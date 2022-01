El Gobierno no descarta que los contagios de Covid sigan subiendo: "No sabemos cuál va a ser el techo"

La jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, admitió además que hay un "cuello de botella" en la demanda de testeos

La tercera ola de Covid-19 que comenzó en diciembre en la Argentina incluyó récords de casos en los primeros días de 2022, con más de 94.000 reportados este miércoles, que superaron los 81.000 del martes.

"No sabemos cuál va a ser el techo", admitió este jueves la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, quien reconoció también que hay un "cuello de botella" en la demanda de testeos, luego de la aprobación de las pruebas de autodiagnóstico de venta libre.

"Ómicron nos está trayendo muchísimas sorpresas a nosotros y al mundo. No sabemos cuál va a ser el techo, estamos viendo en otros lugares que crece y baja muy rápido y esperamos que pase lo mismo en la Argentina", señaló en declaraciones radiales la funcionaria que responde a la ministra Carla Vizzotti.

Ese elevado número de infectados también tiene una correlación en la cantidad de personas que llegan a testearse, con lugares de prueba que se vieron colapsados en las últimas semanas.

"Hoy la demanda de tests es una situación difícil, donde tenemos un cuello de botella y donde debemos dejar los tests para quienes tienen síntomas y necesitan una confirmación. Sino, tenemos muchos test innecesarios en el sistema de salud, que eso complica una buena gestión", detalló Tarragona.

Asimismo, propició la confirmación de casos por nexo epidemiológico, para no aumentar aún más el requerimiento de hisopados.

Sonia Tarragona, jefa de Gabinete del Ministerio de Salud

"En épocas de mucha transmisión y cantidad de casos, la confirmación por nexo epidemiológico es una práctica habitual. Si sos contacto estrecho y estás vacunado, son cinco días de aislamiento, tres más de cuidado de no asistir a eventos masivos y estás de alta. Si estás vacunado, con síntomas, son siete días de aislamiento y tres de cuidados adicionales", explicó la funcionaria.

Ante esta situación, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó el uso individual de cuatro test de autoevaluación para detectar coronavirus, fabricados por los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener, y que serán comercializados en las farmacias habilitadas.

La jefa de Gabinete de la cartera sanitaria indicó que se creó un sistema para que quien se realiza este autotest avise el resultado a la farmacia adonde lo adquirió y que desde las farmacias esto se deberá reportar al Sistema Nacional de Vigilancia.

"La persona tiene que comunicarse con la farmacia. Hay diferentes maneras que vamos a estar comunicando en detalle: puede ser a través de un código de barras que tiene el test, a través de la vía telefónica o con otra comunicación de la persona con la farmacia. Es responsabilidad de los personales farmacéuticos hacer el seguimiento de los tests y reportar los resultados, porque esa es la condición para permanecer habilitados para vender los test de evaluación", precisó Tarragona.

Añadió que la persona informará el resultado a través de una declaración jurada y también advirtió que el personal de los locales deberá notificar a las autoridades en caso de que el informe de la prueba no sea reportado por quien lo compró.

La funcionaria también destacó que no hay un impacto directo del número de casos en las internaciones y las muertes. "Esperamos que se mantenga de esa manera, eso se esta evidenciando en la Argentina y en el mundo: casos leves o moderados que no están tensionando el sistema de salud", concluyó.

Por colapso de testeos, no se hisopará a contactos estrechos

La ministra de Salud, Carla Vizzotti y sus pares de las 24 jurisdicciones participaron este miércoles del Consejo Federal de Salud (Cofesa), y allí analizaron la actual situación epidemiológica de incremento en el número de casos de Covid-19 y acordaron diversas medidas para controlar la situación.

El Ministerio de Salud de la Nación decidió modificar los algoritmos con el objetivo de disminuir la tensión en los centros de testeo, que en los últimos días experimentaron un incremento considerable. De esta manera, determinaron que no se hisopará a contactos estrechos, presenten o no síntomas.

Tal como se precisó, si la persona tiene síntomas compatibles con Covid-19 y tuvo contacto estrecho con un caso positivo, no es estrictamente necesario realizar un test para confirmar el diagnóstico, ya que, ante tan elevada circulación viral, la confirmación puede establecerse por nexo clínico y epidemiológico. Por otro lado, en el caso de que la persona haya tenido un contacto estrecho con un caso confirmado, pero no presente síntomas, deberá realizar el aislamiento correspondiente pero no está indicado el testeo.

En esa misma línea, la ministra dijo a TN: "Si una persona es contacto estrecho y no tiene síntomas no hace falta testearse, en este momento de la pandemia en la Argentina, porque con cinco días de aislamiento si están vacunados, y siete si no están vacunados, ya pueden tener el alta sin necesidad de un test".

"Estos algoritmos son para disminuir la tensión de los testeos", dijo. E insistió: "Si somos contacto estrecho, tenemos que hacer el aislamiento y no testearnos ni para el alta ni mucho menos durante. Hay mucha gente que va al día dos del contacto a ver si se contagió, ese testeo está de más. Si te contagiaste, te tenés que aislar; y si no te contagiaste, tenés que seguir aislado. Entonces, no tiene impacto y no te cambia la conducta, lo que hace es ocupar un lugar".

En ese sentido, puntualizó a quiénes se debería priorizar: "Un mayor de 60 años, una persona que no tuvo contacto y tiene síntomas, una persona con condiciones de riesgo. A estas personas sí les cambia la conducta y, si son positivo, tendrán que avisarle a sus contactos estrechos".

Además, la funcionaria resaltó que se está trabajando en otras alternativas, como el autotest, para apaciguar la demanda de testeos, y destacó que el aumento de casos no se está traduciendo en una suba de internaciones. Sumado a esto, se solidarizó con el sistema de salud ante los hechos de violencia que se sucedieron en diversos centros. "Es inadmisible", remarcó.

Actualmente, y en medio de la tercera ola, la positividad volvió a escalar y alcanzó el 55,7%, muy por encima del 10 recomendado por Organización Mundial de la Salud. Así, este miércoles se alcanzó un nuevo récord de casos y, en las últimas 24 horas, se reportaron 95.159 contagios, con lo cual se llegó a un total de 5.915.695 de infectados.