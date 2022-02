VIDEO| Alberto Fernández y sus cambios sobre la obra pública de los K: ¿qué decía fuera del gobierno?

El presidente Alberto Fernández declaró este martes como testigo en la causa por presunta corrupción en la obra pública durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, y defendió la inocencia de la vicepresidenta, en cuya gestión el actual mandatario fue jefe de Gabinete.

Sin embargo, cuando Fernández mantenía diferencias políticas con el kirchnerismo, se manifestó respecto a las causas de presunta corrupción con más dudas que certezas. En 2013, a raíz de un informe emitido en eltrece, que mostró el manejo de millones de dólares en la financiera "La Rosadita", el ex funcionario salió a hablar sobre el manejo de fondos.

​"Me pareció muy tremendo lo que escuché ayer, de una gravedad enorme y me parece que de lo que se trata es que eso se esclarezca. No es un tema menor, es muy serio, espero que se investigue", afirmaba el día después del informe sobre "La Ruta del Dinero K" en la señal de TV por cable Todo Noticias. En la misma nota, Fernández aseguraba que no conocía al empresario Lázaro Báez, aunque dejaba abierta la posibilidad de haberlo cruzado en "alguna reunión".​

"En el caso particular de este señor Báez, su actividad no era algo que se cruzara con mi función de jefe de Gabinete, era en todo caso un hombre de la construcción (al) que aparentemente por lo que escucho se le asignaron obras públicas en la provincia (Santa Cruz) y probablemente en la Nación y no tenía que cruzarse con mi gestión, esa es la realidad", decía en ese mismo reportaje en TN.​Allí mismo manifestaba su preocupación por el informe televisivo, del cual aseguraba que se trataba de un "caso de lavado de dinero muy grave".​ También se expresó así en otros ciclos de TV.

Tres años después, el debate sobre la obra pública y la presunta corrupción durante el kirchnerismo volvía a instalarse en la agenda mediática y el ex jefe de Gabinete de los Kirchner opinó una vez más.​ "Esto me parece gravísimo. Me asombra que nadie dé una explicación", reiteraba en el programa Plan M, por Canal 26. Y aseguraba que era una causa "difícil de resolver" por la Justicia.​ En abril de 2016, en el programa "Juego limpio" por TN, Fernández se mostraba "sorprendido, preocupado y apenado" por la causa.

"Yo le pediría por favor a Cristina que explique algo, que diga algo, es muy difícil ver tanto silencio frente a lo que se está diciendo. Si es mentira que diga que es mentira; y si es verdad, que diga el alcance de la verdad", expresaba en esa entrevista el hoy Presidente.

Aunque volvía a asegurar que durante su gestión nunca percibió ninguna de las denuncias que se conocieron luego, ponía en duda que la riqueza del matrimonio Kirchner se haya conseguido con los sueldos del Estado. Ese mismo año, en "La Quinta Pata", un programa de la Televisión Pública, Fernández daba por sentado que "la obra pública está cartelizada", pero que no era sólo atributo de Báez.

"Obviamente que hay problemas de sobreprecio, de negarlo... Ahora está concentrado en Santa Cruz, pero si revisan todas las provincias...", comentaba el entonces ex funcionario. Finalmente, con Alejandro Fantino en su programa "Animales Sueltos", volvía pedir que se esclarezca el hecho. "No digo que no sea cierto. Me encantaría que den una explicación de esto. Si acá esta involucrada la familia Kirchner, tiene que explicar la familia Kirchner", afirmaba Fernández.

Alberto Fernández y su cambio de postura

Ya en 2019, cuando había sido designado por la ex jefa de Estado como candidato a presidente para competir con Mauricio Macri, el discurso de Fernández comenzó a cambiar. En una entrevista en La Cornisa, por América, cuestionaba la prisión preventiva de Báez y ponía en duda el lavado de dinero del empresario santacruceño.

"El tema Lázaro Báez y Cristina, uno podrá decir: 'Mirá, Cristina, lo mejor es que no le des al contratista la obra pública. Eso, que no te lo contrate él'. Yo creo que ha sido por una cuestión de proximidad y confianza. Pero la verdad decir que eso prueba que Cristina utilizaba el hotel para cobrar coimas es un disparate", expresaba en plena campaña presidencial.

Este martes, terminó de ratificar su cambio de postura respecto a la causa de corrupción sobre la obra pública y defendió a Fernández de Kirchner. "No hubo nunca reparto arbitrario de fondos. Me llama la atención que en esta causa se están discutiendo decisiones políticas no judiciables, esas decisiones que se tomaron en materia presupuestaria y de obra pública nunca fueron arbitrarias", sentenció el actual Presidente de la Nación durante casi dos horas de declaración.