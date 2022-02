Rating: MasterChef, cada vez más lejos de sus épocas de gloria

Durante 2021, era habitual que MasterChef Celebrity, en Telefe, superara los 20 puntos de promedio. Sin embargo, la tercera edición del certamen gastronómico con famosos no rinde como las anteriores emisiones. Por ejemplo, este miércoles la gala alcanzó 13,2 puntos, aunque fue lo más visto del día.

La 1-5/18, en eltrece, midió 9.5 puntos de rating. Logró obtener la marcación más alta del último mes. Además, fue el quinto programa más visto del día y el segundo más visto del canal. Moria es Moria, en El Nueve, cosechó 1.3 y logró la marca más alta de las últimas dos semanas. También ganó en su competencia directa con Intratables, en América.

Bajo la conducción de Flor Jazmín Peña, en reemplazo a Darío Barassi, 100 argentinos dicen midió 4.2 puntos. Fue el puntaje más bajo de las últimas tres semanas y seis días. América estrenó su nuevo ciclo bajo la conducción de Cris Vanadía, Instalate. El "late night show" cosechó un punto de rating. Además, perdió en su competencia directa con Tele 9 al cierre (El Nueve).

El mal momento de Eugenia Tobal por culpa del rating

Eugenia Tobal vive un momento con sabor agridulce después de conocerse que su programa Hogar dulce hogar fue levantado de eltrece. En este caso, la conductora se sinceró y reveló la profunda decepción que siente tras la decisión del canal.

"Acá estamos, faltan tres días para que termine así que aprovechen. Me da mucha pena", dijo Tobal en un video que compartió en sus redes sociales. "A mí me encantó hacer el programa, me parece una propuesta diferente y súper interesante, pero bueno, son cosas que pasan en la tele. Hay un montón de preguntas, a nosotros también nos encantaba hacerlo, pero son cosas que pasan a veces" agregó.

Sin embargo, se conoció que la propuesta no tendrá un final definitivo ya que irá a redes sociales. "En breve vamos a empezar con una remodelación de una casa; el programita va a salir por Instagram y YouTube, va a tener recomendaciones de todo, de decoración, arquitectos, albañiles, gasistas", reveló. Y añadió a su palabra: "Las voy a invitar a mis compañeros de 'Hogar Dulce Hogar' para que también trabajemos, quien dice en un futuro llevar este programa a otros lugares y a otras casas".

"Que el programa se termine no quiere decir que el programa no haya sido bueno. Nosotros estamos muy contentos con el programa que hicimos. Tal vez no era un programa para ese horario, para ese momento", sostuvo la conductora. Y cerró: "Los fracasos no existen, existen los no intentos. Nosotros hicimos lo mejor, dimos lo mejor, estamos súper contentos. Fue una posibilidad que me dieron de conducir... Me hubiese encantado desplegar más en todo el año, pero bueno... Duró que duró y valió la pena. A veces dependen de otras cosas los resultados... somos un rating".

¿Cuándo estrena Soñar contigo?

Prevista como único estreno para febrero, Telefe no confirmó fecha de emisión para Soñar contigo, la comedia romántica que ya tiene su propio "fandom" en la Argentina. Ante la posibilidad de estreno para el 14 de febrero, día de los enamorados, la expectativa fue en aumento pero hasta este miércoles no hubo novedades. Las promociones del canal siguen anunciando "Muy pronto". El horario sería el que deje libre Dulce ambición:

Apostando a lo que ocurrió con Fuerza de mujer, Telefe desdoblaría una de sus series exitosas. Se trata de la estrenada Fugitiva, que tendría su edición en la tarde. En Twitter, periodistas y portales de espectáculos se hicieron eco de la versión que ubica a la novela a las 16.15 y después, continuaría con sus emisiones a la noche.

¿Cuándo ocurriría esto?: a la salida de la grilla de Dulce ambición, que transita sus capítulos finales. La razón es que el canal quiere competirle fuerte a Bienvenidos a bordo, con Laurita Fernández que remontó rating en su franja. Soñar contigo cuenta con 51 capítulos originales, de más de 2 horas cada uno, que se espera que en la Argentina sean fraccionados en episodios de 40 minutos aproximadamente, para extenderlo en el tiempo, como ya ocurrió con Doctor Milagro, Hercai y Zuleyha.