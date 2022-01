El calor no da tregua: miles de usuarios vuelven a quedar sin luz y alertan por más cortes

La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano están cerca del récord de consumo. El Gobierno nacional tomó medidas para evitar el colapso del sistema

Unos 40.000 usuarios de Edesur y Edenor permanecen sin suministro eléctrico en la Ciudad y distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, en momentos en que una intensa ola de calor acercaba las marcas térmicas a 39 grados.

La página oficial del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informaba que unos 34.000 usuarios de Edesur sufrían esta ola de calor sin suministro eléctrico. Los barrios más afectados por los cortes eran los de Flores y Mataderos.

En tanto, los usuarios de Edenor sin servicio eran 5.200, con cortes registrados en barrios de la zona centro y norte de la Ciudad de Buenos Aires y en los partidos bonaerenses de San Martín y Tres de Febrero.

La demanda de energía que mide minuto a minuto Cammesa registró un nuevo pico histórico para un día hábil de 27.983 MW de potencia pasadas las 14.

Número en aumento

En otro día donde la temperatura máxima será de 42 grados en la ciudad de Buenos Aires, más de 10 mil usuarios de las empresas Edesur y Edenor comenzaron la jornada sin suministro de energía eléctrica en diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires y localidades del conurbano bonaerense.

Desde las 7.30 aproximadamente, el ENRE informó en su página web sobre más de 6.600 usuarios del área de concesión de Edesur que estaban sin luz en los barrios de Boedo, Flores, Liniers, Mataderos, Parque Chacabuco, Caballito y Parque Patricios.

Los barrios y localidades afectadas en el servicio de media o baja tensión al sur del conurbano eran Avellaneda, Almirante Brown, Lanús y Lomas de Zamora.

En el caso del área de Edenor, se registraron usuarios sin suministro eléctrico en los barrios de Palermo, Núñez y Belgrano. En este último, un tren de la Línea Mitre quedó sin energía y varado en las vías metros antes de llegar a la estación.

En la provincia, la misma empresa tenía falta de suministro en los partidos bonaerenses de San Isidro, La Matanza, Escobar, San Martín, Hurlingham, Merlo, Pilar, Moreno, San Isidro y San Miguel, entre algunos.

En el norte del conurbano también hubo usuarios que se quedaron sin suministro luego de que se registrara una falla en la subestación Edison -ubicada en Olivos, partido de Vicente López- a las 8:20 de la mañana, la cual afectó a alrededor de 150 mil usuarios entre 30 y 45 minutos aproximadamente. Debido a que el resto del sistema se encontraba funcionando sin complicaciones, se redirigió la carga por otras subestaciones y a las 9:20 todos los afectados ya contaban con el servicio correspondiente.

Por la ola de calor, miles de usuarios particulares y comerciales sufrieron cortes de luz

Situación actual

Según el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a las 14 unos 36.659 usuarios del área de concesión de Edesur permanecían sin luz en los barrios de Flores, Mataderos, La Paternal y Parque Patricios, y localidades del sur del conurbano como Avellaneda, Lanús, Presidente Perón, Esteban Echeverría y Lomas de Zamora, entre otras, por interrupciones en el servicio de media o baja tensión.

En el caso del área de Edenor, los usuarios sin suministro eléctrico llegaban a 4.809 en los partidos bonaerenses de Tres de Febrero, La Matanza, Merlo, Tigre, Hurlingham, Moreno, Escobar y Pilar, entre otros.

Pedido a empresas

En este marco, el Gobierno nacional solicitó a las grandes industrias que de 13 a 16 horas restrinjan el suministro para evitar un estrés del sistema y mantener el suministro residencial. "El sistema está trabajando a tope. Nos hemos comunicado con los grandes usuarios, que más demandan y no tienen ciclo continuado, para que en horario pico reduzcan la demanda de energía", afirmó Darío Martínez, secretario de Energía de la Nación.

Las cámaras empresariales le dieron su compromiso al Gobierno de acompañar la reducción del consumo eléctrico. El secretario general de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, aseguró que "es momento de apoyar y acompañar" el pedido del Gobierno realizado al sector empresario para que reduzcan la demanda de energía por 48 horas.

"Si el tema es por dos días y coordinado, no hay ninguna dificultad para acompañar el pedido", indicó Diab en declaraciones a Radio Con Vos y precisó que la recomendación del Gobierno "no es para que estén apagadas todas las máquinas, si no para racionalizar el consumo".

En tanto, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, aclaró que el pedido no incluye a las industrias con procesos continuos, ya que en ese caso la alteración de las modalidades de producción se torna más difícil y onerosa.

El dirigente destacó que "por primera vez" un Gobierno recurre a avisar con antelación a las empresas para que estas puedan diseñar su actividad, y de esta forma "minimizar el impacto negativo" por la baja temporal de la producción. "Siempre ocurrió que nos cortan la energía sin previo aviso, causándonos estragos", planteó.

El Gobierno le pidió a las empresas reducir el uso de la electricidad para evitar el colapso del sistema

Dónde reclamar

Los usuarios que se encuentran sin suministro eléctrico tienen varias vías de comunicación para elevar su reclamo. Los clientes de Edenor pueden llamar al 0800-666-1000 o enviar un SMS con la palabra Luz seguido -con espacio mediante- del número de cuenta.

Por su parte, aquellos que cuentan con el servicio de Edesur, el contacto es a través de la línea 0810-222-0200.

Además, la protesta se puede elevar al ENRE, a través de su página web www.enre.gov.ar, del teléfono 0800-333-3000 o mandando un SMS al 11-3134-4444 aclarando nombre de la distribuidora responsable del corte, número de usuario y los números del medidor que figuran en la factura.