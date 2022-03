El delicado estado de salud de Gerardo Rozín: así fue el apoyo que recibió en redes sociales

Gerardo Rozín, el conductor de "La Peña del Morfi", está atravesando un momento delicado de salud, y muchos famosos mostraron su apoyo en las redes sociales.

"Agradecemos la preocupación, el estado de salud de Gerardo Rozín es delicado. Les pido a todos respeto y cautela con la información que manejamos. A medida que tengamos novedades, se las vamos a hacer saber", comunicó Telefé ante los rumores que circulaban sobre la gravedad en el cuadro del periodista, conductor y productor.

La noticia conmocionó a los trabajadores del mundo del espectáculo, quienes le expresaron su apoyo al rosarino de 51 años a través de la TV y las redes sociales.

Famosos que mostraron su apoyo a Gerardo Rozín

Marcelo Tinelli, Pilar Smith, Alejandro Lerner, Jey Mammón, Lucía y Joaquín Galán son algunos de los famosos que brindaron su apoyo.

"Cadena de oración por el querido @gerardorozin", dijo Marcelo Tinelli en su cuenta de Twitter.

"Todo el amor para Gerardo y su familia", escribió Jey Mammon.

"Que triste la gravedad de Gerardo Rozin. Persona que aprecio y de la que aprendí mucho en mis comienzos en la tele. Me ha dado muchos consejos y apreciaciones de mi trabajo que siempre recordaré. A seguir rezando", fueron las palabras de Pilar Smith.

"Nuestra energia y oraciones para vos querido @gerardorozin Defensor como nadie de la musica y entretener a la familia con alegria sacando lo mejor de todos. GRACIAS!!", dijeron los hermanos Pimpinela.

"Atención. Me informan que Telefe levanta "La Peña de Morfi" este domingo ante la grave situación de Gerardo Rozin. El conductor continúa en su casa acompañado por toda su familia. Piden cadenas de oración", publicó en Twitter, el periodista Juan Etchegoyen.

"Siempre discutí mucho con Gerardo Rozin y casi nunca estuve de acuerdo con él en nada, pero siempre me pareció un buen tipo. Ojalá se recupere pronto. Le mando un abrazo, y a sus amigos y familia. Fuerza!", dijo Fernando A. Iglesias.

Mientras que Leo Arias, por su parte, puso parte del comunicado que dio a conocer Telefe y agregó: "Muy delicada la salud de un famoso".

El comunicado de Telefé sobre la salud de Rozín

Durante el día de ayer se supo que Rozín se encuentra muy complicado de salud. Y, ante esta situación, desde Telefe emitieron un comunicado oficial.

"Agradecemos la preocupación, el estado de salud de Gerardo es delicado. Pedimos respeto y cautela con la información. A medida que tengamos novedades, las haremos saber", afirmaron desde el canal.

El tuit del periodista Juan Etchegoyen en relación a la salud de Gerardo Rozín

Durante 2021, el productor estuvo de licencia durante algunos meses debido a los problemas de salud que enfrentó. Este año, el periodista no conducirá el programa televisivo "La peña de Morfi", junto a Jésica Cirio. Su lugar sería ocupado por el conductor Iván de Pineda, quien confirmó en una entrevista sobre su reemplazo ya que Gerardo debía "solucionar unos temas personales".

La salud de Gerardo Rozín: qué dijo Iván De Pineda

El próximo 13 de marzo, La Peña de Morfi, el exitoso programa de Telefe que Rozín condujo hasta 2021, vuelve a la pantalla. Sin embargo, esta vez, será Iván de Pineda quien estará al frente del ciclo televisivo.

Fue el exmodelo quien, hace apenas unos días, se refirió a los motivos por los que Rozín estará ausente. Y eso generó todo tipo de especulaciones.

"En La Peña de Morfi el alma mater es Gerardo Rozín, a quien le mando un enorme abrazo. Pero él se tomará un tiempo para resolver unas cuestiones personales y espero que vuelva pronto con nosotros. Es el creador", aseguró De Pineda en diálogo con Verónica Lozano.

Gerardo Rozín conducía La Peña de Morfi, pero dejó su puesto por el agravamiento de su estado de salud

La despedida de Gerado Rozín de La Peña de Morfi

En el último programa de "La Peña de Morfi" de 2021, que se emitió el 26 de diciembre, al momento del cierre, Gerardo Rozín hizo un sentido brindis de despedida y agradecimiento tanto para sus compañeros, su familia, como para la audiencia del programa.

"Pensaba mientras venía para acá que, por algunas razones, el brindis personal por primera vez me lo guardo. ¿Por qué? Porque lo tengo bien. Es lindo tener el brindis bien. Lo tengo bien. Quiero a los que me quieren. Me quieren a los que quiero. Lo saben. Voy derecho al laburo", inició su discurso acompañado de Jesica Cirio y el equipo completo del ciclo.

Al instante, continuó: "El brindis lo divido en tres partes. Mientras venía para acá pensaba, eso no estaba entre los tres, pero espero que entre. Soy un tipo que no tuve nunca un fin de semana. Nunca. Comencé a trabajar a los 15 años en un diario y en los diarios se usaba tener franco viernes y sábados o domingos y lunes. Desde entonces, y no hay queja, porque me ha ido bien en la vida. Vivo de lo que me gusta. Cero queja es cero queja, es solo un comentario".

Gerardo Rozín hizo un emotivo brindis durante el último programa de La Pena de Morfi

Y siguió: "Mis hijos nunca me vieron un fin de semana completo. Porque cuando no fue una cosa, fue otra. Yo hace más de 30 años que trabajo y nunca tuve un fin de semana, salvo las semanas de vacaciones. Hoy entendía que yo trabajo para una gente que disfruta de una manera distinta. Yo disfruto tratando de que disfruten".