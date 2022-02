Ponen en duda que el proyecto del acuerdo con el FMI pueda llegar al Congreso antes del 1º de marzo

El Gobierno nacional pone en duda por estas horas que el proyecto de ley del acuerdo con el FMI pueda ser enviado al Congreso antes del 1 de marzo, dado que la principal discusión con el organismo de crédito internacional ronda en "cómo se llega a la reducción del déficit fiscal" que estaba planteado en 2,5% para este año.

Según indicaron fuentes de Casa Rosada a Noticias Argentinas, es poco probable que el proyecto sea enviado antes del fin de semana.

En ese sentido, consideraron que la posibilidad más certera es que finalmente sea enviado al Congreso "los primeros días de la semana que viene", luego de que el presidente Alberto Fernández realice su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del Parlamento.

"Estamos en discusiones técnicas y esperamos que sea en los próximos días. Como siempre dijimos, alcanzamos un acuerdo que defiende nuestra soberanía y nuestro poder de decisión, que no pide ajuste ni reformas estructurales y vamos a seguir defendiendo ese sendero hasta el último momento", destacó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

Cerruti aseguró que esperan que el acuerdo llegue al Congreso "en los próximos días"

Acuerdo FMI: ¿cuál es la posición de los legisladores?

Sobre si el proyecto del FMI que enviará el Ejecutivo al Congreso se aprobará o no, no hay nada definido, o al menos eso aseguran legisladores de diversos espacios en ambas cámaras -Diputados y Senadores-, que advierten que hasta no conocer la "letra chica" del proyecto no tomarán una decisión.

Por un lado, están los legisladores de la coalición opositora Juntos por el Cambio, quienes aseguran que aunque "actuarán con responsabilidad" no han definido si acompañarán o no el proyecto del FMI.

"No sabemos -si acompañarán o no- porque no está todavía el proyecto, pero en principio lo que nosotros creemos es que la Argentina necesita un acuerdo con el Fondo, y por eso vamos a ser muy responsables en tratar de que ese acuerdo salga", dijeron desde la oposición a iProfesional.

Y añadieron: "Tendremos que ver desde el punto de vista parlamentario y estrategia de bloque… Habrá que ver si eso implica necesariamente acompañar con el voto o tal vez implique alguna abstención. Además, podría ser el caso de que el acuerdo no fuera bueno y nos obligue a votarlo en contra… Todas las posibilidades están abiertas, no hay ninguna definición todavía".

Aún así, hay diputados de Juntos por el Cambio que ya adelantaron que no acompañarán el acuerdo, como es el caso de Ricardo López Murphy.

Respecto a la postura de los senadores de la oposición, el discurso es el mismo, y en esa línea, el senador Alfredo Cornejo dijo a este medio que a pesar que darán quorum, no han definido la votación.

Los legisladores sostienen que no hay definiciones ni posturas concretas hasta que no se conozca la letra chica del texto

"A poco de que se presente, según lo que asegura el Gobierno, el acuerdo con el FMI es un enigma. Día a día nos vamos enterando detalles mínimos e idas y vueltas en la negociación"; dijo Cornejo a iProfesional, y aclaró: "desde Juntos por el Cambio reiteramos nuestra posición: queremos conocer los detalles del acuerdo y desde allí pensar nuestra estrategia parlamentaria".

"No nos queda más que esperar la voluntad del Gobierno de informar", sentenció.

Tomar una decisión frente al proyecto del FMI

Por otro lado, el presidente del Interbloque Federal en Diputados, Alejandro "Topo" Rodríguez, dijo en diálogo con este medio que su espacio está esperando el ingreso del proyecto del FMI al Congreso para "leer, analizar y tomar una decisión".

"Opinar y tomar posición sobre un texto que no se conoce es hacer profesión de fe, a favor o en contra. Respeto a los que deciden por fe, pero nosotros decidiremos luego de un análisis racional. Hoy no tenemos los elementos para tomar una decisión", sentenció Rodríguez.

Por último, quienes sí tienen bien definida su postura y votarán en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) son los legisladores liberales (La Libertad Avanza que lidera Javier Milei y Avanza la Libertad, encabezada por José Luis Espert) y los de la Izquierda, quienes a pesar de estar en las antípodas, coinciden en que no avalarán el texto, ya que no es conveniente para la Argentina.

La incertidumbre reina en el oficialismo respecto a cuál será la postura de Cristina Fernández de Kirchner

El oficialismo y el acuerdo con el FMI

Respecto a la postura del oficialismo sobre el acuerdo con el FMI, las opiniones son divididas, e incluso fue el tema por el cual el bloque Frente de Todos en Diputados se quebró. Con la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque, hay quienes decidieron seguir los pasos del hijo de CFK, y se especula con que habrán al menos 30 diputados que se abstendrán en la votación.

Del otro lado, están quienes sin conocer el texto aseguran que acompañarán la iniciativa que enviará Alberto Fernández y Martín Guzmán al Congreso, ya que consideran que es la única alternativa que tiene la Argentina en este contexto. Aún así, el diputado santafesino y nuevo jefe de bloque del oficialismo, Germán Martínez, está confiado en que el proyecto con el FMI se terminará aprobando antes del 20 de marzo en la cámara baja.

Respecto a la cámara de Senadores, la incertidumbre reina en el oficialismo respecto a cuál será la postura de la titular del cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner, quien ha guardado silencio sobre este tema.

Aún así, el jefe de bloque del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, puso reparos en la aprobación del acuerdo y dijo que pidió detalles del mismo a Martín Guzmán para entender en qué "compromiso" está el país.