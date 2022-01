Rating: ¿quién ganó en el "súper lunes" de estrenos en la televisión abierta?

Los canales líderes de la TV abierta porteña, Telefe y eltrece, tuvieron este lunes una jornada de competencia fuerte en el horario estelar. Estos canales estrenaron sus dos nuevas apuestas del 2022, El gran juego de la oca (eltrece) y Fugitiva (Telefe).

La noche arrancó con Telefe Noticias con 13 puntos de audiencia, mientras que Telenoche se ubicó segundo con 7 puntos. Más tarde, el debut de El gran juego de la oca consiguió un pico de 9,6 puntos, y perdió la franja.

El primero capítulo de Fugitiva marcó un pico de 16,2 puntos. Ganó con comodidad a Los 8 escalones del millón, que registró un pico de 12,5 puntos en eltrece. Apalancado por el buen piso que recibió de la novela, MasterChef Celebrity llegó a un pico de 17,7 puntos, y fue el programa más visto del día. Venció a la novela de Polka, La 1-5/18, que hizo 9,3 puntos.

El gran juego de la oca: así fue el comienzo de la nueva apuesta de eltrece

A las 21.00 comenzó puntual la primera emisión de El gran juego de la oca, el nuevo programa de juegos y entretenimientos de eltrece. Con la conducción de Dani "La Chepi", y "Pollo" Álvarez, el ciclo busca combinar juegos y diversión.

Una vez que llegaron al piso, y luego de una breve presentación, los anfitriones fueron directo al grano y dieron paso al primer juego de la noche. Llamado "El repartidor", la consigna de esa prenda inaugural consistía en un palo que giraba sobre una base, y que cuatro participantes debían saltar sin perder el equilibrio.

Ese primer juego sirvió para establecer el orden en el que lo cuatro jugadores debían tirar los dados, para avanzar en el tablero hacia el premio mayor. Como el juego de mesa del que toma el nombre, la estructura consiste a un grupo de participantes, que avanzan a lo largo de distintos casilleros, en el que cada uno presenta distintos juegos con premisas muy originales, que se caracterizan principalmente por la destreza, el ingenio y la resistencia física.

De esa manera, el programa presentó una sucesión de juegos como "Dame más dinamita", en el que una jugadora debía arrojar paquetes de "dinamita" hacia distintos barriles, desde una plataforma en movimiento; o "Llantas colgantes", en el que debía atravesar un camino construido por gomas que pendían de un hilo.

Cada participante arriesga dinero en los retos, con el objetivo de ganar un mayor capital, o perder lo jugado. Y en el camino, avanzan, a través de los distintos casilleros, con el objetivo de acercarse al final.

Luego de varios retos individuales, el último fue el único que le permitió a los jugadores armar equipos, y se trató de la "Cinchada en el barro". Terminada esa prenda, alrededor de las 21.45, el debut de El gran juego de la oca llegó a su final. En lo referido al rating, la emisión comenzó con un piso de 7 puntos, que luego subió a 8,8 y llegó a alcanzar un pico de 9,6.

Flor de la V debutó al frente de Intrusos

A 22 años de su inicio, "Intrusos en el espectáculo" tuvo hoy un nuevo comienzo: luego de un año con la dupla conformada por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares al frente del programa, arrancó el lunes la gestión de Florencia de la V.

"Ahora sí, la elegida para comandar Intrusos… Dos potencias se juntan. Una artista multifacética que derribó todos los prejuicios, la figura popular de América", anunció el locutor. Enfundada en un vestido blanco a la rodilla, con el pelo suelto y unos tacos eternos, la actriz y flamante conductora entró al piso a puro baile, feliz pero también bastante nerviosa por el desafío.

"Bienvenidos a Intrusos 2020″, arrancó, con un blooper, su primer programa. Error que no notó hasta que sus amigas, pasada la media hora del envío, le mandaron mensajes para hacerle notar la equivocación.

"Yo pensé que me iban a decir ‘¡Ay, qué divina que estuviste! ¡Qué emocionante´. No. Me dicen: ‘¿Pero vos sos estúpida? Dijiste 2020″, contó sin poder contener la carcajada. "¡Mirá en lo que se fijaron! Pero ¿no se dan cuenta qué estoy nerviosa?", preguntó con un panel también tentado de risa.

"No lo puedo creer. Si me tiraban las cartas y me contaban este presente maravilloso, no lo hubiese podido creer", confío. Luego de saludar al público y agradecer el apoyo, contó que estuvo toda la semana pasada tranquila, pero que el domingo se puso muy nerviosa por el nuevo desafío.

"Me levanté, me puse la pava, estaba tomando unos mates y automáticamente me empezó a pasar todo como una película. Porque me iba a hacer cargo de este programa legendario del canal, que marcó un hito, un antes y un después en el espectáculo", aseguró.

En ese momento, repasó una anécdota hot que incluyó a Alejandra Pradón. Para darle rango de hito en su vida el debut de Intrusos hace 22 años, contó que se acordaba exactamente lo que estaba haciendo ese día.

"Yo estaba en Mar del Plata trabajando. Mi segunda temporada de verano, con Marcelo Polino y la Pradón. Expedición Pradón. Divino. Ella hacía un desnudo completo porque se había operado la vagina entonces era.. ¡Imagínense! Era eso. Ella estrenaba ‘la nena’ y se estrenaba Intrusos también", repasó. "Fue un bombazo".

Emocionada por la responsabilidad de hacerse cargo del programa, De la V agradeció a los directivos, y especialmente a José Núñez, contó que debutó en América TV y que Intrusos atravesó toda su vida, no solo a nivel profesional sino también en el plano personal.

En ese momento, la conductora presentó un tape con un repaso de su vida a través del programa. "Una historia de vida ligada a Intrusos. ¡Bienvenida Flor de la V", rezaba el graph, mientras el compilado repasó sus logros profesionales pero también su historia de amor y su lucha por los derechos de las trans y la identidad de género.

"Ay, Dios mío. No estaba preparada para este tape", dijo con lágrimas en los ojos en la vuelta al piso. "Me emociona haber transitado el espectáculo en un momento difícil, complicado para nosotras, para la diversidad. Volviendo para atrás me di cuenta cuántas puertas he abierto", reflexionó, destacó sus logros y sorprendió al hacer pasar al piso a sus hijos Isabella y Paul, que estaban detrás de cámara con Pablo Goycochea.

"Hoy vinieron mis hijos a hacerme el aguante, que es lo más importante. Vengan a darme un abrazo", los invitó, y aparecieron en escena los chicos con Torito, el perro familiar. "Los amo con todo mi corazón", les dijo luego de abrazarlos.

"Igual nosotros", le respondió la nena, y todo el estudio suspiró. "Esta es mi vida, es un placer enorme estar acompañándolos todas las tardes porque me vieron crecer", anunció, y dio pie al inicio del programa.