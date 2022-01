El truco de Bill Gates para evitar el agotamiento laboral: su secreto contra el síndrome de burnout

Si bien es uno de los hombres más ricos del mundo y sigue realizando actividades, el magnate tiene un secreto para evitar esta condición

Actualmetne, Bill Gates está centrado en sus actividades filantrópicas, y tras retirarse de sus cargos en Microsoft, seguramente no tiene que preocuparse por periodos de saturación o de especial estrés en el trabajo, o lo que se suele llamar ahora, el síndrome de burnout.

Sin embargo, hace casi 30 años, cuando estaba al frente de Microsoft, Gates tenía una norma para superar los momentos de mayor estrés.

Hay muchas opiniones sobre cómo manejar un estrés laboral especial, pero ninguna como la que dio en su momento el multimillonario en una entrevista en televisión.

"¿Estás preocupado por sufrir burnout antes de los 30?", le preguntó el entrevistador. "No", respondió con seguridad. "¿Cómo lo sabés?", le volvieron a preguntar. Su respuesta fue tajante: "En nuestro trabajo no es que estemos haciendo lo mismo todo el día. Vamos a nuestras oficinas y pensamos nuevos programas, nos juntamos en reuniones, salimos para ver a potenciales usuarios finales y hablar con consumidores. Hay mucha variedad y siempre están pasando cosas nuevas. Y no creo que alguna vez llegue el momento en que esto se torne aburrido".

Variedad en el trabajo, el secreto de Gates

La clave de Gates para no aburrirse o hartarse del trabajo es la variedad y el dinamismo. Pero también hay más que eso: Gates sentía que el trabajo que estaba haciendo era significativo y eso hacía que se comprometa aún más.

En la entrevista, el magnate declaró: "No creo que nadie esté en la compañía (Microsoft) por la plata. Este es un trabajo y un campo mucho más excitante que estar midiendo exactamente cuánto estás vendiendo o cuánto dinero generás. A través de la creación de estos programas podés sentarte a mirar cómo la gente disfruta y resuelve problemas reales".

Poco tiempo después de esta entrevista, Gates se convertiría a los 31 años en el multimillonario más joven de la historia para ser en 1995 el hombre más rico del mundo y hoy continuar formando parte del top ten.

Qué es el burnout

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó el síndrome de burnout dentro de la clasificación internacional de enfermedades y la clasificó como un fenómeno ocupacional. De acuerdo a lo que se explica en la web de la entidad dependiente de la ONU, el burnout incluye "factores que influyen en el estado de salud o en el contacto con los servicios de salud". Además, se explica que todos esos elementos incluyen motivos por los cuales las personas se ponen en contacto con los servicios de salud. Sin embargo, todavía no se clasifica el burnout como enfermedades o afecciones de salud.

Más allá de no considerarse como una enfermedad o afección de salud, el burnout o agotamiento se define en el nuevo manual de diagnóstico de la siguiente manera: "Es un síndrome conceptualizado como resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito". Tiene, además, tres dimensiones características:

sentimientos de agotamiento o agotamiento de energía;

mayor distancia mental del trabajo de uno, o sentimientos de negativismo o cinismo relacionados con el trabajo de uno; y

eficacia profesional reducida

Se refiere específicamente a fenómenos en el contexto ocupacional y no debe aplicarse para describir experiencias en otras áreas de la vida.

Cómo podés darte cuenta de que tenés burnout

La reconocida Clínica Mayo, situada en Estados Unidos, ha detallado una serie de preguntas que las personas pueden hacerse para saber si tienen Síndrome de Burnout o si se acercan a esta condición.

¿Sos muy crítico en el trabajo?

¿Te cuesta empezar a trabajar por desgano o molestia?

¿Te has vuelto irritable o impaciente con tus compañeros de trabajo, jefes o clientes?

¿Te falta energía para tener una productividad constante?

¿Te resulta difícil concentrarte?

¿Tus logros no te dan satisfacción?

¿Te sentís desilusionado con tu trabajo?

¿Estás usando la comida, drogas o el alcohol para sentirte mejor o simplemente no sentir?

¿Han cambiado tus hábitos de sueño?

¿Estás preocupado por dolores de cabeza inexplicables, problemas estomacales o intestinales, u otras quejas físicas?

Según los especialistas de la Clínica Mayo, haber respondido en forma afirmativa algunas de estas preguntas puede implicar que la persona padezca cierto nivel de agotamiento, que finalmente puede derivar en un síndrome de Burnout si no se trata a tiempo.

Cualquiera de los problemas que se deriven de las preguntas mencionadas pueden ser tratados con un profesional de la salud, tanto mental como ocupacional. Hay algunos médicos que se dedican específicamente a este área de la salud y cuidan a los trabajadores de cualquier afección que pueda perjudicar su salud en el trabajo. Esta especialidad se dedica a cuidar todos los aspectos de la salud en el trabajo, no solamente los elementos psicológicos y psiquiátricos, sino también los aspectos físicos.