Rating: MasterChef Celebrity sigue con números en descenso

La segunda semana del año de competencia en el horario estelar de la TV abierta porteña muestra a MasterChef Celebrity, en Telefe, liderando la franja junto a los buenos números de Por el mundo. En eltrece, Guido Kazcka da pelea en una señal que pronto tendrá cambios con la llegada del Juego de la oca.

En el duelo de los noticideros, se impuso Telefe Noticias con 8,1 frente a Telenoche, que empezó con apenas 4 puntos y llegó hasta 7,5. Los 8 escalones del millón llegó a los 9 puntos, y superó en gran parte la franja a la previa de Por el mundo, que al final ganó con 10,2. MasterChef Celebrity llegó a los 13 puntos, en una nueva noche con números en baja.

Rating: la competencia de la tarde

Este miércoles, en competencia directa, se impuso Cortá por Lozano, en Telefe, con pico de 6,8 puntos con Silvina Escudero en el diván. Match Game, en eltrece, llegó a los 4,5 e Intrusos se mantuvo tercero en la franja con pico de 3,7. Luego lideró Zulehya, en Telefe, con pico de 9,1 versus los 5 puntos de 100 argentinos dicen.

Recortan uno de los estrenos de la tarde de eltrece

El proyecto se gestó durante varios meses, pero recién llegó a la pantalla de eltrece el 6 de diciembre. Pero a poco más de un mes del debut de Hogar dulce hogar, con la conducción de Eugenia Tobal, las autoridades del canal decidieron que no se emita el viernes y lo reemplazará con la comedia "La peor noche de mi vida", protagonizada por Elizabeth Banks y James Mardsen.

La medida llega en una semana de cambios, ya que para tratar de mejorar los niveles de audiencia, el programa empezó a salir en vivo. Sin embargo, los resultados no fueron convincentes.

El ciclo cuenta con un formato de competencia en el que cada semana se enfrentan equipos de cuatro personas (familias, amigos, compañeros de trabajo, etc.) en desafíos manuales que van variando periódicamente. Las consignas tienen que ver, por ejemplo, con el reciclaje de elementos no convencionales, la reutilización de materiales, el reciclaje de muebles, o la decoración de ambientes.

Las lágrimas de Flor Peña al contar por qué termina su programa

"Quería contarles que a fin de mes termino con Flor de equipo. Ha sido un año hermoso, exitoso y lleno de desafíos que me hicieron muy feliz". Con estas palabras, Florencia Peña anunciaba el martes por la tarde en sus redes sociales el final de su ciclo de Telefe.

De inmediato, explicó los motivos que la llevaron a tomar esa decisión: "La necesidad de hacer proyectos nuevos, me deja sin tiempo para lo demás. Me está costando mucho compatibilizar mi actriz con la conductora. Los proyectos que encaré este año, sumados al programa, me hicieron dar cuenta que por momentos se vuelve muy agotador y me deja sin tiempo para la vida", señaló.

Lo cierto es que, tras estas declaraciones, sus compañeros en el panel le dedicaron al aire el miércoles muestras de afecto que ella recibió con la emoción a flor de piel. "Tengo 27 años de televisión ininterrumpidos, vengo de la época de Romay, vi pasar a todos y me sobran los dedos de la mano de gente de fierro y siempre te lo digo fuera de cámara, sos una persona maravillosa y una actriz increíble", le expresó Marcelo Polino.

En ese momento, el ex jurado de ShowMatch destacó que el ciclo fue primero en su franja y eso dio pie al descargo de Peña. "A veces hay una creencia de que la gente se va de los lugares cuando fracasan, y soy de las otras. Yo me voy cuando siento que necesito otras cosas, y eso no todo el mundo lo comprende. Desde que tengo siete años soy una artista, y necesito también ir en busca de otros horizontes", explicó. Y agregó: "Mi familia también me estaba reclamando un poco que me veían muy cansada. Y yo también, ya tengo 47 años, no soy una jovencita, tengo tres hijos que me necesitan, uno chiquitito al que estaba viendo muy poquito...Necesito encontrar otra manera de vivir".

En ese sentido, justificó su emoción: "Estás lágrimas son, además de las cosas lindas que me dicen, son porque realmente los voy a extrañar. No es fácil tomar estas decisiones, sobre todo cuando uno está en un lugar muy cómodo, pero bueno". "Yo dejé de lado el teatro, que seguramente este año vuelva a mi vida y me cuesta a la mañana", cerró, pero no se animó a revelar qué obra protagonizará. Luego, la chef Karina Gao, también le agradeció su apoyo cuando estuvo internada por coronavirus. "Me empoderaste como mujer y como madre", destacó.