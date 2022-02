Advierten que alimentos pueden tener aumentos "escandalosos" de hasta dos dígitos

La inflación del mes de febrero tendrá un piso del 4%, empujada por los precios de los alimentos, que vienen registrando aumentos "escandalosos", estimó hoy el analista económico Damián Di Pace.

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) dará a conocer esta semana el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero. Según el analista Damián Di Pace, este mes "reflejará subas muy importantes"

Aún a la espera del dato oficial, la inflación de enero se encamina al 4% y garantiza un trimestre difícil. Sin embargo, el director de la consultora Focus Market considera que febrero también registrará un porcentaje alto, de al menos el 4%.

"Febrero tendrá un piso del 4%. Y en enero esperamos subas muy importantes, por ejemplo: la harina 14%, mermelada 13,7%, cerveza 13,2%, azúcar 11,6%, agua mineral 8,8%", puntualizó.

Di Pace señaló que los precios de los alimentos aumentaron de manera escandalosa

En este sentido, indicó: "En los últimos seis meses, nunca habíamos medido series con aumentos de dos dígitos en ningún producto. Eso es lo que pasó en enero".

"En el primer mes del año, la inflación de alimentos nos da 4,5%. Es un número escandaloso, porque se trata de un porcentaje que se registra aún con Precios Cuidados", agregó el experto.

En relación al programa Precios Cuidados, Di Pace afirmó: "Tiene más de 1.300 productos y generalmente se consigue en grandes cadenas, con un cumplimiento de entre el 70 y el 80%".

En ese sentido, explicó que en el primer mes de vigencia del programa "siempre hay mayor cumplimiento, pero a medida que avanzan los meses, la inflación lleva a que los proveedores no tengan incentivos para proveer un producto".

Feletti había reconocido que la inflación de enero "todavía va a ser alto"

En declaraciones al programa Esta mañana, que se emite por Radio Rivadavia, Di Pace consideró que el reciente aumento en los precios de los combustibles -en torno al 9%- "impacta directamente en los precios" de numerosos productos.

Durante la semana pasada, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, había reconocido que la inflación de enero "todavía va a ser alta, influida por hortalizas y legumbres, menos por la carne".

Te puede interesar Revelan cuál es el "sueldo ideal" para los argentinos

No obstante, aseguró: "No tenemos una aceleración de la inflación. No va a ser peor que en 2021, por ahí puede ser mejor. Es muy importante el acuerdo con el FMI, que se recuperen reservas y que se mantenga el nivel de recuperación económica".