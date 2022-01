CEO de Ledesma: "Las organizaciones sociales cumplen un rol en emergencia, pero tienen que ir desapareciendo"

Javier Goñi, CEO de la empresa líder en los negocios de azúcar y papel, asegura que la generación de empleo genuino es la única salida posible.

La mayoría de los empresarios arrancó el año con una certeza: pasadas las elecciones no se modificó el clima de presión impositiva sobre el sector. Todo lo contrario: cambios en Bienes Personales que no los favorecen, la creación del Impuesto a la Herencia, o el acuerdo por el Consenso fiscal; no hay un clima que les permita pensar que con un panorma de más del 50% de inflación anual y una pandemia que no termina de irse la situación vaya a ser mucho más fácil que durante el 2021.

De todos modos, no les queda otra que plantear a futuro opciones para hacer crecer el empleo privado, que entienden es la única posibilidad de crecimiento genuino.

Ledesma es una empresa agroindustrial líder en los negocios de azúcar, papel y frutas. Nació en 1908 como un ingenio azucarero en Jujuy y hoy emplea a casi 8.000 personas. También es la principal productora y exportadora del país de naranjas y pomelos y cuenta con un negocio de molienda húmeda de maíz, además de producir carne y cereales.

Javier Goñi, es desde 2017 gerente general de la compañía y accedió a dialogar con iProfesional:

-Pasó lo más duro a nivel económico de la pandemia y quedó atrás el año electoral, ¿cómo se imaginan el escenario para este año?

-Un año electoral trae incertidumbre. Creo que ahora, ya sin elecciones y despejado el camino vamos a poder tener, espero, un poquito más de claridad. De todos modos, en Ledesma, hace más de 120 años que estamos y seguimos trabajando para el largo plazo, de modo que tenemos planes de largo aliento, de mejora en la competitividad, de desarrollo de nuevos productos. Estamos trabajando con bioplásticos, con muchas cosas muy interesantes. Yo creo que ese es el camino para que la Argentina sea sostenible.

-¿Es fácil el diálogo con el gobierno? Acabamos de renovar congelamiento de precios, la presión impositiva sobre el sector parece no aflojar y la inflación promete ser igual o mayor a la del año pasado..

-Con todos los gobiernos, en los años electorales, se hace más complicado. Insisto que habiendo pasado ese momento vamos a poder retomar la agenda que veníamos trabajando y espero que el diálogo sea más productivo.

-La otra vez, un colega suyo, el dueño de Morixe, me decía que cada vez los sindicatos tienen menos afiliados y las organizaciones sociales, más. ¿Usted coincide con eso?

-Nosotros creemos que las organizaciones sociales cumplen un rol hoy, en la emergencia. Ahora, creo que todos coincidimos que eso tiene que ir desapareciendo. Tienen que ir fortificándose las organizaciones de los trabajadores. No me olvido nunca lo que dijo el Dr. Abel Albino (Presidente de la Fundación Conin Argentina). Estábamos en la inauguración de un centro y aplaudíamos, y él dijo: "No me aplaudan, no estoy contento, yo voy a estar contento el día que empiecen a cerrar centros". Yo creo que eso tiene que pasar. Las organizaciones sociales cumplen un rol en la emergencia, pero la idea es que se incorporen al trabajo porque finalmente el trabajo es lo que da dignidad, progreso y futuro.

Javier Goñi, CEO de Ledesma

-¿Cuáles son los temas que más les preocupan como empresa que también tiene un rol social?

-Creemos que la educación es un tema clave. Creo que estamos todos ocupados y trabajando en eso. Nosotros, en Ledesma, insistimos mucho con eso en Jujuy, apoyando a las escuelas y haciendo programas. El tema de la institucionalidad y la justicia lo venimos trabajando hace muchos años y vamos a continuar porque son caminos fundamentales para la generación de empleo.

Los tres pilares que la compañía destaca en su último reporte integrado son la transformación cultural, digital y la innovación. En este sentido, y en medio de cambios climáticos a nivel mundial, apuestan a la inteligencia artificial. Con su implementación desarrollan un modelo que les permitirá mejorar la gestión en las más de 40 mil hectáreas de caña de azúcar de la empresa. De este modo podrán simular escenarios con diferentes variables biológicas y climatológicas que aporten información clave a la hora de tomar decisiones.

-¿Cómo se vieron afectados por la pandemia? ¿Fue crítica para ustedes? ¿Los niveles de inversión ahora se acomodan a la pre pandemia?

-Sí, vivimos momentos complicados porque la pandemia en Jujuy fue fuerte, tuvimos protocolos muy estrictos. Trabajamos codo a codo con todo el equipo de la compañía y pudimos salir adelante. En lo que es negocios, el más afectado fue el negocio de papel, justamente por la escritura y las oficinas paralizadas. Nos reconvertimos, hicimos otro tipo de papel, productos para embalaje que estaban en alta demanda, y ahora estamos buscando recuperar y buscar el equilibrio entre cómo se recupera la escritura y el papel de oficina con el papel de embalaje que sigue con un buen volumen.

-Habla mucho de la necesidad de generar trabajo genuino y privado. ¿El Gobierno debería ayudar en eso? ¿Con incentivos? ¿O de alguna forma sacar un poco el pie de la cabeza de los empresarios?

-Nosotros presentamos un video con propuestas concretas, venimos trabajando esas ideas hace bastante tiempo, creemos que hay cosas para hacer en la emergencia más de coyuntura y después de largo plazo. Hay propuestas para debatir, para construir, pero creo que es el camino. La forma de crear trabajo y que el empleo sea sostenible, es que sea pago por el valor generado en forma privada.