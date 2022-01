3 cantantes argentinos que triunfan en el exterior: Nicki Nicole, Tini y Duki

Hay decenas de cantantes argentinos que triunfan en el exterior con su música y que incluso han llegado a conquistar países lejanos y diferentes

Hay cientos y cientos de bandas, compositores y cantantes argentinos. Muchos de ellos tienen un gran éxito local, pero hay otros que traspasan las fronteras y que llegan a tener éxito internacional.

Cantantes argentinos que triunfan en el exterior: Nicki Nicole

Nicole Denise Cucco, más conocida como Nicki Nicole, nació el 25 de agosto de 2000. Sí, con apenas 21 años ya se ha transformado en una de las cantantes argentinas que triunfa en el exterior.

La rapera y cantante argentina se crió y creció en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y ganó popularidad con sus temas "Wapo Traketero", "Colocao", " Mamichula " y "Mala Vida".

Cómo fueron los comienzos de la carrea de Nicki Nicole

En abril de 2019, Nicki Nicole lanzó "Wapo Traketero" bajo la producción de Gonzalo Ferreyra. En agosto, esta cantante argentina que triunfa en el exterior colaboró ​​con el productor argentino Bizarrap en el decimotercer lanzamiento de las "Music Sessions".

La canción alcanzó el puesto número tres en el Billboard Argentina Hot 100, disparando la popularidad de ambos artistas en el país. Más tarde ese mes, Nicki Nicole lanzó su segunda canción, titulada "Años Luz".

El 8 de noviembre de 2019, Nicki Nicole, una de los cantantes argentinos que triunfan en el exterior lanzó su álbum debut, Recuerdos, que contó con la producción de Bizarrap y colaboraciones con Cazzu y Duki. Luego del lanzamiento del álbum salió a la luz un video musical de otra canción, de otro sencillo, tiutlado "Diva".

Nicki Nicole es una de las cantantes argentinas que triunfa en el exterior

En mayo de 2020, la cantante lanzó su sencillo "Colocao", que llegó a ocupar el puesto número seis en el Argentina Hot 100 y el 48 en España.

En agosto del año pandémico, esta cantante argentina que triunfa en el exterior se convirtió en la primera mujer argentina en encabezar la lista Argentina Hot 100 con "Mamichula", junto al rapero argentino Trueno y Bizarrap. La canción también alcanzó el puesto número uno en España y también está certificada como platino en el país.

Uno de los grandes momentos de su carrera como cantante argentina que triunfan en el exterior, fue la aparición en The Tonight Show, conducido por Jimmy Fallon.

Este suceso tuvo lugar en abril de 2021, estuvo acompañada de Lunay, y fue un evento que recibió mucha cobertura de prensa en Argentina, ya que fue la primera artista argentina en actuar en este show.

El 28 de octubre de 2021 presentó su último disco "Parte de Mí", donde a temas de inicios de su carrera se unieron nuevas canciones. En este álbum aparecen varios artistas admirados por ella, como Rauw Alejandro, Delaossa, Dread Mar-I y Trueno, quien además es su pareja.

Cantantes argentinos que triunfan en el exterior: Tini Stoessel

Martina Stoessel, ​más conocida como Tini Stoessel o simplemente Tini, es una actriz y cantante argentina que triunfa en el exterior que saltó a la fama por su papel en Violetta Castillo, protagonista de la telenovela Violetta, que se emitió entre 2012 y 2015, de Disney Channel Latinoamérica.

Cómo fueron los primeros años de su carrera

Nacida en 1997 en Buenos Aires, Argentina, es hija de Alejandro Stoessel, un conocido productor de televisión argentino​.

Su primera participación en televisión antes de consagrarse como cantante argentina que triunfa en el exterior, fue en 2007 con un papel menor en la telenovela argentina Patito feo.​

Más tarde en 2011, fue la encargada de ponerle voz a la versión en español del tema "The Glow", que en inglés lo interpreta la cantante Shannon Saunders. El tema forma parte del álbum Disney Princess: Fairy Tale Songs.

Tini Stoessel junto a su padre, Alejandro Stoessel

En 2011, fue elegida por los productores de Disney para protagonizar la serie de Disney Channel Violetta, una coproducción entre Latinoamérica, junto a Europa, Medio Oriente y África, donde interpreta al personaje de Violetta Castillo.

Cantó el tema musical de la serie, publicado el 5 de abril de 2012, y titulado "En mi mundo", y también canta la versión en italiano, titulada "Nel mio mondo" y la versión en inglés, titulada "In My Own World".

Por este papel ganó un premio a la Actriz revelación en la edición de 2012 de los Kids' Choice Awards Argentina y el Martin fierro a la actriz revelación. También prestó su voz a algunas canciones de los álbumes de la serie.

En julio de 2013 empezó junto al elenco de Violetta, su primera gira internacional, "Violetta: en vivo" que duró hasta comienzos del 2014. Además interpretó "Libre soy", tema principal de la película Frozen, para la versión latinoamericana ​y All'alba Sorgerò en la versión italiana.

Durante ese año y 2014 volvió a protagonizar la segunda y tercera temporada de Violetta.​

El 2 de mayo de 2014 presentó en el Monumento de los españoles, en Buenos Aires, en un concierto musical gratuito,Tini: El gran cambio de Violetta, organizado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, bajo el lema "Cuidemos el planeta".

En septiembre de ese año, cantó en el Partido Interreligioso por la Paz, convocado por el papa Francisco en el Estadio Olímpico de Roma. En aquel momento, esta cantante argentina que triunfa en el exterior cantó dos temas: "Nel mio mondo" y luego "Imagine", de John Lennon.

En 2015 junto al elenco de Violetta realizan una gira de despedida a nivel mundial, Violetta Live International Tour, que se colocó en el tercer puesto de las giras más taquilleras del 2015 y en ese mismo año firma un contrato con la discográfica Hollywood Records.

En 2016 Tini comenzó su carrera como solista

El 25 de marzo de 2016 protagonizó la película que da fin al ciclo infantil, Violetta. Además, la cantante argentina que triunfa en el exterior presentó el tema "Siempre brillarás" como canción principal de la película.

Luego de varias participaciones en la pantalla chica, confirmó su participación en la primera película de drama dirigida por Jackie Chan, The Diary.​ En abril de 2016 editó TINI, su primer disco solista, bajo el sello discográfico Hollywood Records,​ que obtuvo disco de oro en sus pocas horas de lanzamiento en Argentina y el mismo certificado en Polonia​ y Austria.​

En julio presentó "Great Escape", su primer sencillo y video solista.​ También lanzó "Yo me escaparé", versión en español del mismo tema, con la inclusión de un video dance. En base al nombre de este álbum, esta cantante argentina que triunfa en el exterior empezó a usar TINI como nombre artístico.

En marzo de 2017, empezó su gira solista llamada Got Me Started Tour que recorrió 9 países y 17 ciudades en Europa, iniciando su gira en el Palacio Vistalegre en Madrid, España y finalizando su tramo europeo con dos conciertos en el Festhalle en Frankfurt, Alemania. Tiempo después dio inicio a su gira por Latinoamérica con 3 conciertos en el Teatro Gran Rex.

Tini Stoessel es una de las cantantes argentinas que triunfa en el exterior

Editó una versión deluxe de su álbum debut, con el lanzamiento de "Got Me Started", y su versión en español, "Ya no hay nadie que nos pare", como segundo sencillo solista, que cuenta con la colaboración de Sebastián Yatra.​

En febrero del mismo año lanzó el vídeo dance de "Finders Keepers" y en mayo publicó el vídeo oficial del tercer sencillo "Si tú te vas". También tuvo una aparición especial en el programa Soy Luna.

Junto a David Bisbal, grabó la canción "Todo es posible", para la banda sonora del film Tadeo Jones 2: El secreto del rey Midas. Además, hizo una colaboración con The Vamps en su nuevo álbum, la canción "It's a Lie", que salió el 14 de julio de 2017.​

En octubre de ese mismo año, grabó la canción "Te quiero más", junto a Nacho, por el cual obtuvo disco de platino digital en su país natal. Para finalizar el año, colaboró con el cantante estadounidense Max Schneider en su canción "Ligths Down Low" en su versión latina.

En 2018, fue portada de la revista Vogue Latinoamérica en agosto de 2018.​ Durante ese año, salieron nuevos sencillos como "Princesa", junto con Karol G el cual fue disco de oro en Argentina, "Consejo de amor" con Morat y "Quiero volver" que fue la segunda colaboración con el colombiano Sebastián Yatra y que dio el nombre a su segundo disco solista y el primero como TINI, que salió el 12 de octubre de 2018.

En diciembre del mismo año empezó su segunda gira solista llamada Quiero volver Tour en el Estadio Luna Park. Ese año, formó parte del jurado de la segunda edición de La Voz Argentina, junto con Ricardo Montaner, Soledad y Axel.

Su segundo álbum de estudio y primero con su nombre artístico TINI, Quiero volver, se lanzó el 12 de octubre de 2018, bajo el sello discográfico Hollywood Records.​

Ese mismo año, fue elegida por Álvaro Soler para acompañarlo en el remix de su hit "La cintura" junto con el estadounidense Flo Rida, además de anunciar su participación con la cantante colombiana Greeicy Rendón en el remix de la canción "Lo malo", interpretada por Aitana y Ana Guerra, cantantes principales de este remix, ellas son exparticipantes de Operación Triunfo 2017.

Ese año el DJ Jonas Blue confirmó su participación en su disco debut Blue en la canción "Wild", cuyo videoclip se grabó en Bogotá, Colombia.

En 2019, recibió una nominación como revelación en Premios Lo Nuestro. A mediados de año, presentó su sencillo "22", el cual cuenta con la colaboración de Greeicy y la actuación especial de Sergio Kun Agüero y Pablo Lescano.​ Participó del concierto de Cami en el Movistar Arena, en el que interpretaron juntas la canción "Pa callar tus penas".

En 2020, presentó dos sencillos: "Recuerdo", junto al dúo venezolano Mau y Ricky, y "Ya no me llames", con Ovy On The Drums. El 3 de diciembre de 2020 lanzó su tercer álbum de estudio Tini Tini Tini, que contó con colaboraciones de Sebastián Yatra, Greeicy, Alejandro Sanz, Mau & Ricky, entre otros.

Cantantes argentinos que triunfan en el exterior: Duki

Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, más conocido como Duki, es un rapero y cantante argentino que triunfa en el exterior, al igual que las dos mujeres mencionadas anteriormente. Es considerado ampliamente como el rey del trap argentino, además de ser el pionero y el que generó el movimiento de el género trap en Argentina.

Duki es uno de los cantantes argentinos que triunfan en el exterior

Duki empezó a ganar reconocimiento por sus apariciones en las batallas de rap, como la competencia El Quinto Escalón, que era una de las más conocidas de Argentina.

Fue allí donde obtuvo su primera cuota de popularidad cuando logró ganar en el año 2016. Fue entonces cuando su victoria le dio la oportunidad de lanzar su primer tema y en 2017 firmó con el sello discográfico Mueva Records. Poco a poco se consagraba como uno de los cantantes argentinos que triunfa en el exterior.

En el mismo año, Duki irrumpió en la escena musical argentina con su exitoso sencillo "She Don't Give a FO", y al año siguiente formó parte del trío musical Modo Diablo junto a los raperos YSY A y Neo Pistea, cuyos temas "Quavo" y "Trap N' Export" ayudaron a hacer crecer el género del trap en Sudamérica.

En 2019 Duki lanzó su álbum de estudio debut, Súper Sangre Joven, lanzado a través de su propio sello discográfico de nombre homónimo, que fue certificado platino en Argentina, seguido por el EP 24 en 2020.

En 2021 publicó su segundo álbum de estudio, Desde el Fin del Mundo, el cual alcanzó el puesto número 1 en álbumes digitales en Argentina, y también fue certificado platino.

Fue nominado por su sencillo "Goteo" y su colaboración en el álbum YHLQMDLG del puertorriqueño Bad Bunny en la canción "Hablamos Mañana" para los Premio Grammy Latinos 2020.

Encabezó el festival "Buenos Aires Trap" por tres años consecutivos, y fue nominado cuatro veces en los Premios Gardel por las canciones "Si Te Sentis Sola", "Sin Culpa" y "Tumbando el Club".