Ya hay casi medio millón de inscriptos para el sorteo del sueldo de Javier Milei: cómo participar

El referente liberal sorteará el miércoles su dieta como diputado nacional. La web para anotarse colapsó y tuvo más de dos millones de visitas

Tal como lo había prometido durante la última campaña electoral, el diputado liberal Javier Milei sortear el sueldo que percibirá como legislador nacional y, en poco más de 24 horas, para quedarse con esa primera dieta se anotaron más de 490 mil personas.

El sorteo se realizará el miércoles próximo a las 19 y los aspirantes a quedarse con el sueldo del diputado de Avanza Libertad podrán anotarse hasta las 10 de la mañana de ese día en la web https://mipalabra.javiermilei.com

En los ultimos dias, el sitio colapsó en distintas oportunidades y tuvo 2,8 millones de visitas.

La dieta de Milei como diputado es de poco más de 205.000 pesos. El sorteo lo hará el propio economista en Playa Grande, en Mar del Plata, a las 19.

"El sorteo se hará en vivo, con un escribano y lo vamos a transmitir por nuestras redes. A los efectos de la resolución se hará mediante cualquiera de los programas de generación de números aleatorios que hay en internet, y una vez que se obtiene uno (lo cual se verá todo el procedimiento) se busca en el sistema a quién corresponde el número y se lo anuncia", precisó.

Al explicar las razones por las que decidió sortear su sueldo, Milei destacó que es porque es "distinto a la casta política". Además, y al ser consultado sobre por qué no lo dona, respondió: "Yo en la vida real soy un minarquista (que el Estado sea mínimo en una sociedad), pero filosóficamente soy anarcocapitalista. Si yo donara la dieta estaría haciendo caridad con el dinero ajeno, algo que va en contra de mi postulado filosófico. No podría hacerlo así y por eso la forma más ecuánime es sortearlo".

"Todas mis dietas van a ser donadas", ratificó.

"En menos de un mes de mi asunción como diputado nacional he cumplido con cinco de mis principales promesas hechas en la campaña. Renuncié a mi trabajo en el sector privado, con fecha 9 de diciembre, para que no existiesen incompatibilidades. Voté en contra del presupuesto por considerarlo un dibujo y por inmoral. Rechacé el proyecto de Bienes Personales porque me había comprometido en no votar ninguna suba ni creación de nuevos impuestos. Fui uno de los firmantes de los proyectos de ley que contemplan la baja del IVA y barrer las retenciones. Y por último sortearé mi sueldo como legislador", dijo Milei.

Milei tildó de "adolescente" a Guzmán

Días atrás, el diputado nacional por La Libertad Avanza habló de la reunión donde el ministro de Economía, Martín Guzmán, convocó a los gobernadores provinciales para detallarles en que instancia se encuentran las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En un tono crítico, lo calificó de "adolescente" por su postura, habló de eliminar la obra pública y detalló cómo será el sorteo de su sueldo como diputado, negando que sea un acto demagógico.

El economista libertario, que ahora ejerce como diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, fue consultado acerca de su postura respecto a la reunión que encabezó Guzmán con la compañía del presidente Alberto Fernández, los mandatarios provinciales y los delegados enviados por los gobernadores que no asistieron. Allí, el titular del Palacio de Hacienda habló de las negociaciones con el Fondo y contó que desde el gobierno buscan reestructurar la deuda financiados por el propio organismo, además de develar que en las conversaciones pidieron más ajuste fiscal.

"Me preocupa bastante la posición del Ministro, que sería propia de un adolescente, porque recurre a falacias en un acto demagógico donde es como que solamente él defiende los intereses de la Argentina y quienes lo critican estarían en contra del país", comenzó el legislador.

El legislador tildó de adolescente la posición del Ministro

Luego de haber dicho que vio "algunos fragmentos" de la exposición de Guzmán frente a los mandamases provinciales y los enviados en representación de sus territorios, Milei consideró que fueron "bastante preocupantes" porque "implicaría estar en un desafío con el Fondo donde Guzmán plantea casi algo como que él le va a plantear las condiciones al Fondo cuando en realidad el Fondo es el acreedor".

En diálogo con Ernesto Tenembaum en la emisora Radio con Vos, señaló que el titular de la cartera económica "está jugando al juego de la gallina" con el Fondo. "Me parece que es una estrategia muy complicada, porque lo hace especulando con la idea del deudor significativo: la Argentina representa un 50% de la cartera desembolsada por el Fondo y si entrara en default lo quiebra", analizó.

Qué haría Milei como ministro de Economía

Consultado por el periodista sobre un hipotético rol suyo encabezando el Ministerio de Economía mientras negocia con el Fondo, Milei expresó ser "partidario de que la Argentina tiene que poner las cuentas fiscales en orden", explicitando que arreglaría rápidamente con el organismo.

"Haría nula la obra pública llevándola a un sistema de iniciativa privada a la chilena y eliminaría de cuajo las transferencias discrecionales a provincias y de provincias a municipios. Después, tenés que terminar con el problema de los subsidios económicos, algo que podés hacer sin tocar tarifas y que se haga hacia adelante", propuso.