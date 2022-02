Carolina Losada y su foto que se hizo viral: "Lo de las tetas está manijeado por alguien, es claro"

Tras la polémica que se generó en redes sociales una foto de la senadora Carolina Losada para la inauguración de un sanatorio en la localidad de Rosario, la protagonista salió a responder las críticas recibidas y afirmó que "lo de las tetas está manijeado por alguien".

"Ser #TT por algo así me parece arcaico, raro, ya que no se me ve más que un escote pronunciado", sostuvo la periodista, que relató lo ocurrido. "Fui a la inauguración de un sanatorio en Funes, tenía un top escotado, pero totalmente controlado. Cuando fui a saludar al padre Ignacio, él me da su bendición y al agacharme se me corrió todo. Un medio me saca la foto", contó.

"Si me preguntás de dónde viene esto, no tengo ni idea y no pierdo mi energía. No estoy segura de quién puede ser, lo que estoy segura es que los problemas son otros, la inseguridad, que la plata no alcanza, los chicos sin clases, el papelón internacional de nuestro presidente", arremetió Losada.

"Hay muchos problemas graves para hablar de esto, pero evidentemente alguien quiere tapar estos problemas y me usaron a mí. Al que no llega a fin de mes le importa poco si a una senadora se le corrió el escote", respondió.

La legisladora además lamentó no haber recibido el apoyo de ningún colectivo feminista, a los que acusó de tener una "doble vara".

"De los colectivos de mujeres ninguno sale a defenderme, hay una doble vara, porque a mí me estaban juzgando por cuánto muestro o cuánto no muestro. A Ofelia (Fernández, legisladora porteña) la atacan por su cuerpo y la defienden. A mí no", arremetió. "A mí no me acompañan porque no soy kirchnerista, están en una contradicción constante", cerró.

La foto viral

Todo comenzó cuando se viralizó una foto en la que se ve a la periodista posando muy escotada junto al popular cura de Rosario Ignacio Peries. Uno de los que participó de esa foto, que se dio el fin de semana en la inauguración de un sanatorio en Funes, es el diputado provincial y principal armador de la candidatura a senadora por Santa Fe, Julián Galdeano. Y el propio legislador explicó el detrás de la fotografía que originó debate y cientos de memes.

En la foto se ve a Carolina Losada, al Padre Ignacio, a Galdeano y al cura párroco de Funes, en el acto de inauguración de un sanatorio privado en esa ciudad. Lo llamativo de la imagen para muchas personas que comentaron y polemizaron en las redes sociales, es el escote de Losada en su top de color negro posando junto al popular cura de Rosario.

Galdeano visitó el estudio de Radio 2 para hablar en Radiópolis del escenario político local y nacional a partir de su mirada desde el bloque de Juntos por el Cambio y fue consultado por la foto: "Hablamos de eso, sin dudas. El vestido le jugó una mala pasada, esto es como cuando a mí se me abren los botones de la camisa", bromeó el diputado.

Llamativa imagen de Losada con el padre Ignacio.

"Ella me decía que cuando tenía su vestimenta elegida, era distinto a como salió en la foto. Yo no soy pacato ni nada, pero entiendo a que mucha gente eso le impactó un poco", continuó Galdeano.

Luego explicó que "Carolina es una persona que no es de vestirse formal; ha sido modelo y aparte al tener esa altura y esa forma física, obviamente que a veces impacta más que si otra persona se pusiera esa vestimenta". Y reconoció que "tuvo mucho impacto esa foto pero no es la idea de ella dar esa imagen ni mucho menos". Luego afirmó: "Tiene una imagen de una persona joven o moderna, pero no desfachatada".

Finalmente, dio detalles del detrás de escena de la fotografía: "Te cuento cómo fue esa situación; estábamos charlando con el Padre Ignacio y el padre le hace la bendición. Carolina se acercó con la cabeza hacia abajo y todo ese movimiento le jugó una mala pasada", explicó. Y finalizó: "A partir de esa foto, me llegaron mensajes y memes por 900 grupos diferentes de Whatsapp".

La charla de Perotti y Losada, en otra de las fotos que se viralizó del evento en Funes

No fue la única foto viral de ese acto del fin de semana en Funes: también tuvo mucha repercusión en redes una imagen de Carolina Losada charlando animadamente con el gobernador Omar Perotti, que también fue invitado de manera especial, junto a la ministra de Salud Sonia Martorano.