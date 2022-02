Cómo tramitar la declaración jurada en Migraciones y en qué se diferencia con el certificado de turismo

Ahora que los distintos países están reduciendo las restricciones de ingreso para extranjeros, muchos argentinos sueñan con viajar al exterior una vez más. Es lo que habían estado esperando toda la pandemia, pero tendrán que aprender a completar la declaración jurada en Migraciones para hacerlo.

El documento es el exigido por la Dirección Nacional de Migraciones o DNM para ingresar o salir del país. Se entrega en distintos puntos de control como los aeropuertos o las fronteras.

En el siguiente artículo te contamos paso a paso cómo tramitar la declaración jurada en Migraciones y viajar al exterior.

¿Es obligatoria la declaración jurada de Migraciones?

La declaración jurada de Migraciones se puede completar por Internet

No se puede atravesar el área de Migraciones al viajar sin entregar completa la declaración jurada o DD.JJ. como se la conoce en las áreas del gobierno que controlan el flujo de personas.

Es decir, como hay un sistema para controlar el ingreso y egreso de personas del territorio nacional, no se puede entrar o salir legalmente de la Argentina si no se tramita la declaración jurada en Migraciones. En este sentido sí, es obligatoria.

Muchas otras medidas vinculadas a los controles sanitarios en las fronteras y puntos de migración internacional como puertos y aeropuertos se relajaron en los últimos meses, gracias a que mermó la contagiosidad y peligrosidad del virus COVID-19. Pero aún así, entre las medidas vigentes para el ingreso y el egreso de personas al territorio nacional se encuentra el requerimiento de completar y firmar electrónicamente la declaración jurada de Migraciones.

Para tener una buena experiencia sin sobresaltos, sobre todo en época de vacaciones, es importante saber que la declaración jurada de Migraciones deberá ser completada dentro de las 48 horas previas al viaje. Si se realiza antes el trámite no será tenido en cuenta para concretar el viaje.

Una aclaración importante es que la declaración jurada de Migraciones se tramita online mediante el proceso previamente descrito en este artículo, y no desde la aplicación Cuidar que el gobierno nacional lanzó para tener disponibles de manera fácil y permanente los datos sanitarios de los viajantes.

Si bien la declaración jurada para viajar o la declaración electrónica de Migraciones se pueden completar online, no se hace esto desde la app cuidar y una no reemplaza a la otra.

Completar y poner a disposición de las autoridades este documento es un requisito ineludible y obligatorio para quienes entran o salen del país.

En relación al control de toda la documentación requerida para el ingreso al país, incluyendo la declaración jurada de Migraciones, la misma será exigida y verificada por los operadores de medios de transporte de pasajeros internacionales aéreos, marítimos y fluviales.

También será exigida la declaración jurada de Migraciones para viajar al transitar en transporte internacional terrestre de pasajeros.

Vale la pena recordar también que la declaración jurada electrónica de Migraciones tiene carácter declarativo.

Durante los primeros 14 días de estadía, quienes ingresen al país deberán portar dicha documentación que podrá ser solicitada por las autoridades competentes.

Cómo completar la declaración jurada de Migraciones: paso a paso

Paso a paso: cómo completar la declaración jurada de Migraciones y entrar o salir de la Argentina

La declaración jurada que exige la Dirección Nacional de Migraciones para entrar o salir del país es un trámite obligatorio que se puede completar en Internet, desde la computadora o el celular.

El primer paso es ingresar al link correspondiente en el área de Migraciones de la web del Gobierno nacional.

Se abrirá entonces una ventana oficial que contiene un formulario, que es nada menos que la declaración jurada de Migraciones.

Los datos que se deben completar y que conviene tener a mano para llenar la declaración jurada para viajar son los siguientes:

País emisor del documento de viaje

Número de pasaporte o cédula

Género

Fecha de emisión del pasaporte o cédula

email

Tras completar esos datos en el formulario, la página muestra el contenido de la declaración jurada de Migraciones y detalla a qué se está comprometiendo quien la presenta en el área correspondiente.

Básicamente, la declaración jurada de Migraciones es un documento en el cual quien lo firma dice conocer la normativa vigente en el país para ingreso o egreso del territorio nacional, y aceptar las consencuencias sanitarias, legales y económicas derivadas de las medidas y condiciones detalladas.

También se acepta en la declaración jurada de Migraciones el control de las autoridades nacionales, provinciales y de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires respecto de las medidas de prevención sanitarias.

Una vez leído, se debe confirmar que se aceptan los términos de la declaración jurada de Migraciones haciendo clic en el espacio correspondiente y luego enviando el formulario por Internet, haciendo clic en el botón "Ingresar datos".

Quienes no necesitan la declaración jurada de Migraciones

Para menores de edad hay requisitos diferentes, tanto sanitarios como de la declaración jurada de Migraciones

Ya dijimos que la declaración jurada para viajar es un trámite obligatorio para atravesar Migraciones en viajes internacionales. Pero hay algunas pocas excepciones.

En el caso de las personas menores de edad o de las personas declaradas incapaces por sentencia judicial, la declaración jurada de Migraciones deberá ser completada por sus representantes legales.

Asimismo, las personas mayores de 70 años de edad quedan exceptuadas de la obligatoriedad de completar la declaración jurada de Migraciones en forma electrónica.

Tampoco necesitan presentar la declaración jurada de Migraciones las personas que realizan viajes fuera del país pero que se catalogan dentro de lo que se conoce como Tránsito Vecinal Fronterizo.

Se trata de las personas que transitan fuera y dentro del país permanentemente porque están domiciliadas a 50 km de los corredores seguros terrestres de las fronteras. Esas personas igual deberán cumplir con los requisitos sanitarios por COVID-19 al entrar al país, pero no será necesario que presenten la declaración jurada de Migraciones en los controles correspondientes.

Declaración jurada de Migraciones vs. certificado de turismo

¿Es necesaria la declaración jurada de Migraciones en el caso de visitar una provincia argentina?

La declaración jurada que se completa para entregar en Migraciones al entrar o salir del país no es lo mismo que el certificado de turismo, un documento que se utilizó para viajar durante la pandemia, cuando los traslados no estaban permitidos debido a la cuarentena estricta.

Recordamos que la declaración jurada que se debate en este artículo es para presentar en el área de Migraciones cuando se realizan viajes internacionales. Por su parte, el famoso certificado de turismo se tramitaba también online pero servía para moverse entre jurisdicciones y sobre todo entre provincias en la etapa de mayores restricciones por la pandemia de COVID-19.

Pero a medida que cambió la situación epidermiológica, y que se extendió la campaña de vacunación en todo el país, en el caso de viajar dentro del territorio nacional la mayoría de las provincias ya no exigirán la declaración jurada para viajar ni Certificado de Turismo.

En el caso de que para un viaje sea necesario este último documento, el mismo se tramita a través de la aplicación Cuidar que puso a disposición gratuitamente el gobierno nacional o desde la página web preparada para tal fin.

El certificado solo se completa una serie de datos personales al menos 24 o 48 horas antes de viajar, según las condiciones del destino. Una vez aprobado, se podrá descargar el archivo en el teléfono o tenerlo en la aplicación Cuidar. Es mucho menos complejo que la declaración jurada de Migraciones e implica menores consecuencias desde el punto de vista legal.

Cada provincia y jurisdicción impuso sus propios requisitos para ingresar y moverse en su territorio. Por eso es que no es uniforme en todo el país el requisito de presentar un Certificado de Turismo. Pero sí, como siempre, sigue siendo obligatorio presentar la declaración jurada de Migraciones en caso de que se egrese del país o se quiera entrar al mismo.

¿A qué países se puede viajar desde Argentina?

Además de la declaración jurada en Migraciones y el pasaporte, qué otros documentos necesitás para viajar al exterior

Además de completar la declaración jurada en Migraciones, las personas que viajen con pasaporte argentino al exterior deberán cumplir algunos otros requisitos.

Es sabido que muchos países exigen a los argentinos obtener y pagar una visa para ingresar, incluso como turista. Por caso, si se desea viajar a Estados Unidos hoy en día es posible realizar el trámite para obtener distintos tipos de visa que abren el ingreso de los argentinos al país del Norte.

Algunos de los países que le exigen la visa tradicional a los ciudadanos de Argentina son: Arabia Saudita, Canadá, Cuba, China, Estados Unidos, Jordania, entre otros. En otros destinos, la visa se puede tramitar en el arribo al aeropuerto, por lo que no se necesita para salir del país Entre estos países se encuentran: Camboya, Egipto, Etiopía, Irán, Laos, Maldivas, Mozambique, Nepal.

Por otra parte, en Europa, uno de los destinos preferidos de los argentinos, se puede permanecer como turista durante 90 días corridos en las naciones que conforman el "Espacio Schengen", que son las siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal y Suecia.

Pero este requisito no es necesario para todos los destinos. Según el Índice de Restricciones de Visa, los argentinos o personas con pasaporte argentino pueden ingresar a 175 países sin visa. Sí deberán tener pasaporte, seguro médico y completar la declaración jurada de Migraciones.

¿A qué países se puede viajar con la vacuna Sputnik V?

No se te preguntará qué vacuna te diste al completar la declaración jurada de Migraciones

Durante la pandemia de COVID-19 los argentinos soñaron con volver a viajar al exterior. Pero hacia la salida de la crisis sanitaria, cuando los controles fronterizos comenzaron a ceder, se encontraron con un enorme problema.

La vacuna contra el COVID-19 Sputnik V, producida en Rusia, en la India y en la Argentina, no está aceptada como comprobante de vacunación completa contra el virus en muchos de los destinos preferidos de los viajeros al exterior.

Sucede que el laboratorio ruso que manufacturó originalmente esta solución, el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, el fondo soberano de inversión de Rusia), no realizó los procedimientos requeridos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la verificación de esta solución contra el COVID-19.

Hasta el día de hoy, la OMS sigue sin darle la luz verde a Sputnik V, la vacuna con la que se vacunó a gran parte de la población en Argentina, Venezuela y México, además de Rusia y otros países.

Por este motivo, Sputnik V no es aceptada por las autoridades sanitarias en Estados Unidos (el Centers for Disease Control and Prevention o CDC) y su par de la Unión Europea (European Medicines Agency o EMA) y por lo tanto las personas vacunadas con el remedio ruso no están autorizadas a entrar a algunas de esas naciones.

Lo mismo ocurre con otras vacunas de factoría china, como CanSino, o cubana, la Soberana. Aunque se a poco los países comenzaron a buscar sus propios mecanismos por fuera de estas autoridades regionales para permitir el ingreso de ciudadanos vacunados con dos dosis de esas marcas.

Fue el caso de España, que anunció recientemente que podrán entrar al país ciudadanos extranjeros que hayan recibido el esquema completo de vacunación con Sputnik V pero tengan al menos un refuerzo de alguna de las vacunas autorizadas en Europa o por la OMS, que son BioNTech y Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson/Janssen Pharmaceuticals, Sinopharm, Sinovac, Bharat, Sanofi-GSK, Novavax y Valvena.

Días después, Italia autorizó el ingreso de ciudadanos extranjeros vacunados con Sputnik V o Sinopharm pero les requiere realizar al menos cinco días de aislamiento al entrar al país.

Fuera de Europa, países que recientemente cambiaron los requisitos para admitir que lleguen a su territorio personas vacunadas con esquema completo aplicado de Sputnik V son Australia y Nueva Zelanda.

Te puede interesar Revelan cuál es el "sueldo ideal" para los argentinos

Estos dos países directamente incluyeron la vacuna desarrollada por el Instituto gamaleya de Rusia en el listado de vacunas aprobadas, y se exceptúa de esta exigencia a menores de 12 años de edad y a aquellos que presenten una razón médica para no recibir la vacuna: dichas personas deberán solicitar una visa con exenciones de viajes y deberán de permanecer en cuarentena en un hotel a su llegada.