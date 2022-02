Escandalosas declaraciones de Felipe Fort tras la muerte de Gustavo Martínez: qué dijo en las redes

Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort, falleció este miércoles al caer del piso 21 de un edificio de Belgrano en donde vivía con Felipe y Marta Fort.

Si bien la Justicia investiga las causas del fallecimiento, Felipe Fort aportó un dato importante en su primera declaración ante la Policía de la Ciudad. Fuentes de la investigación adelantaron que el joven informó que Martínez se encontraba deprimido porque la próxima semana él y su hermana, que son mellizos, cumplirían la mayoría de edad. En ese contexto, había amenazado con arrojarse desde el balcón del domicilio, ubicado en una torre de la calle Sucre al 1900.

Publicación en redes del hijo de Ricardo Fort contra su tutor

Horas después de este hecho, el adolescente se expresó en sus redes sociales: "Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros, fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá los recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron", expresó en una story de Instagram.

Acto seguido, el joven publicó dos historias más, que luego borró. "Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de ´cuidarnos´, faltando 10 días para que cumplamos 18 ¿Tienen a Gustavo como una buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento", señaló.

Y agregó: "Agradezco tener una mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber que pasó y sin saber cómo vivimos los últimos siete años?". Y cerró: "¿En qué cabeza cabe? 17 años tenemos".

Luego de eliminar estas últimas publicaciones, compartió un video en el que aclaró por qué lo hizo. "Sí, gente, yo subí unas historias. No me hackearon la cuenta. Fui yo, es lo que opino, esta situación...17 años tengo, piensen eso. Borré las historias porque...hay gente que piensa que me hackearon la cuenta cuando no es así, hay gente que opina lo contrario, cuando no tienen idea de mi vida los últimos siete años, no tienen idea de lo que pasó tampoco", aseguró. Y volvió a enfatizar: "No opinen, solo no opinen".

Sin embargo, menos de una hora de haber publicado ese video, Felipe lo borró y solo dejó una story con la siguiente frase: "No saben nada. Apago el celu".

Presunto suicidio de la expareja de Ricardo Fort

Personal de la comisaría 13A porteña ingresó al departamento y constató que en un balcón que da al frente y es lindante con la habitación de Martinez la red protectora había sido cortada. El resto del domicilio se encontraba bajo una apariencia normal: no se observaron signos de violencia ni desorden.

Esta madrugada, cerca de las 4.15, un llamado al 911 del personal de seguridad privada que custodia la cuadra advirtió a la policía la presencia de un hombre que había caído desde el piso 21 de un edificio ubicado sobre la calle Sucre al 1900.

La Policía se trasladó de urgencia al lugar, donde personal médico del SAME constató la muerte de Martínez.

La investigación del hecho, en una causa caratulada hasta el momento como averiguación de causales de muerte, quedó a cargo de la fiscal Laura Belloqui, de la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N°59, que dispuso también la intervención de una brigada de la División Homicidios de la fuerza porteña.