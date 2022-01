¿De qué vivirá Javier Milei después de donar su sueldo?

El economista criticó al resto de los legisladores y aseguró que ninguno de ellos aprobaría cambiar la ley para que los salarios sean opcionales

El diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei explicó este sábado por qué sortea su dieta como diputado, pidió que los sueldos de los legisladores sean opcionales y explicó cómo vivirá sin su salario. "Con ese dinero puedo hacer lo que se me da la gana", lanzó.

Fiel a su estilo provocador, Milei lanzó un dardo a sus colegas del Congreso: "No puedo renunciar a mi dieta por la ley de administración financiera del Estado. Habría que cambiar la ley. Pero aquellos que quieren cobrar el sueldo se sentirían incómodos, y es muy probable que mis compañeritos de trabajo no me quieran apoyar", dijo.

Milei sorteará su primer sueldo como legislador, entre los cientos de miles de personas que se anotaron, el próximo miércoles 12 de enero durante una clase pública que brindará en Mar del Plata.

"Yo recibo la dieta. Moralmente, me genera una situación de incomodidad, no la quiero. Pero me lo dan y es mío, con lo cual con ese dinero puedo hacer lo que se me da la gana. Lo puedo gastar como cualquier otro diputado, lo puedo quemar en una plaza o buscar una forma de que ese dinero, que se le robó al pueblo, vuelva al pueblo", dijo el diputado al justificar el sorteo.

Por qué tomó esa decisión

También argumentó por qué decidió no donar el sueldo: "Ese ingreso que yo tengo existe porque te lo robaron por la fuerza. Ese dinero, que es un dinero mal habido, se lo quiero regresar al dueño. Si yo lo doy lo dono, estaría haciendo caridad a punta de pistola, sacándole la guita alguien", afirmó en radio Continental.

El diputado "liberal" aseguró que, un día antes de asumir su banca, el 9 de diciembre, renunció a su trabajo en el sector privado.

"Trabajaba de economista jefe en uno de los tres grupos económicos más grandes de Argentina. Cumplí mi promesa de campaña, podría haber pedido licencia sin goce de sueldo, pero fui y renuncié", sostuvo.

"Voy a vivir de mis conferencias, de mis libros. Es de lo que vivo desde hace cuatro meses"

El economista fue consultado entonces sobre cómo se mantendrá si decidió sortear todos los meses el salario que recibe como diputado nacional.

"Voy a vivir de mis conferencias, de mis libros. Es de lo que vivo desde hace cuatro meses. Desde que empecé la campaña estaba con licencia sin goce de sueldo. Vivía de dar charlas, conferencias, libros", aseguró.

Cuántas personas se inscribieron

Luego de la promesa del diputado liberal Javier Milei de sortear el sueldo que percibirá como legislador nacional, en poco más de 24 horas, se anotaron más de 490.000 personas.

El sorteo se realizará el miércoles próximo a las 19 y los aspirantes a quedarse con el sueldo del diputado de Avanza Libertad podrán anotarse hasta las 10 de la mañana de ese día en la web https://mipalabra.javiermilei.com

En los ultimos dias, el sitio colapsó en distintas oportunidades y tuvo 2,8 millones de visitas.

La dieta de Milei como diputado es de poco más de 205.000 pesos. El sorteo lo hará el propio economista en Playa Grande, en Mar del Plata, a las 19.

"El sorteo se hará en vivo, con un escribano y lo vamos a transmitir por nuestras redes. A los efectos de la resolución se hará mediante cualquiera de los programas de generación de números aleatorios que hay en internet, y una vez que se obtiene uno (lo cual se verá todo el procedimiento) se busca en el sistema a quién corresponde el número y se lo anuncia", precisó.

Al explicar las razones por las que decidió sortear su sueldo, Milei destacó que es porque es "distinto a la casta política". Además, y al ser consultado sobre por qué no lo dona, respondió: "Yo en la vida real soy un minarquista (que el Estado sea mínimo en una sociedad), pero filosóficamente soy anarcocapitalista. Si yo donara la dieta estaría haciendo caridad con el dinero ajeno, algo que va en contra de mi postulado filosófico. No podría hacerlo así y por eso la forma más ecuánime es sortearlo".

"Todas mis dietas van a ser donadas", ratificó.

"En menos de un mes de mi asunción como diputado nacional he cumplido con cinco de mis principales promesas hechas en la campaña. Renuncié a mi trabajo en el sector privado, con fecha 9 de diciembre, para que no existiesen incompatibilidades. Voté en contra del presupuesto por considerarlo un dibujo y por inmoral. Rechacé el proyecto de Bienes Personales porque me había comprometido en no votar ninguna suba ni creación de nuevos impuestos. Fui uno de los firmantes de los proyectos de ley que contemplan la baja del IVA y barrer las retenciones. Y por último sortearé mi sueldo como legislador", dijo Milei.