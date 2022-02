Rating: MasterChef recuperó el liderazgo pero Guido Kaczka le pisa los talones

Luego del "batacazo" que dio el lunes Los 8 escalones del millón, en eltrece con Guido Kaczka, cuando se impuso en su franja, MasterChef Celebrity recuperó el martes el liderazgo en el horario estelar aunque por poco margen y lejos de los números que ostentaba en sus tiempos de gloria.

Al término de Fugitiva, la novela de Telefe tenía 12,5 mientras que el ciclo de entretenimientos de eltrece llegaba a 12.3. Luego el concurso de cocina marcó 13.7 mientras que Kaczka registró una marca máxima de 12.2.

Rating: en eltrece claman por el regreso de Barassi

Darío Barassi se tomó dos meses de vacaciones de su trabajo de conductor de 100 argentinos dicen, y eltrece probó con reemplazantes diferentes cada semana, una fórmula que hundió los números de audiencia al ciclo de entretenimientos.

Desde el lunes, Flor Jazmín Peña conduce el ciclo como quinto reemplazo de vacaciones de Barassi. Durante toda la semana incluido el especial famosos del domingo, la bailarina será la encargad de llevar adelante el programa de juegos. El martes en competencia directa, se impuso Zuleyha, en Telefe, con picos de 10.5 versus los 5.5 de 100 argentinos dicen.

Flor de equipo, con fecha de despedida en Telefe

Flor de equipo deja la grilla de Telefe. Tras la despedida anticipada de Flor Peña de la conducción, en enero, se supo que el programa de las mañanas que mantuvo el liderazgo en el rating tendrá un cierre.

El 11 de marzo el programa dejará el espacio. Flor Peña se tomó licencia en más de una oportunidad por trabajos de actuación. "Quería contarles que a fin de mes termino con Flor de equipo. Ha sido un año hermoso, exitoso y lleno de desafíos que me hicieron muy feliz. Pero la necesidad de hacer proyectos nuevos, me deja sin tiempo para lo demás", diijo la actriz en Twitter e Instagram, junto a una foto con sus compañeros.

"Fede" Bal conducirá un programa de eltrece

Tras su paso como conductor reemplazante en 100 argentinos dicen, "Fede" Bal anunció que conducirá un programa de eltrece. A través de las redes sociales, confimó que estará al frente de la decimonovena temporada de "Resto del mundo". Iván de Pineda fue conductor del ciclo de viajes desde 2008 hasta el 2017, y luego su lugar fue ocupado por Liz Solari en 2018 y Emilia Attias entre 2019 y 2021.

Bal dijo a eltrecetv.com el: "Yo crecí viendo 'Resto del Mundo', fantaseando con poder conocer esos destinos. Yo soy una persona que ama viajar, viajé bastante con mi familia y tuve algunas oportunidades de trabajo afuera. Pero la verdad que ver este programa y sentir que ahora soy el nuevo conductor, la verdad que es un sueño".

"Estoy muy feliz y siento una responsabilidad muy grande. Sobre todo, de mostrar que hay otra forma de viajar. También quiero agradecer a Adrián Suar, Pablo Codevilla y 'Coco' Fernández por esta gran oportunidad", expresó.

Te puede interesar Tesla busca empleados que puedan trabajar desde cualquier lugar: paga hasta u$s8.500

"No tengo hijos, tengo a mi novia que me espera y me banca, y creo que es el momento ideal para vivir esta aventura y experiencia. Estoy preparado y me siento listo para hacer esto", aseguró. "Mi top de países para visitar, para empezar, tengo muy arriba Grecia, tengo muchas ganas de ir a Israel, la India e Indonesia", enumeró.