SUAF: ANSES empieza a pagar un bono a titulares con complemento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya comenzó a pagar los haberes de febrero. Esta semana empiezan las nuevas fechas de pago para varios programas sociales, entre los que se encuentra el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Este lunes 7 de febrero comenzará el cuarto pago del Complemento para el Salario Familiar con montos actualizados que les corresponde a dicho grupo.

Se trata de un refuerzo económico que otorga el organismo previsional, que dirige en la actualidad Fernanda Raverta, a millones de beneficiarios desde el pasado octubre.

Quiénes pueden acceder al complemento ANSES

Esta asistencia económica se le paga a los trabajadoras y trabajadores registrados, monotributistas y titulares de la Prestación por Desempleo con hijas y/o hijos a cargo con ingresos familiares de hasta $128.997 y que estén englobados en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

En otras palabras, se abona a quienes no pertenecen a ninguno de los grupos mencionados o no cumplen con el máximo ingreso, no podrán cobrarlo.

Este lunes ANSES comenzó con el cuarto pago del Complemento

Calendario febrero ANSES: complemento SUAF

DNI terminados en 0: 7 de febrero

DNI terminados en 1: 8 de febrero

DNI terminados en 2: 9 de febrero

DNI terminados en 3: 10 de febrero

DNI terminados en 4: 11 de febrero

DNI terminados en 5: 14 de febrero

DNI terminados en 6: 15 de febrero

DNI terminados en 7: 16 de febrero

DNI terminados en 8: 17 de febrero

DNI terminados en 9: 18 de febrero

Estos son los montos del complemento SUAF

El valor del Complemento no es igual para todos debido a que el mismo depende de los ingresos y de las categorías, quedarán de la siguiente manera:

Un trabajador o trabajadora con ingresos familiares hasta $ 87.955 o monotributistas de las categorías A, B o C cobrarán $ 4449 del Complemento Mensual.

Un trabajador o trabajadora con ingresos familiares entre $ 87.955,01 a $ 128.997, y monotributistas de la categoría D, cobrarán $ 3001 del Complemento Mensual.

Ayuda escolar ANSES: cuánto cobra cada categoría en marzo 2022

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya confirmó el pago de la Ayuda Escolar Anual a partir de marzo. Los beneficiarios serán los trabajadores registrados, monotributistas, titulares de la prestación por desempleo, jubilados y pensionados englobados en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

La liquidación ascenderá hasta $9.488 según la categoría y se llevará adelante únicamente para quienes ya cuenten con los formularios de escolaridad cargados en la web oficial. Por su parte, a las beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se les acreditará de forma automática.

"La presentación del Certificado Escolar es obligatoria. Tendrás tiempo de hacerlo hasta el 31 de diciembre. Si percibís una Asignación por tus hijos e hijas de entre 4 y 16 años inclusive, o por Hijo con Discapacidad sin límite de edad, vas a cobrar de forma automática. En caso que no cobres en marzo, podrás hacerlo una vez que presentes el Certificado Escolar", habían anticipado desde ANSES.

¿Cuándo se cobra la escolaridad?

ANSES pagará en marzo el monto de la Ayuda Escolar Anual para AUH de forma automática;

En tanto, los trabajadores registrados, monotributistas, titulares de la prestación por desempleo, jubilados y pensionados de SUAF recibirán la liquidación una vez que presenten el formulario PS.2.68 de escolaridad.

ANSES permite cargar el formulario en su sitio web

AUH: ¿cuánto se cobra la ayuda escolar 2021?

ANSES pagará $4.787 en carácter de Ayuda Escolar Anual para las titulares de la AUH de marzo.

Pensionados, jubilados y monotributistas: ¿cuándo cobran la ayuda escolar 2021?

Los trabajadores englobados en SUAF cuenta con un valor general de $4.758;

Las trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia registrados y Titulares de la prestación de la Ley de Riesgos del Trabajo, que realizan sus actividades en las Provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; en los departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyán (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de Los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Benegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida); Departamento Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano en Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su ejido urbano) en Salta, cobrarán $6.348 de Ayuda Escolar;

Las trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia registrados y Titulares de la prestación de la Ley de Riesgos del Trabajo, que realizan sus actividades en la provincia de Chubut, cobrarán $7.941 de Ayuda Escolar;

Las trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia registrados y Titulares de la prestación de la Ley de Riesgos del Trabajo, que realizan sus actividades en el departamento Antofagasta de la Sierra (actividad minera Catamarca); departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi (Jujuy); departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Gral. San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su téjido urbano) en Salta, cobrarán $9.488 de Ayuda Escolar;

Las trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia registrados y Titulares de la prestación de la Ley de Riesgos del Trabajo que realizan sus actividades en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, cobrarán $9.488 de Ayuda Escolar en marzo 2022.

ANSES confirmó el pago de la ayuda escolar desde marzo 2022

¿Cómo sacar el formulario de escolaridad?

El primer paso es consultar si es necesario presentar el certificado. Es posible consultar si ya están cargados los formularios de escolaridad de los hijos en Mi ANSES.

Para hacerlo, se debe ingresar a Hijos y luego a Certificado de escolaridad.

