Cuándo tenés que hacerte el testeo y cuánto tenés que aislarte: las claves para saber qué hacer

La suba abrupta de casos de las últimas semanas en el país dejó a un gran porcentaje argentinos en contacto estrecho con algún caso confirmado

¿Tengo que testearme con un solo síntoma de coronavirus? ¿Si soy contacto estrecho me aíslo directamente o necesito confirmar con una prueba? ¿Tengo que esperar para hisoparme si me siento mal?. Estas son solo algunas de las dudas que surgen en estos días.

La suba abrupta de casos de las últimas semanas en el país dejó a un gran porcentaje de las y los argentinos en contacto estrecho con algún caso confirmado, lo que junto con el dinamismo que tienen las indicaciones sobre cuándo testearse generó una gran confusión sobre cómo proceder.

¿Cuándo un caso es sospechoso?

"El caso sospechoso está definido con al menos un síntoma en personas vacunadas con esquema completo y dos síntomas en personas no vacunadas", explicó a Télam el médico infectólogo Javier Farina.

Los síntomas son

Fiebre (37.5°C o más)

Tos

Dolor de garganta

Dificultad para respirar

Dolor de cabeza

Dolor muscular

Diarrea

Vómitos

Rinitis

Congestión nasal

Pérdida de gusto u olfato.

¿Cuándo realizar el testeo?

¿En qué casos es necesario realizar el testeo?

"En caso de que la persona no tenga contacto estrecho, una vez que los síntomas comienzan ya hay carga viral como para que sea detectada por un test, por lo cual no tiene que esperar nada para realizarlo. En el único caso que uno puede sugerir esperar es si los síntomas son demasiado inespecíficos, si no se testea inmediatamente", explicó Farina, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y jefe de infectología del Hospital Cuenca Alta, de Cañuelas.

Si alguien tiene síntomas y fue contacto estrecho, las últimas recomendaciones del Ministerio de Salud indican que no es necesario realizar el test de diagnóstico a menos que la persona sea mayor de 60 años o presente factores de riesgo. "En ese caso se puede auto reportar o acercarse a un centro de testeo para que la inscriban como caso sin necesidad de hacer el testeo", detalló Farina.

¿Cómo y cuándo se realiza el auto reporte?

El auto reporte se hace mediante la aplicación Cuidar; para ello deberá realizar el autodiagnóstico indicando los síntomas y que se tuvo contacto con un caso confirmado de Covid-19 dentro de los 10 días del comienzo de los síntomas.

La aplicación se bloqueará y el caso se enviará al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) con la clasificación Caso confirmado por criterio clínico-epidemiológico por auto reporte.

"Entonces: hay que testearse solo si se tiene síntomas sin contacto estrecho, o bien si se tiene síntomas con contacto estrecho y se es mayor de 60 años o se tienen factores de riesgo", explicó el infectólogo.

¿Cuándo una persona es contacto estrecho?

Pero, antes de avanzar con lo que hay que hacer a partir de la confirmación del diagnóstico, hay que recordar la definición de contacto estrecho.

"Es una persona con la que hayas compartido un espacio cerrado sin ventilación o hayas estado a menos de un metro y medio de distancia sin barbijo durante por lo menos 15 minutos", recordó Farina.

¿Por cuánto tiempo se debe aislar un caso positivo?

Ahora bien, ya sea que se tenga la confirmación de positividad por prueba o a través de criterio clínico-epidemiológico (un síntoma y contacto estrecho), el procedimiento que sigue es el mismo: hay que aislarse dependiendo del esquema de vacunación y avisarle a las personas que se vio con síntomas o 48 horas antes de que inicien.

Según las indicaciones del Ministerio, si la persona no está vacunada o tiene un esquema incompleto el aislamiento debe realizarse por 10 días desde la fecha de inicio de síntomas o desde el diagnóstico en personas asintomáticas (por ejemplo, aquellas que se testean por exigencia de su actividad y dan positivo).

En tanto que las personas con esquema de vacunación completo (que hayan pasado menos de cinco meses desde la última dosis o tengan dosis de refuerzo), tienen que hacer siete días de aislamiento desde la fecha de inicio de síntomas o desde el diagnóstico en personas asintomáticas y tres días de cuidados especiales.

¿Por cuánto tiempo se debe aislar un contacto estrecho sin síntomas?

Otra situación puede ser enterarse de que se es contacto estrecho y no se presentan síntomas.

"En este caso no hay que ir a hisoparse y el aislamiento también dependerá de la condición de la persona respecto de la vacunación: sin vacuna o esquema incompleto debe hacer 10 días de aislamiento desde la última vez que se vio al caso confirmado, y con esquema completo son cinco días de aislamiento y otros cinco de sostener cuidados especiales", detalló el infectólogo.

¿Cuáles son los cuidados especiales?

Se entiende por cuidados especiales no concurrir a eventos masivos, reuniones sociales, utilizar barbijo todo el tiempo bien ajustado, ventilar ambientes, mantener distancia y evitar el contacto con personas de riesgo.

Personas convivientes

En el caso de las personas convivientes, lo ideal sería aislarse del caso confirmado pero en muchas situaciones eso no es posible; lo que se recomienda es permanecer aislado la misma cantidad de días del caso confirmado y luego hacer cinco días de aislamiento más por contacto estrecho.

En caso de presentar síntomas ya se considera caso confirmado y entonces se hace el aislamiento que corresponda a partir de la fecha de inicio del síntoma.

En cualquier caso, si la persona presenta dificultad respiratoria o los síntomas empeoran con el paso de los días se recomienda realizar la consulta médica.