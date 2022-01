Alerta por el aumento de casos: estos son los requisitos que tenés que cumplir si viajás a Francia

En pleno aumento de los casos de la variante Ómicrón en todo el mundo, y en particular en Europa, el gobierno de Francia tomó la decisión de endurecer las restricciones para evitar la propagación del coronavirus. En este escenario, el domingo aprobó una nueva ley que dispone el reemplazo del pase sanitario por uno de vacunación. De esta manera, el país exige a sus ciudadanos y a todos aquellos que quieran utilizar el transporte, ingresar a bares, restaurantes o incluso participar de eventos culturales, presentar un certificado completo de inoculación.

"El Parlamento adoptó, después de 2 semanas de debate, una 12.ª pieza legislativa relativa a la gestión de la crisis sanitaria. Con el pase de vacunación, Francia dispone de una nueva herramienta para proteger a nuestros conciudadanos", reveló el domingo el ministro de salud francés, Olivier Véran.

La aprobación, por 215 votos a favor y 58 en contra, se dio luego de más de dos semanas de debate entre la Asamblea Nacional y el Senado. De acuerdo a lo precisado por medios locales, el Gobierno quiere que la nueva ley entre en vigor a partir de la semana que viene.

Aunque en la actualidad no es necesario estar vacunado para ingresar a Francia, el nuevo pase se aplicará a cualquier persona que ingrese a una instalación abierta al público.

La nueva normativa alcanza a todos los turistas, por ende también a los viajeros argentinos que se encuentren en Francia o tengan pensado ir, quienes deberán presentar un certificado de vacunación completa para trasladarse dentro del país y participar de eventos culturales o ingresar a locales, bares y restaurantes, por ejemplo, a partir de la semana que viene.

De todas formas, desde la embajada de Francia en Argentina aún no precisaron cómo será llevada a cabo la nueva medida y tampoco se detalló qué ocurrirá con aquellas personas que se encuentren vacunadas con dosis que el país aún no ha reconocido, como es por ejemplo el caso de la Sputnik-V.

Según informó France 24, se endurecerán también las sanciones a quienes sean descubiertos con un pasaporte de vacunas falso, quien podrán ser condenados a un máximo de cinco años de cárcel y 75.000 euros de multa. Tal como precisó el medio local, algunas personas que seguían sin vacunarse habían optado por esta maniobra, pero con la nueva normativa el riesgo ahora será extremadamente alto.

El nuevo proyecto de ley se da luego que a principios de este mes el mandatario francés expresara su mostró su enojo contra los movimientos antivacunas, a quienes criticó por su "falta de moral" e "irresponsabilidad" y los acusó de intentar "socavar la solidez de una nación".

"Cuando mi libertad amenaza la de otros, me vuelvo irresponsable. Un irresponsable ya no es un ciudadano", disparó Macrón a principios de enero, en una entrevista concedida al medio Le Parisien.

"Yo no estoy para enojar a los franceses", admitió en primera instancia Macron, aunque aclaró: "Bueno a los no vacunados realmente quiero hacerles enojar y lo seguiremos haciendo hasta el final, esa es la estrategia", concluyó el mandatario, quien en aquel entonces había defendió la idea de limitar "en lo posible" el acceso al ocio de estas personas.

"No los voy a meter en la cárcel, no les voy a vacunar a la fuerza. Hay que decirles que a partir del 15 de enero ya no podrán ir a un restaurante, ir a tomar un café, o ir al teatro, o al cine", había destacado Macron.

El gobierno quiere que el instrumento entre en vigor esta misma semana a fin de intentar contener la variante ómicron, que está causando más de 300.000 contagios diarios en los últimos días.

Desde el 15 de enero de 2022, todas las personas mayores de 18 años y un mes deben haberse puesto su refuerzo a tiempo para mantener su cartilla de vacunación activa en el "pase sanitario". Más allá de estos plazos, se considera que su antiguo certificado de vacunación ha caducado y ya no es válido. Actualmente se está estudiando un proyecto de ley para transformar el "pase sanitario" en un "pase de vacunación". También pretende endurecer las condiciones de control y sanción contra los falsos "pases".

El mandatario francés y su Ejecutivo sacaron adelante este nuevo documento en medio de una oleada de casos que han registrado cifras récord en todo Francia.

España impuso nuevas restricciones para quienes viajen desde Argentina

La Unión Europea (UE) vuelve a imponer restricciones a los argentinos para poder ingresar al continente debido al aumento de casos de coronavirus por el avance de la contagiosa cepa Ómicron.

Con esta nueva medida informada por el Consejo Europeo, cada país podrá pedir un certificado con el esquema completo de inmunización con vacunas que estén aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

"Tras una revisión en el marco de la recomendación sobre el levantamiento gradual de las restricciones temporales a los viajes no esenciales a la UE, el Consejo actualizó la lista de países, regiones administrativas especiales y otras entidades y autoridades territoriales para los que deben levantarse las restricciones de viaje. En particular Argentina, Australia y Canadá fueron eliminados de la lista", indicó un comunicado emitido por el Consejo Europeo.

Argentina había ingresado a la nómina de países seguros el 29 de octubre. Sin embargo, el Consejo revisa cada dos semanas la situación epidemiológica y la respuesta general al Covid-19, así como la confiabilidad de la información y las fuentes de datos disponibles en cada país.

Estos son los nuevos requisitos para ingresar a España

Todos los pasajeros que lleguen a España en avión o en barco, incluidos los que viajan en tránsito a otros a países, tendrán que completar, antes de su ingreso al país, un Formulario de Control Sanitario (FCS); podrán hacerlo través de la web www.spth.gob.es o de la aplicación Spain Travel Health-SpTH. Con este documento, se generará un código QR individualizado que el viajero deberá presentar a las compañías de transporte antes del embarque, así como en los controles sanitarios en el punto de entrada de España.

A partir de hoy, a todos los pasajeros que ingresen en España procedentes de Argentina se les exigirá la certificación de haber cumplido alguno de los siguientes requisitos sanitarios:

Certificado de vacunación

Debe ser expedido por las autoridades competentes del país de origen, que acredite que el viajero ha sido vacunado contra el Covid-19, con pauta completa, al menos 14 días antes de llegar a España.

Las vacunas aceptadas son las siguientes: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm, Sinovac, Serum Institute of India, Covaxin.

Certificado de diagnóstico que indique el resultado de una Prueba Diagnóstica de Infección Activa de COVID-19 que se haya realizado el titular

Serán válidos aquellos con resultado negativo, cuya toma de muestra haya sido obtenida:

-NAAT-pruebas de amplificación de ácido nucleico (PCR, TMA, LAMP, NEAR, etc.), dentro de las 72 horas previas a la llegada a España.

-RAT-test rápido de antígenos, dentro de las 48 horas previas a la llegada a España.

Certificación de recuperación que confirme que el titular se ha recuperado del COVID-19

Se aceptarán como válidos los expedidos por la autoridad competente o por un servicio médico como mínimo 11 días después de la realización de la primera prueba diagnóstica NAAT con resultado positivo. La validez del certificado finalizará a los 180 días a partir de la fecha de la toma de la muestra.