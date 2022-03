Preocupación por la salud de Gerardo Rozín: qué dijo Telefe sobre su enfermedad

En las últimas horas trascendió que Gerardo Rozín, de 51 años, atraviesa un complicado momento en relación a su salud. El conductor, que está peleando con un problema de salud que lo mantiene alejado de sus actividades laborales, se encuentra internado y las noticias sobre su estado son cada vez peores.

El comunicado de Telefé sobre la salud de Rozín

En las últimas horas se supo que Rozín se encuentra muy complicado de salud. Y, ante esta situación, desde Telefe emitieron un comunicado oficial.

"Agradecemos la preocupación, el estado de salud de Gerardo es delicado. Pedimos respeto y cautela con la información. A medida que tengamos novedades, las haremos saber", afirmaron desde el canal.

Rozín será reemplazado por Iván De Pineda

Durante 2021, el productor estuvo de licencia durante algunos meses debido a los problemas de salud que enfrentó. Este año, el periodista no conducirá el programa televisivo "La peña de Morfi", junto a Jésica Cirio. Su lugar sería ocupado por el conductor Iván de Pineda, quien confirmó en una entrevista sobre su reemplazo ya que Gerardo debía "solucionar unos temas personales".

La salud de Gerardo Rozín: qué dijo Iván De Pineda

El próximo 13 de marzo, La Peña de Morfi, el exitoso programa de Telefe que Rozín condujo hasta 2021, vuelve a la pantalla. Sin embargo, esta vez, será Iván de Pineda quien estará al frente del ciclo televisivo.

Fue el exmodelo quien, hace apenas unos días, se refirió a los motivos por los que Rozín estará ausente. Y eso generó todo tipo de especulaciones.

"En La Peña de Morfi el alma mater es Gerardo Rozín, a quien le mando un enorme abrazo. Pero él se tomará un tiempo para resolver unas cuestiones personales y espero que vuelva pronto con nosotros. Es el creador", aseguró De Pineda en diálogo con Verónica Lozano.

Gerardo Rozín conducía La Peña de Morfi, pero dejó su puesto por el agravamiento de su estado de salud

Qué había dicho Gerardo Rozín sobre su enfermedad

En noviembre del año pasado, el responsable de ciclos como Gracias por Venir; Esta noche, libros; y Morfi, todos a la mesa había hablado sobre su estado de salud de ese momento. Entonces, había aludido a la licencia que se había tomado del programa de Telefe al poco tiempo de iniciarse en marzo la nueva temporada del exitoso programa.

Gerardo Rozín había informado que se tomaría una licencia por su condición de salud

"Me voy a tomar una licencia. Ando con un tema de salud que, afortunadamente, pinta bien", aseguró en esa oportunidad, antes de ausentarse por un mes. "Falté cuatro semanas, tuve un tema de salud. Primero me tomé el tiempo para entender porque no entendía muy bien qué me estaba pasando. Si tuviera que sintetizarlo, te diría que viví, realmente, momentos de mucha preocupación. Afortunadamente, hasta ahora, salió todo extraordinario", le contaba a este medio. "Estoy bien", sumaba.

En esa misma charla, el conductor confesó que tuvo miedo, pero prefirió mantener ese aspecto de su vida lejos de lo mediático. "No comento en público detalles que, quizás, no le conté a mi familia, pero estoy bien. Pero sí, tuve miedo, me pegué un susto", se limitó a decir, para luego poner el foco en lo bien que le hizo retomar Morfi, donde fue recibido con cariño por su compañera Jésica Cirio, los músicos y el equipo de producción.