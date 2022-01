Dejó el país y ahora tiene éxito como actor en Los Ángeles: "Mi ‘argentinidad’ me salvó"

"En Argentina tuve la suerte de trabajar como actor en distintas comedias musicales, obras de teatro y televisión", cuenta Gerard a iProfesional. "Justo el año anterior a venir para Estados Unidos se me había terminado el contrato que tenía con el programa Susana Gimenez -tras dos años trabajando ahí-. Eso me hizo repensar qué pasos debía seguir ya que tenía ganas de estudiar y crecer como artista".

Fue entonces que decidió buscar nuevos desafíos en los Estados Unidos. "Todo se dio de manera natural y sin buscarlo", dice. "Vine a los Estados Unidos como turista y en ese mismo viaje decidí hacer los papeles para quedarme a estudiar inglés. Necesitaba practicar el idioma fuera de mi círculo de confianza, así que me inscribí en una escuela de actuación en inglés y de allí surgieron algunas oportunidades actorales pequeñas ("ad honorem") que fueron creciendo con el tiempo y me entusiasmé. Así fue que decidí quedarme aquí a probar suerte".

Vivió en New York y Texas por mucho tiempo ya que los institutos de idioma estaban allí hasta que decidió mudarse a Los Ángeles. "Es la meca del entretenimiento", expresa.

Radicado en Los Ángeles se consagró como actor. Su carrera incluye títulos como 'My Secret Lake', disponible en Amazon Prime, 'From Dusk Till Dawn: The Series' y 'Harbinger: The Movie'.

Además de escribir y producir la premiada serie 'Just Living', también disponible en Amazon Prime, con la que consiguió premios como Mejor Director y como Mejor Comedia en distintos festivales de Estados Unidos y Europa.

"Una vez que empecé a trabajar en comerciales pude financiar proyectos personales. De ahí surgió la idea de escribir y producir una serie web, la cual llamamos "Just Living". Fue una experiencia increíble y enriquecedora ya que la serie ganó muchos premios aquí en Estados Unidos y Europa como por ejemplo el Gold Movie Awards - Mejor Serie Web-Londres, en Oniros Film Awards - Mejor Director - New York y en Los Angeles Film Awards- Mejor Comedia - Los Ángeles", detalla el artista.

En 2020, decidió dar comienzo a su carrera como solista y en el transcurso de este tiempo dio a conocer 6 singles.

Otra cultura

Para Gerard, las barreras fueron más que nada culturales. "Acá se maneja todo de una forma distinta a la que yo estaba acostumbrado", sostiene. "Hasta la forma de presentar un currículum es distinta a la nuestra. Tuve que reestructurar mi cabeza y aprender nuevas herramientas para poder insertarme en el ámbito laboral".

Como contraparte, "acá hay muchas producciones. Ya sean películas para grandes estudios o televisión, series, comerciales, hay mucha movida artística", asegura.

Según expresa, "ser artista en otro país es muy enriquecedor ya que no solo conectas con la cultura y aprendizajes que traes de tu tierra, sino que también podés conectar con todo lo que te ofrece un nuevo lugar. Ya sea su gente, costumbres, paisajes, cultura… Y esto es muy importante a la hora de crear".

Sin embargo, agrega, "a la hora de producir mis proyectos, mi ‘argentinidad’ siempre ha salvado el día. Estamos acostumbrados a la resiliencia, a seguir adelante sin importar lo que esté sucediendo en ese momento y a solucionar problemas con lo que tengamos a mano. Y eso no te lo da ni la más cara universidad, eso es algo bien nuestro".

Haciendo un balance, Gerard dice que le faltan muchos sueños por cumplir, pero se siente contento y orgulloso con todo lo que ha logrado hasta el momento. "Estoy rodeado de gente talentosa e increíble, y además trabajo de lo que me gusta y me hace feliz. Y eso no es algo muy común hoy en día".

Para él, "emigrar significa sacrificar las salidas con amigos, las navidades con la familia, cumpleaños, bautismos, y tantos momentos lindos que son muy difíciles de compartir a la distancia. Pero te da la posibilidad de empezar de cero, de crear nuevas oportunidades, de crecer, y de valorar aún más de dónde venimos".

De Argentina extraño sentarse a tomar "un cafecito" sobre Calle Corrientes después de ir al teatro, los mates con amigos, los domingos en familia, "extraño los afectos. Nosotros tenemos una forma muy particular y especial de ser con nuestros amigos y familiares. Somos más calurosos y espontáneos. Y eso es lo que nos hace especiales", asegura nostálgico Flores. Y desea volver. "Mi objetivo es poder trabajar, en un futuro no muy lejano, mitad del año aquí y la otra mitad en Argentina", concluye.