¿Te sucede?: cada vez más usuarios se frustran al buscar qué mirar en plataformas de streaming

Los usuarios aseguran que el 60% de los contenidos no son relevantes para ellos y que se les complica encontrar qué ver al tener las plataformas divididas

El dato sorprende: tres de cada cinco suscriptores de múltiples servicios de streaming (Netflix, HBO Max, Disney+, Star+, Paramount, Amazon Prime Video, Apple Tv, youTube, Twitch, y más) aseguran que experimentan frustración cuando quieren encontrar algo para mirar en las plataformas.

Esta información, que surge del informe Streaming's Next Act: Aggregators to play a starring role in making consumers happier, elaborado por Accenture. Este estudio también revela que el 44% de los encuestados asegura que pasa más de seis minutos buscando algo que ver.

Además del reto de encontrar algo que ver, los consumidores piensan que más del 60% de los contenidos por los que pagan no son relevantes para ellos. Incluso, más de la mitad (56%) dice que desearía que su perfil pudiera compartirse fácilmente con otro servicio que pudiera ofrecerles un contenido mejor y más personalizado.

"En nuestra investigación, los consumidores dijeron que la experiencia de streaming de video se ha vuelto algo difícil de manejar, poco amigable y costosa para muchos de ellos", dijo Andrew Walker, líder del grupo global de la industria de Comunicaciones y Medios de Accenture.

Los usuarios aseguran que pasan más de seis minutos eligiendo qué mirar.

Y agrega: "Se necesita un gran cambio en el ecosistema de esta industria para dar a los consumidores un mayor control sobre su experiencia: la incorporación de un agregador de contenidos inteligente, que se asiente en múltiples plataformas".

En este punto coincide Julian Bulgheroni, experto en la industria del entretenimiento, que asegura que "ser virtual no es sinónimo de innovación, y menos de funcionalidad".

Este especialista señala que la pandemia generó una primera impresión que confundió la necesidad de estar en contacto y conseguir entretenimiento, con que los consumidores aceptarían los servicios sin pedir una mejor experiencia a cambio. "Con el paso del tiempo fuimos demandando cierto orden, porque demasiada información generaba más estrés del que decía ayudar a evadirnos", dice.

"Y en este punto es cuando la industria tuvo la primera señal de alarma: se multiplicaron las programaciones, pensando en qué quería decir o publicar cada streaming, pero sin escuchar qué demandaban los consumidores", añade Bulgheroni.

Ahora estamos viendo las consecuencias "de no haber frenado para tener en cuenta la experiencia de los usuarios. La diversidad de ofertas virtuales no siempre genera un mejor servicio. Acaso, cuántos de ustedes se encontraron queriendo ver una película o serie y no saber siquiera por qué streaming se da, y si uno lo tiene contratado", interpela este experto.

Menos es más

La investigación de Accenture indica que, aunque los consumidores se preocupan más por los contenidos que ofrecen los servicios de streaming, la experiencia de navegación les resultan cada vez más frustrante. Los agregadores de contenidos pueden abordar esta preocupación unificando el acceso a todos los servicios de streaming mediante software de aplicación, servicios y acuerdos de intercambio de datos. Los agregadores también pueden fomentar la flexibilidad y la personalización para los espectadores sirviendo como una plataforma única con contenido curado que les permite seleccionar exactamente lo que quieren ver.

La multiplicidad complicó la experiencia de los usuarios.

Ezequiel Arslanian, Líder de Accenture Interactive, explicó que "la gente espera innovación y mejora en este espacio, y busca que las empresas presenten nuevas y mejores ideas para ofrecerles contenidos de forma fácil, que haga más agradable su experiencia."

El directivo agregó que para esto "es importante planificar un modelo de datos distribuidos. Las empresas deben invertir en la privacidad de los datos y dar a conocer ese compromiso a sus consumidores. Así también, deben estar preparadas para pensar más allá de los servicios SVOD y AVOD para considerar los servicios de música, podcast y libros electrónicos, videojuegos, seguridad en el hogar, servicios de entrega de alimentos, entre muchos más".

¿Hacia dónde debería moverse la industria? "De escuchar a los consumidores se podría ver que hay un interés por compartir contenidos en tiempo real con otras personas, como si estuvieran junto a uno. Incluso, pronto podremos disfrutar de dispositivos holográficos que nos permitan tener a nuestros amigos o parientes sentados a nuestro lado, aunque físicamente estén a kilómetros de distancia", ejemplificó Bulgheroni.