirse en distintas farmacias a lo largo del país, aun no se precisó cuando comenzará la venta de los productos, ya que según se informó a partir de esta autorización recién se comenzará la importación, por lo cual se requerirá de un lapso para que estén disponibles.

Desde el ministerio de Salud señalaron que la fecha de venta "dependerá de los laboratorios y las farmacias".

La exclusividad de la venta estará a cargo de las farmacias habilitadas que deberán registrar los datos de los resultados de los testeos en la base informática farmacéutica e informar al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS).

El resultado de la prueba de orientación diagnóstica deberá ser reportado de forma individualizada dentro de las 24 horas de realizado el test. Si el farmacéutico no recibe el reporte del usuario una vez realizado el test, deberá informar de esa situación a la autoridad sanitaria jurisdiccional.

Si bien todavía no se informó el precio oficial de los cuatros tests de antígenos aprobados por la ANMAT, el Presidente de la Asociación de Propietarios de Farmacias de la República Argentina (ASOFAR), Norberto Mañas, anticipó que su precio oscilará entre los 1900 y los 2500 pesos.

"Estimamos que estarán a la venta entre el viernes y el lunes, tiene que salir la reglamentación de venta", precisó Mañas en declaraciones radiales.

Los productos aprobados son de "orientación diagnóstica" y los usuarios deberán recoger la muestra por sí mismos en base a las instrucciones de los fabricantes. "Los test que se autorizaron son de antígeno, se mezcla con un componente y eso va a un recipiente que determina si es positivo o negativo", agregó Mañas.

La ANMAT aclaró que estas pruebas "proporcionan resultados orientativos, sin valor diagnóstico concluyente, a excepción de que las jurisdicciones, en acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación y en base a la situación epidemiológica, consideren el resultado como positivo".

Por colapso de testeos, no se hisopará a contactos estrechos

La ministra de Salud, Carla Vizzotti y sus pares de las 24 jurisdicciones participaron este miércoles del Consejo Federal de Salud (Cofesa), y allí analizaron la actual situación epidemiológica de incremento en el número de casos de Covid-19 y acordaron diversas medidas para controlar la situación.

El Ministerio de Salud de la Nación decidió modificar los algoritmos con el objetivo de disminuir la tensión en los centros de testeo, que en los últimos días experimentaron un incremento considerable. De esta manera, determinaron que no se hisopará a contactos estrechos, presenten o no síntomas.

Tal como se precisó, si la persona tiene síntomas compatibles con Covid-19 y tuvo contacto estrecho con un caso positivo, no es estrictamente necesario realizar un test para confirmar el diagnóstico, ya que, ante tan elevada circulación viral, la confirmación puede establecerse por nexo clínico y epidemiológico. Por otro lado, en el caso de que la persona haya tenido un contacto estrecho con un caso confirmado, pero no presente síntomas, deberá realizar el aislamiento correspondiente pero no está indicado el testeo.

Por colapso de testeos, no se hisopará a contactos estrechos

En esa misma línea, la ministra dijo a TN: "Si una persona es contacto estrecho y no tiene síntomas no hace falta testearse, en este momento de la pandemia en la Argentina, porque con cinco días de aislamiento si están vacunados, y siete si no están vacunados, ya pueden tener el alta sin necesidad de un test".

"Estos algoritmos son para disminuir la tensión de los testeos", dijo. E insistió: "Si somos contacto estrecho, tenemos que hacer el aislamiento y no testearnos ni para el alta ni mucho menos durante. Hay mucha gente que va al día dos del contacto a ver si se contagió, ese testeo está de más. Si te contagiaste, te tenés que aislar; y si no te contagiaste, tenés que seguir aislado. Entonces, no tiene impacto y no te cambia la conducta, lo que hace es ocupar un lugar".

En ese sentido, puntualizó a quiénes se debería priorizar: "Un mayor de 60 años, una persona que no tuvo contacto y tiene síntomas, una persona con condiciones de riesgo. A estas personas sí les cambia la conducta y, si son positivo, tendrán que avisarle a sus contactos estrechos".

Además, la funcionaria resaltó que se está trabajando en otras alternativas, como el autotest, para apaciguar la demanda de testeos, y destacó que el aumento de casos no se está traduciendo en una suba de internaciones. Sumado a esto, se solidarizó con el sistema de salud ante los hechos de violencia que se sucedieron en diversos centros. "Es inadmisible", remarcó.

Actualmente, y en medio de la tercera ola, la positividad volvió a escalar y alcanzó el 55,7%, muy por encima del 10 recomendado por Organización Mundial de la Salud. Así, este miércoles se alcanzó un nuevo récord de casos y, en las últimas 24 horas, se reportaron 95.159 contagios, con lo cual se llegó a un total de 5.915.695 de infectados.