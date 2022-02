5 Mitos sobre los programas de millas: ¿sirven para comprar vuelos al exterior en cuotas con tarjeta?

Los programas de millas permiten volar de una manera sencilla y a un menor costo, ofreciendo una forma distinta de financiación. Una de las que más se ha popularizado a partir de las medidas aplicadas por el Banco Central (BCRA) son las suscripciones a clubes de millas que se adaptan a cada tipo de viajero y bolsillo.

Desde noviembre, por decisión del BCRA está vigente la prohibición de vender viajes al exterior en cuotas con tarjeta de crédito, una medida que atenta contra aquellos viajeros que no cuentan con ahorros suficientes para abonar vuelos y estadías en un solo pago.

Sin embargo, ante la imposicion de este nuevo cepo comenzaron a surgir diferentes alternativas de financiación, tácticas de ahorro como la de partir desde países vecinos y otras maniobras, todas dentro del marco de la legalidad, que permiten amortiguar el impacto de la decisión oficial. Entre ellas se destacan los "clubes de millas".

Insertarse en el mundo de las millas puede generar muchas inquietudes. Para desmentir algunos preconceptos sobre los programas de millas, y dar tranquilidad a los que estén interesados en ellos, desde Smiles se respondieron a los 5 mitos más frecuentes:

No es necesario un abono o haber volado en la línea aérea del programa de fidelidad. Registrarse es totalmente gratis, solamente con tu DNI y algunos datos personales, ya comenzás a formar parte.

Los programas permiten canjear millas no solo a través de vuelos realizados con la aerolínea propia, sino también con todas las líneas aéreas asociadas. Además, es posible acumular millas con muchas de ellas, simplemente te recomendamos investigar cuáles son las que aplican. Por ejemplo, en el caso de Smiles, los clientes pueden canjear millas para volar con más de 50 líneas aéreas aliadas de las cuales 15 son las que acumulan. Además de GOL, se destacan Aerolíneas Argentinas, American Airlines, Air Europa, KLM, Avianca, Aeroméxico, etc

Existen muchas formas de juntar millas además de volar. La compra de millas es una de ellas, aunque algunos de los programas de fidelidad ofrecen suscripciones a clubes de millas. Estos son una gran alternativa para poder pagar tu pasaje mes a mes. A partir de un pago de una suscripción mensual, recibís millas todos los meses a un precio menor que el de compra y con una validez en algunos casos de hasta 10 años. El plan siempre se abona mensualmente con tarjeta de crédito. Lo que varía es que algunos ofrecen el cobro en dólares , en pesos argentinos.

Tus consumos diarios también pueden ser grandes aliados a la hora de viajar. Los programas de millas poseen distintos bancos asociados. Podrás canjear los puntos acumulados en tu tarjeta de crédito por millas. Por otro lado, también es posible invitar amigos o familiares a que se registren, regalar millas o realizar transferencias entre cuentas dentro del mismo programa.

Estos programas ofrecen una amplia variedad de destinos, tanto nacionales como internacionales, y líneas aéreas para volar. Antes de registrarte, aconsejamos revisar la cantidad de aerolíneas asociadas y los destinos a los que llegan.

En el caso de no tener las millas necesarias para canjear un pasaje, muchas veces los programas de fidelidad ofrecen a los clientes la opción de pagarlo con millas y un adicional de dinero. La mayoría ofrecen el precio de la milla en dólares, pudiendo fluctuar de acuerdo con el valor de la moneda extranjera. Mientras que, otros programas, como Smiles Argentina, ofrecen el mismo en pesos argentinos.

Además, en el caso de que no quieras volar, los programas de fidelidad te permiten canjear tus millas por productos de diversas categorías desde hogar, moda, bazar y hasta electrodomésticos.

Se suele creer que el mundo de las millas resulta algo complejo, pero, con estos datos podés ver que es muy fácil acercarse a ellos. Te recomendamos acceder a las páginas web oficiales donde podrás conocer los productos y beneficios de cada programa y elegir el que más se adecúe a vos.}

Ante la imposibilidad de financiar pasajes de una forma "tradicional", los turistas buscan nuevas tácticas

Aún frente a un contexto más adverso para los viajeros, las ganas de viajar siguen intactas y con ellas, la búsqueda de nuevas alternativas más allá de las cuotas para poder financiar un vuelo. Así es como aparecen las suscripciones mensuales a clubes de millas, que ofrecen muchos programas de fidelidad.

Estas membresías, que son una buena opción para poder acumular millas todos los meses, para luego canjearlas por vuelos domésticos, regionales o internacionales. Permite juntarlas más rápido, a un menor precio y con una mayor validez. A su vez, al pertenecer a estos clubes, se acceden a beneficios exclusivos en donde destacamos: promociones especiales, tarifas diferenciales en pasajes aéreos, millas extras al canjear los puntos de los bancos asociados, descuentos en compras de millas, etc.

Algunos programas cuentan con su propio Club de millas, en la Argentina existen dos opciones: Club Smiles y Club Latam Pass. Es necesario investigar qué beneficios ofrece cada uno para elegir la opción que mejor se adapte a cada necesidad

Los abonos mensuales de Club Smiles

En el caso de Smiles Argentina, existen 6 planes para cada tipo de viajero. Club Smiles 1.000, 2.000 y 5.000 son ideales para quienes no tienen definido el destino o fecha en la que desean volar, pero les gustaría hacer alguna escapada por Argentina o viaje regional. Son los mejores aliados de Smiles and Money (millas + pesos) para también volar internacional.

Por otro lado, Club Smiles 7.000 está diseñado para quienes desean viajar por los destinos más buscados, como Estados Unidos, Europa o el Caribe. Mientras que, Club Smiles 10.000 y 20.000, para los que quieren explorar el mundo. El primero es el plan ideal para volar en pareja. Mientras que, en el caso de Club Smiles 20.000, en familia o si se desea tener experiencia más exclusiva a la hora de volar (Clase Ejecutiva).

Si ya tenés decidido el destino al que querés viajar, sugerimos realizar la búsqueda desde el sitio web del programa de fidelidad para ver cuántas millas necesitás para comprar tu pasaje. Y así, elegir el Club perfecto para vos. En el caso de que no lo tengas definido, no te preocupes. Podés ir acumulando millas y planificar tu próximo destino al mismo tiempo.

Comprar directamente en cuotas un pasaje con la tarjeta ya no se puede, pero adquirir millas todos los meses sí

Millas por suscripción: los abonos mensuales de Club Latam Pass

Aunque Latam dejó de tener una filial en Argentina, esta compañía sigue siendo una importante opción para hacer vuelos internacionales. Y muchos argentinos continúan suscriptos a Latam Pass, su programa de millas, que también ofrece en el país abonos mensuales.

En el marco de un plan llamado Club Latam Pass, la línea aérea dispone actualmente de dos membresías, que se pagan en dólares:

Club Basic. Por u$s 18 al mes. Brinda 1.000 millas mensuales más 5% de descuento en canje de millas por pasajes, 15% de descuento en compra de millas y acceso a promociones exclusivas.

Club Prime. Por u$s 50 al mes. Brinda 3.000 millas mensuales más 10% de descuento en canje de millas por pasajes, 20% de descuento en compra de millas y acceso a promociones exclusivas.

Al tipo de cambio "tarjeta" actual, de unos $181 por dólar, la cuota del plan Basic representa unos $ 3.250 al mes; y la del Prime, unos $ 9.050.

Pero además, Club Latam Pass ofrece a sus miembros unos extras o "boosters" para mejorar el plan contratado en los meses que se desee. Por ejemplo, pagando u$s 64 más, se obtiene un plus de 4.000 millas. Y por US$ 100 más, dan 7.000 millas adicionales.

En este programa, hay un plazo de 3 años para usar las millas acumuladas. Y éstas pueden usarse en conjunto con las generadas por el socio por otras vías, como al cargar combustible en Shell, al hacer consumos con la tarjeta BBVA Latam Pass o al reservar alojamiento en Booking.

Entre las líneas asociadas, además de la propia Latam, figuran Delta, Aeroméxico, British Airways, Iberia, Lufthansa, Swiss Airlines, Azul, Qantas, Qatar Airways y Japan Airlines, entre otras.