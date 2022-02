¿Te mudás?: cuánto hay que gastar para amueblar y equipar un departamento desde cero

La situación en la que una persona se encuentra a la hora de equipar una vivienda puede variar; ya sea porque se independiza por primera vez, porque se muda a otra localidad o simplemente porque desea prescindir de sus muebles antiguos y dar un aire de renovación al hogar.

Más allá del contexto, lo cierto es que el mobiliario básico suele ser el mismo. Desde una cama, mesa de luz, un sillón, juego de mesa con sillas hasta los electrodomésticos indispensables en la cocina como la heladera.

Ahora bien, ¿qué precios tienen actualmente estos muebles y cuál es la suma total de dinero que debería disponer una persona para poder comprarlos?

Uno por uno, los precios

Por supuesto que el mobiliario básico siempre dependerá principalmente de la cantidad de ambientes que tenga la vivienda y también de los materiales y calidad que se elijan. Tomando como un ejemplo una casa o departamento de dos ambientes, estos podrían ser los muebles indispensables:

Habitación

La cama y las mesas de luz se incluyen entre el mobiliario básico

- Cama de dos plazas: un juego de colchón y sommier cuesta alrededor de $50.000, como mínimo.

- Mesa de luz: los precios de cada mesa de luz parten desde los $5.000 y llegan hasta los $10.000 aproximadamente.

- Cómoda/Cajonera: una cajonera de madera tamaño estándar puede costar unos $18.000.

Living/Comedor

- Sillón: los sillones de dos cuerpos cuestan, como mínimo, $30.000. El costo promedio es de $50.000.

- Mesa y sillas: un juego de comedor compuesto por mesa y cuatro sillas puede costar $35.000 como base.

- Televisión: si bien no se trata de un mueble básico, muchas personas se pueden preguntar por el costo de una televisión nueva en caso de tener que equipar el living o habitación desde cero. Una televisión de 32 pulgadas ronda los $37.000.

- Rack de TV: la mesa para apoyar la televisión estilo minimalista, es decir, sin demasiado estante ni espacio de guardado, cuesta a partir de $15.000 en promedio.

Cocina

- Heladera: los precios de las heladeras con freezer parten de los $50.000.

- Microondas: el promedio del costo de un microondas es de $30.000.

- Horno eléctrico: muchos departamentos modernos no incluyen hornos tradicionales. En estos casos es necesario adicionar un horno eléctrico, que suele costar a partir de $15.000 el más pequeño.

Muebles, accesorios y electrodomésticos adicionales

Los sillones de dos cuerpos cuestan, como mínimo, $30.000. El costo promedio es de $50.000

Si bien el siguiente listado no suele catalogarse como ítem esencial a la hora de equipar una vivienda, puede ser de utilidad en el caso de tratarse de un hogar moderno:

- Aire acondicionado split: las viviendas más modernas suelen contar únicamente con sistema eléctrico (no a gas), por este motivo no acostumbran incluir calefacción. En este caso, la solución es un aire acondicionado frío/calor para poder utilizar todo el año, cuyo precio parte de una base de $50.000.

- Cortinas: siguiendo la línea de los departamentos más nuevos, es probable que no incluyan persianas. Si bien se puede optar por una cortina de cualquier material, al no contar con persiana es posible que las de tipo blackout sean una buena solución. Los precios de estas cortinas no son los más económicos. Para una ventana pueden costar $15.000 si se compran medidas estándar, o $35.000 en caso de hacerlas a medida.

- Home office: a raíz del auge del trabajo remoto que comenzó en 2020 por la pandemia por coronavirus, muchas personas se vieron obligadas a montar una oficina en su casa. El precio de los escritorios básicos de melamina ronda los $10.000 y una silla ergonómica de oficina cuesta a partir de $20.000.

Entonces, ¿cuál es el presupuesto total?

En resumen, una persona que desee equipar desde cero un departamento necesita disponer de, al menos, $258.000. Esta suma no incluye los adicionales mencionados, como escritorio, silla de oficina, cortinas y aire acondicionado, ni la televisión y el rack.

En caso de incluir estos ítems extras, la suma se eleva a $410.000.

En busca del mejor precio

Te puede interesar "Se comete un error enorme con el turismo", la queja del titular de los hoteles Howard Johnson

Para cuidar el presupuesto con el que se disponga, en primer lugar, es recomendable hacer un previo análisis de precios por Internet para comparar. Se puede entrar a los catálogos de las grandes cadenas multimarcas, por ejemplo, o bien recurrir a las herramientas que funcionan exclusivamente como comparadoras de precios online: agrupan y muestran para un mismo producto, todos los precios encontrados provenientes de diferentes tiendas, para que luego el usuario pueda decidir dónde realizar su compra.