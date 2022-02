Caso Santiago Maratea: cómo un joven con un celular puede dejar "desnudo" a todo un Estado

El influencer Santiago Maratea logró recaudar más de $150 millones en poco más de 24 horas para ayudar a las brigadas que combaten los incendios forestales en Corrientes. La colecta comenzó cerca de la medianoche del sábado pasado y rápidamente se transformó en noticia.

"Es terrible lo que está pasando en Corrientes, hay que arrancar esto ya porque se está prendiendo fuego", dijo Maratea a sus seguidores de Instagram antes de publicar los datos de la cuenta donde podían donar el dinero.

Durante toda la madrugada, mediante sus historias en la red social, fue actualizando el monto recaudado que no paraba de crecer. El influencer explicó, también, que lo colectado se utilizaría para comprar distintos insumos para combatir el fuego y asistir a los bomberos de las zonas afectadas.

Una de las publicaciones de Maratea durante la colecta de dinero para Corrientes

La acción solidaria le valió a Maratea una catarata más que justificada de elogios desde todos los ámbitos. También despertó críticas al Gobierno Nacional y al provincial. Es que, tanto desde las redes sociales y como desde la oposición, acusaron al Estado de no hacer lo suficiente para contener la catástrofe.

"Tenés el desastre de Corrientes y un chico, que maneja redes sociales, termina siendo más eficiente que el Estado nacional y provincial, que gasta más en carnavales que en combatir el fuego", dijo Javier Milei, diputado de La Libertad Avanza.

"‘Hicimos todo lo que está a nuestro alcance para ayudar a Corrientes’, dijo el Presidente. Comparemos: Santi Maratea ya recaudó más de $150 millones. El Ejecutivo envío un Adelanto del Tesoro Nacional (ATN) de $200 millones. El pueblo argentino es verdaderamente solidario", escribió en su cuenta de Twitter el diputado de Juntos por el Cambio, Mario Negri.

De hecho, durante la madrugada del domingo, en una de sus publicaciones Santiago Maratea sostuvo que, cuando comenzó la colecta, el gobernador correntino Gustavo Valdés se encontraba participando en los desfiles de carnaval de esa provincia. Cerca de las 3 de la mañana, escribió: "No me jode hacer el laburo del gobernador, me jode que esté de joda".

El año pasado recaudó $111 millones para pagar el tratamiento de Emmita

El "fenómeno" Maratea

"Lo que está pasando es insane (una locura). Para Emmita, que fue sin precedentes y terminé teniendo una nota en Despierta América, un medio de Miami, fueron $111 millones en 10 días. Y ahora estamos en $100 millones en menos de 24 horas. Entonces me está costando entender qué pasó, qué está pasando. Primera colecta del 2022 y supera la más grande del 2021", comentó Maratea a sus más de dos millones de seguidores en Instagram durante el domingo, cuando la cifra recaudada no paraba de crecer.

Al referirse a la colecta para Emmita, el influencer hizo mención a su acción más "famosa" hasta el momento: el año pasado, comenzó una campaña para recaudar 2 millones de dólares para la beba que padece de Atrofia Muscular Espinal (AME) y que necesitaba reunir el dinero para costear uno de los medicamentos más caros del mundo.

Antes, tras conocer la realidad de la comunidad wichi, había decidido reunir dinero para donar una ambulancia a Misión Chaqueña, una localidad del norte de Salta: en ese caso, les pidió a sus seguidores que donen en una cuenta de Mercado Pago $10 cada uno, y en tres días consiguió $3 millones. También convocó a sus seguidores para recaudar dinero para que 35 atletas argentinos y sus entrenadores viajen al torneo Sudamericano de Atletismo en Guayaquil.

Confianza y credibilidad: dos palabras en torno a Maratea

Pero, ¿cómo un joven delante de su computadora y con su teléfono celular es capaz de lograr lo que logra Maratea? Según explicaron especialistas en marketing, comunicación y redes sociales, hay dos palabras fundamentales que podrían resumirlo: genera, entre otras cosas, confianza y credibilidad.

"La confianza es clave. Genera confianza en un país en el que básicamente se ha perdido la confianza en casi todo, sobre todo en las instituciones. Y genera confianza porque es alguien que viene haciendo esto desde hace un tiempo y cada vez que lo hace, lo cumple: promete algo y, al final, lo canaliza de una manera transparente. Por otro lado, lo hace sin ningún interés propio", explicó a iProfesional Federico Spitznagel, director ejecutivo de la agencia de comunicaciones Feedback.

"Más allá de esa confianza, está lo que él construye desde su propia manera de ser. Uno lo ve, y ve una persona totalmente abierta, sincera y honesta. Y eso, aunque a algunos les choca, lo que denota es sinceridad y transparencia. Y eso me parece que es algo que está en falta en el país. Es decir, que cumple con un par de requisitos que hace que obviamente pueda llegar de una manera muy distinta a la gente", agregó Spitznagel.

El influencer explicó que lo colectado será para comprar insumos para combatir el fuego y asistir a los bomberos

"Lo que resalta de Santiago es su credibilidad, que se muestra muy auténtico, y da prontas respuestas en situaciones urgentes", explicó por su parte Mary Teahan, Presidenta de Qendar, agencia que se especializa en atender las necesidades de comunicación de las organizaciones sociales, quien detalló: "Lo que organiza son donaciones puntuales, por única vez, que es lo que corresponde en una emergencia. Esa forma de donar es muy popular en el público menor a 35 años: es muy difícil lograr que los millennials y los centennials donen para una causa todos los meses, de largo plazo".

En la misma línea, Juan Marenco, CEO de Be Influencer, sostuvo: "Son muchos años en los que viene trabajando y creando contenido. Y lo que generó es un vínculo de confianza con su audiencia. Generado por la transparencia y esa transparencia de mostrar cuánto entra, cuánto sale, cuándo llega. Gracias a ese flujo que fue trabajando en este tipo de causas, la confianza se trasladó a gente que excede a sus seguidores".

Las redes como herramienta

"Todo aquel que tenga algún tipo de interés en ganar audiencias, obviamente hoy ve las redes como el lugar a conquistar. Y las redes tienen un lenguaje propio, una dinámica muy propia. Y todo aquel que es endógeno de las redes, que nació o se creó en las redes, tiene por supuesto una validación que aquel que viene de afuera. Y Santi, desde muy joven, siempre fue alguien que estuvo en ese mundo. Entonces, tiene una credibilidad aún mayor", explicó Spitznagel.

Pero, en casos como la colecta reciente, el hecho trasciende mucho más allá de sus millones de seguidores. "Son las redes generando hechos noticiosos, hace varios años que vemos eso. Antes, las coberturas informativas empezaban en los medios para terminar en las redes y ahora es al revés. Y eso es un fenómeno espectacular", remarcó el director de Feedback.

Y agregó: "También habla de la necesidad que tenemos de tener héroes, de tener modelos, gente especial. Y cuando aparece alguien que parece serlo, nos vamos todos atrás de esa persona y entonces trasciende mucho. Hoy gente que no tiene redes sociales, sabe quién es Santi Maratea".

Es, también, parte del fenómeno de los influencers. "Muchas veces se piensa que trabajan para posicionar a las marcas. Pero en realidad ellos generan contenidos de valor y luego las marcas se suben a eso", explicó Marenco.

En relación al rol que ocupa Maratea, señaló: "Lo que él logró, es meterse en un lugar donde no había nadie. Faltaba eso. Y entonces tuvo una enorme repercusión en una sociedad que es bastante reactiva a las urgencias. Siempre cuando pasa algo, hay grandes donaciones por parte de la gente en general".

Con todo, y más allá de la gran cantidad de influencers que generan contenido valioso en las distintas plataformas, es difícil encontrar un caso similar al de Santi Maratea. "Lleva mucho tiempo y a veces características que son muy personales y que se dan, incluso, sin saber cómo. Hoy hay, imagino, cientos de instituciones en Argentina, que todas tienen la misma buena voluntad, que son igual de honestas, transparentes y bienintencionadas que él, que probablemente no logran el impacto que logra él", sostuvo Spitznagel, y concluyó: "Eso habla del poder de las redes, pero también que estás ante una persona que puede haber muchas. Eso es lo que llama la atención".