Índice Bad Bunny: cuánto cuesta la misma entrada en Argentina y en otros países del continente

El músico puertorriqueño Bad Bunny, considerado uno de los referentes mundiales del trap y el reguetón, visitará Argentina los días 5 y 6 de noviembre de este año. Por primera vez, su presentación en el país será en un estadio, que será el de Vélez.

Según la plataforma musical Spotify, en 2021 Bad Bunny se convirtió en el artista más escuchado del mundo por segundo año consecutivo. Y en agosto comenzará una gira por todo el continente, donde se prevé que llenará más de 40 estadios: 21 en Estados Unidos, y al menos otros 20 en Latinoamérica.

Cuando se confirmó su presencia en Argentina, los fanáticos mostraron su entusiasmo en las redes sociales y –sobre todo- cuando a comienzos de febrero salieron a la venta las entradas. Los tickets para el primer show se agotaron en 60 minutos. Es por eso que la productora a cargo del espectáculo anunció una segunda presentación, cuyos boletos se vendieron en su totalidad en menos de dos horas.

Bad Bunny fue el artista más escuchado en Spotify en los últimos dos años

Los precios de las entradas para ver a Bad Bunny

En cuanto a los precios de las entradas, las más barata (campo general) costaba $4.500, mientras que la más cara salía $12.000 (el campo VIP denominado La Playa). A eso debía sumarse el cargo por la operación del sitio web encargado de comercializar los tickets.

Cuando se conocieron los valores de los boletos, muchos fanáticos se sorprendieron por "lo barato" de los mismos. De hecho, en las redes también se observaron mensajes de personas de países vecinos que se quejaban por la diferencia de valores: es que si se pasan a dólares los precios de las entradas, las que se vendieron en Argentina se ubican entre las más económicas de la región.

"Índice Bad Bunny": el valor de las entradas en la región

Así puede observarse si se toma en cuenta los precios de los tickets en los distintos países de Sudamérica donde el artista se presentará:

Chile : desde u$s49,90 a u$s312

: desde u$s49,90 a u$s312 Perú : desde u$s46 a u$s179

: desde u$s46 a u$s179 Ecuador : u$s30 a u$s260

: u$s30 a u$s260 Argentina (al dólar solidario): desde u$s24 a u$s65

(al dólar solidario): desde Colombia : u$s20 a u$s6.270 (es un palco para diez personas en zona VIP, es decir que por persona sería u$s627)

: u$s20 a u$s6.270 (es un palco para diez personas en zona VIP, es decir que por persona sería u$s627) Paraguay: u$s19 a u$s94

Las entradas tienen precios muchos más altos en Estados Unidos: por ejemplo, para ver un show de Bad Bunny en el Hard Rock Stadium de Miami, hay que desembolsar desde u$s85 en los lugares más económicos, aunque los precios de los espacios más caros se acercan a los u$s1.000.

En Argentina, como suele ocurrir en este tipo de espectáculos, una vez agotadas las entradas para los dos shows en la cancha de Vélez, en distintos sitios web apareció la reventa. Allí, se llega a pedir desde $9.000 por un lugar en el campo general (es decir, el doble de la entrada original) hasta unos $35.000 en el VIP.

Quién es Bad Bunny

Una foto suya de chico, disfrazado de conejo, fue lo que inspiró su nombre artístico

Benito Antonio Benítez Ocasio nació en Puerto Rico en 1994. Su nombre artístico Bad Bunny (Conejo Malo) se debe, de acuerdo a lo que él mismo explicó, a una foto de su infancia. "Buscando y buscando, no sabía qué nombre ponerme y en ese momento me metí en línea en las redes sociales y lo elegí por una foto mía vestida de conejo que la había puesto de perfil. Me había puesto el conejo, el conejo malo, Bad Bunny y así lo decidí", explicó en una entrevista a la revista GQ, en la que señaló que su madre fue quien había elegido el disfraz con el que debía ir a la escuela, por lo que en la imagen se lo veía "molesto".

Fue con esa foto que en 2018 anunció el lanzamiento de su primer disco de estudio, llamado X100pre. El álbum, del que participaron diferentes referentes de la música entre los que se incluyó Ricky Martin, fue un éxito absoluto. Desde entonces, su ascenso fue meteórico. X100pre ganó el Grammy Latino a Mejor Álbum de Música Urbana y eso lo consolidó como un artista internacional.

Bad Bunny, el artista más escuchado en Spotify

En 2020, año en el que lanzó tres discos, fue el primer artista latino urbano en llegar a la tapa de la edición norteamericana de la revista Rolling Stone. En plena pandemia, se pasó por las calles de Nueva York cantando sus temas y transmitiéndolas por streaming. Ese año, también, se convirtió en el artista más escuchado en Spotify en todo el mundo.

En 2021, Bad Bunny fue el artista más escuchado de Spotify

Durante 2021 la canción más escuchada de Bad Bunny fue "Dákiti", con más de 1.000 millones de reproducciones en diferentes plataformas. El tema, que lo interpreta junto a Jhay Cortez, es parte de su álbum "El último tour del mundo". Otras de los temas más escuchados se encuentran hits como "La Canción" (junto a J Balvin), "Un día", "La noche de anoche" y "Yonaguni".

Durante la segunda mitad del 2022 Bad Bunny realizará la gira "World's Hottest Tour", que lo traerá nuevamente a Argentina. La serie de shows comienza en Estados Unidos, más precisamente en Orlando, el 5 de agosto, y termina el 9 de diciembre en el estadio Azteca de Ciudad de México. Algo más de cuatro meses en los que millones de fanáticos vibrarán con uno de los artistas del momento.