¿Por qué necesitas un sitio web para tu negocio en el 2022?

Desde la invención de internet, las formas en las que los humanos interactuamos se han transformado para siempre. En estos días de globalización e internacionalización extrema, junto con los eventos de los últimos dos años nos dan las razones por las cuales necesitamos un sitio web para un negocio o nuevo proyecto.

Y es que desde hace tiempo que internet se usa como medio publicitario con mejoras avanzadas e impulsadas por la tecnología de la computación y las redes. Pero este especial énfasis en 2022 se debe a los eventos sanitarios sucedidos desde el 2019, donde aquellos aspectos que no habían dado el salto a lo digital, no tuvieron otra opción.

La buena noticia es que existen numerosos recursos al alcance de la mano para aquel con la voluntad y dedicación necesaria. A continuación te contamos por qué necesitas un sitio web, y algunas soluciones para lograrlo sin mayores complicaciones.

#1 Presencia es existencia

Internet funciona además como un gran índice, de donde el potencial cliente busca lo que necesita, de no encontrarte a ti en este índice, irá con aquel que encuentre con facilidad. En otras palabras y a los fines prácticos, si no te encuentras en internet, no existes.

Este concepto se encuentra fuertemente vinculado con las prácticas SEO (Optimización para los motores de búsqueda) en el cual, si existes en internet pero no es fácil encontrarte, tampoco tendrás mucho éxito. Pero no disponer de sitio web en absoluto representa un fracaso rotundo.

La presencia puede darse de numerosas formas además de un sitio web. Puedes tener una página de negocio en Facebook o una cuenta en instagram, además puedes registrar tu negocio con Google, el cual aparecerá en Google Maps y será visible para los usuarios que se encuentren cerca.

#2 Globalización y regionalización

Con la idea continua de atraer nuevos clientes, resulta indispensable como red global. Aquí, clientes en otro lado del mundo pueden contratar tus servicios o comprar tus productos (de estar disponibles para otras regiones) Simple y al alcance de un par de clics.

Por otro lado, la regionalización implica dar versiones adaptadas a tu clientela dependiendo del lugar donde se encuentren. Así es posible tener varios sitios web, cuyo contenido se adapta al lugar de dónde te visiten.

Un buen ejemplo de esto es Amazon con sus variantes:

amazon.uk (Reino Unido) / amazon.es (España) / amazon.com (Estados Unidos)

Y muchos más donde la plataforma se comporta de manera similar, pero adapta los idiomas, divisas y vendedores a la región específica para dar un servicio mucho más adaptado a las necesidades del cliente.

No es absolutamente necesario utilizar distintos tipos de dominio (.com, .es, .uk, etc.) sino que existen herramientas de detección de origen de la dirección IP, por la cual puedes redirigir a tu visitante a la versión web correcta de una forma automática. Puedes ver un ejemplo de la geolocalización en este link.

#3 Capacidad multimedia interactiva

Como ningún otro medio publicitario antes, internet tiene la capacidad tecnológica para mostrar a través de texto, imágenes, videos, música y sonidos.

A esto se le adiciona la posibilidad de que el usuario interactúe, como por ejemplo, navegar, ponerse en contacto en el mismo sitio web, descargar contenido reutilizable, utilizar aplicaciones web para realizar estimaciones, cálculos, interactuar con otros usuarios, y mucho más.

Todas estas capacidades centradas en un solo sitio se convierten en una herramienta poderosa de venta, de posicionamiento y de crecimiento.

Como ejemplo de comparación, podemos ver que no es lo mismo una tarjeta de presentación de un profesional de ilustración a mostrar un sitio web con el catálogo de trabajos anteriores (portafolio de diseñador) sin duda, este último es más completo y genera mayor confianza a la hora de vender o contratar.

#4 Disponibilidad de datos

Existen numerosos complementos y herramientas de estadísticas que te permiten conocer la forma en que los usuarios interactúan con tu sitio web. De esta forma puedes conocer mejor sus necesidades al tener una enorme cantidad de datos disponibles, los cuales se deben utilizar para la mejora continua.

Conocer a tu audiencia es el punto de partida para implementar estrategias de marketing digital. El cual se basa en la disponibilidad de datos para poder medir con claridad y certeza el éxito del sitio web, y de tu negocio.

Al ser un vasto mundo de posibilidades, tendrás varias formas de lanzar un sitio web. Dependiendo de tu nivel de conocimientos técnicos, podrás elegir entre soluciones integrales como Hostinger, o un enfoque de capas donde desarrollas una sobre la otra con mayor precisión y control, pero requiere conocimientos técnicos en cada una de las tecnologías a utilizar.

Te puede interesar Aumentan hasta 70% los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires: los valores que se vienen

Sin importar el camino, crear un sitio web para tu negocio existente o nuevo, será una excelente forma de impulsarse y apostar por el crecimiento.