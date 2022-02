Rating: la Argentina ganó en la cancha pero perdió en la pantalla de la TV abierta

La gala de MasterChef Celebrity en Telefe alcanzó 13.8 puntos y fue lo más visto del día, aunque bajó dos décimas respecto a su última emisión. El partido de las eliminatorias para el Mundial de fútbol masculino 2022 entre la Argentina y Colombia en la TV Pública se ubicó en lo segundo más visto del día y fue lo más visto del canal con un ñpromedio de 12.7 puntos.

Es por ahí – Verano, en Améfica, marcó 1.9 puntos y luego de una semana y seis días, obtuvo la marcación más alta. Además, fue el segundo programa más visto del canal. El gran juego de la oca, en eltrece, midió 3.4 puntos. Se vio perjudicado por el partido entre la Argentina y Colombia y obtuvo la marca más baja hasta el momento.

Fugitiva, en Telefe, también fue afectada por las eliminatorias y obtuvo un promedio de 8.8 puntos y fue la marca más baja desde el inicio de su ciclo. Igualmente se ubicó como el cuarto programa más visto del día. Moria es Moria, en El Nueve, promedió 0.2, y fue la puntuación más baja desde que inició el programa.

Perjudicados por el fútbol

Otro afectado por el partido de las eliminatorias fue Mandá Play, en América, que obtuvo un rating de 1.0 puntos, dos décimas menos respecto a su última emisión en su nuevo horario.

Telenoche también se vió perjudicado por el partido con un promedio de 4. puntos, y registró así la marca más baja del último mes. Sin embargo, fue el cuarto programa más visto del canal.

La previa del partido se llevó parte de la audiencia al cable con picos de 6.6 y unos 3 puntos en la TV Pública. Zuleyha en Telefe lideró con una marca máxima de 8.3 mientras que 100 argentinos dicen, en eltrece Fede Bal, llegó a los 5.3.

Luisa Albinoni y Paulo Kablan se peleaaron en MasterChef Celebrity

"Esta noche se trata de confiar y dejarse llevar", anunció Donato de Santis en los primeros minutos de este martes en MasterChef Celebrity para dar preludio al desafío que signaría la competencia de la jornada. Como si fuera adivina, Vicky Braier, Juariu para las redes, dijo: "Ojos tapados".

Sin prestarle atención al comentario, el italiano prosiguió con su relato. "Hoy tendrán que ponerse literalmente en manos de su compañero o de su compañera", dijo para dar más contexto al juego. Y agregó: "Hoy tendrán que preparar en 60 minutos un plato libre que contenga sí o sí algún tipo de carne".

"El desafío radica en cómo se organicen para ir al mercado, porque van a ir en duplas", dijo Damián Betular. "Van a tener cuatro minutos con un detalle muy pequeño: uno de la dupla irá vendado y el otro deberá guiarlo", reveló y dándole finalmente la razón a la influencer.

Así se conformaron equipos para el mercado y para compartir el corte de carne elegido como base para sus platos, que competían de manera individual. Juariu fue con Malena Guinzburg, Denise Dumas con Ernestina Pais y Luisa Albinoni con Paulo Kablan. Y estos dos fueron los que protagonizaron la perlita de la noche, al darle rienda suelta a un coqueteo muy particular.

"Empecemos con tranquilidad, con el cariño con el que nos tratamos siempre", le propuso la actriz al periodista. Y él le puso un marco al vínculo: "Como un matrimonio". "Exactamente, como un matrimonio que recién comienza", rubricó ella.

Paulo fue con los ojos vendados y Luisa tomó el comando del changuito y de los pasos de Kablan: "A la derecha, amor. Acá pará un poquito. Tenemos zucchini", le dijo. Pero ahí el periodista de policiales se enredó en su ceguera temporal y no sabía bien qué debía agarrar.

"Acá hay tomate... ¡No! Pero viejo, la puta madre, abajo. Seguí ahí", le indicó Luisa con energía y a punto de perder la paciencia, ante la impericia de Paulo. "Vos estás agarrado del chango: si te digo que vengas más acá, vení más acá", trató de explicarle Albinoni, pero Kablan seguía mareado. "¿Donde estoy yo? ¡Donde está mi voz! ¡¿No ves que no te das cuenta donde estoy yo?!", gritó Luisa.

Paulo seguía sin encontrar la brújula en la oscuridad, no terminaba de entender las explicaciones de su compañera, quien seguía indicándole con insultos: "Agarrá acá... ¡Ay, la puta madre, viejo!".

"¿Qué hago? ¿Qué hago?", preguntaba Kablan frente a una heladera. "Fijate arriba, ahí está el parmesano", le indicó Albinoni. "Pero, ¿cómo el parmesano? No puedo leer, tengo los ojos vendados", se atajó él. "Subí las manos que está el pollo, viejo. ¡Más abajo!", seguía Luisa.

El conductor Santiago del Moro les hizo notar que se les estaba consumiendo los cuatro minutos que tenían para el mercado. Y a Kablan le dio un ataque: empezó a meter en el changuito todo lo que fue encontrando con su tacto, tirando al suelo varios frascos y latas.

"¡Viejo, no podés arrasar con la góndola así!", lo retó Luisa. "Se siente ruido a vidrio, estamos rompiendo todo, Luisa", dijo él. "Tiraste todo a la mierda. Pero viejo, calmate un poco", cerró Albinoni, mientras por fuera del mercado, los demás participantes se morían de la risa ante el cuadro caótico.

Con el reloj en marcha y los 60 minutos de rigor corriendo para atrás, cada uno se encargó de cocinar un plato en base a pollo. Luisa cocinó un pollo con hierbas y manteca clarificada con papas aplastadas y coliflor; mientras que Pablo preparó zucchinis rellenos con pollo, crema, queso de cabra y hongos rellenos con cebolla morada.

"Me vuelvo loca con este viejo", insistió Luisa mientras vio cómo Kablan pasaba por atrás suyo para buscar utensilios en la alacena. "No me gusta que me grites cada vez que vamos al supermercado", le subrayó él.

"Ay, perdoname, pero es que no te calmás", le dijo ella. Y luego se dirigió a Del Moro: "Es que es un marido duro, un hueso duro". Al ver que Kablan se quedó parado mirándola, volvió a ponerle los puntos: "¿Qué hacés, viejo? ¡Andá a cocinar!". "El ‘viejo, calmate’ es de cine de los ‘60″, se rio Kablan. Y en backstage cerró el gag: "Siempre la culpa la tiene el viejo... Así nuestro matrimonio no va a durar, Luisa".

Finalmente, el plato de Luisa fue muy criticado por Betular, Donato y Martitegui, pasando así al jueves de "última chance" (junto a Juariu y Ernestina Pais) por una oportunidad más para eludir el domingo de eliminación. Kablan estuvo entre los mejores y subió al balcón (junto a Denise Dumas y Malena Guinzburg), clasificando al miércoles de "beneficios".