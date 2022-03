Guerra en Ucrania: se agota el diálogo y Occidente teme tener que llegar a una Tercera Guerra Mundial

A siete días del inicio de la Guerra en Ucrania, las instancias de diálogo entre autoridades rusas y ucranianas parecen agotarse, y los líderes occidentales temen ser empujados a una Tercera Guerra Mundial.

Como Rusia no se detiene y sigue capturando áreas urbanas, una de las opciones más drásticas discutidas según relevó el Wall Street Journal, fue establecer una zona de exclusión aérea, que impediría que las aeronaves rusas lancen ataques sobre Ucrania, obturando una crucial táctica militar rusa. Pero la idea fue descartada.

"Lo que mucha gente no se atreve a preguntar en voz alta es: ¿por qué no involucrarse militarmente y listo? Pero no hay un solo miembro de la OTAN que lo esté considerando. Porque si establecemos una zona de exclusión aérea sobre Ucrania en las actuales circunstancias, tiene que existir la decisión previa de derribar aviones rusos", dijo el miércoles el primer ministro británico, Boris Johnson. "Y eso no lo contempla ningún país de Occidente".

Guerra en Ucrania: ya hay más de un millón de refugiados fuera del país

Para crear una zona de exclusión efectiva y constante sobre Ucrania, en especial con varias naciones de la OTAN, harían falta varios cientos de aviones, no solo para sostener la exclusión de vuelos, sino para dar apoyo a los que sostienen esa exclusión.

Además, habría que coordinar las fuerzas aéreas de muchos países. Y si Rusia atacara la nave de algún miembro de la OTAN, sería considerado un ataque contra los 30 miembros de la alianza atlántica.

Guerra en Ucrania: la ofensiva financiera

En lugar de coordinar la zona de exclusión, el gobierno británico confirmó que impondrá más sanciones a particulares rusos, que enviaría más armas a Ucrania y facilitaría que los refugiados que huyen del conflicto puedan establecerse en el Reino Unido.

Sin embargo, los líderes occidentales reconocen que las sanciones no tendrán un efecto inmediato en el campo de batalla. "Son cosas que llevan tiempo", dijo el presidente Joe Biden la semana pasada.

Mientras tanto, mientras las bombas caen sobre Kiev, en Rusia habrá corridas bancarias, las empresas rusas empezarán a colapsar, y Vladimir Putin verá las consecuencias en el mundo real.

Guerra en Ucrania: la amenaza nuclear

Si bien los miembros de la OTAN descartan cualquier idea de intervención directa, han incrementado su presencia defensiva, con más de 100 aviones en alerta máxima, operaciones desde 30 sitios militares, más de 120 barcos patrullando las aguas -desde el Mar Báltico hasta el Mar Mediterráneo-, y miles de tropas más desplegadas en la franja oriental de la OTAN.

La mención que hizo Putin sobre poner el arsenal nuclear de su país en estado de alerta, sumado al ataque ruso a una planta nuclear ucraniana en las últimas horas, terminó de disuadir a los aliados de la OTAN de cualquier idea de participación militar.

La amenaza nuclear de Putin, ¿fue un intento de desviar la atención de la guerra real?

En Occidente todavía no hay consenso sobre cómo reaccionar ante una eventual escalada de esas características, y un diplomático europeo sugirió que el cambio de postura nuclear de Putin era un intento de desviar la atención del desarrollo real actual de la guerra.

De todos modos, dicen los funcionarios occidentales, si Putin cumple con su amenaza y pone a su arsenal nuclear en estado de alerta, los miembros de la OTAN que cuentan con armas nucleares harían lo mismo.

Un funcionario de la OTAN especuló que ante ese escenario, los países occidentales podrían intentar enviar apoyo más significativo a Ucrania por canales privados, sin especificar cuáles. Otro funcionario europeo dijo que el tema se había discutido en círculos de gobierno, indicó The Wall Street Journal.

El viernes, los ministros de Relaciones Exteriores de los países de la OTAN mantendrán conversaciones de emergencia y la agenda de temas incluye cómo ayudar más a Ucrania, a pesar de que no es miembro de la OTAN. Los funcionarios reconocen que las opciones no son muchas. "No podemos hacer mucho sin ser arrastrados a la Tercera Guerra Mundial: ese es nuestro dilema", dijo uno de ellos.

Los países de la OTAN reforzaron sus defensas pero no se involucran directamente en el conflicto

De hecho, hasta se teme que los envíos de armas occidentales que actualmente llegan a Ucrania a través de Polonia puedan provocar una escalada de hostilidades entre Rusia y la OTAN, y los miembros de la alianza no coinciden en cuanto a la magnitud que debe tener esa ayuda militar.

Durante el fin de semana, el máximo diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que el bloque entregará aviones de combate a Ucrania, y que por primera vez financiaría los envíos de armas ofensivas de los países miembros hacia el gobierno Kiev.

Pero varios funcionarios interiorizados de las discusiones señalan que no se acordó nada en ese sentido, sino que el tema simplemente se discutió entre los ministros de Relaciones Exteriores del bloque.

A los funcionarios occidentales les preocupa seriamente que Rusia ataque las líneas de suministro que canalizan armas y otros insumos a Ucrania a través de Polonia. La posición de las tropas en Bielorrusia y en los alrededores de Kiev, hace pensar que Rusia planeaba aislar la parte occidental del país y poner fin a los envíos de armas y ayuda humanitaria a Ucrania.

Los miembros de la OTAN parecen haber aceptado que Putin está empeñado en extender el conflicto independientemente de las medidas que tomen. El canciller alemán, Olaf Scholz, dijo el martes que el bombardeo de la infraestructura civil por parte de Rusia y el asesinato de civiles en Ucrania podrían ser solo el comienzo de la escalada rusa.

"Ucrania está luchando literalmente por su supervivencia", dijo Scholz, y se comprometió a seguir tratando de resolver el conflicto con el diálogo, pero agregó que Putin ha rechazado todos los intentos de llegar a un acuerdo pacífico.