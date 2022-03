Murió Gerardo Rozín tras una grave enfermedad: el conductor tenía 51 años de edad

El periodista, productor y conductor televisivo Gerardo Rozín murió este viernes a los 51 años de edad como producto de un grave cuadro de salud.

Rozín había abandonado la conducción del programa "La Peña de Morfi" en diciembre pasado, según había develado el canal Telefé, donde se emitía el programa.

En el momento del deceso estaba en su casa, acompañado por su familia.

Los problemas de salud de Gerardo Rozín

En marzo de 2021, sorpresivamente, comenzaron los problemas de salud, ya que luego de sufrir una arritmia, que lo llevó a someterse a un intenso chequeo de rutina, le descubrieron un tumor en la cabeza.

El diagnóstico era desalentador y desde el principio, Gerardo decidió atravesar su tratamiento en la intimidad, acompañado por Pedro, su hijo mayor, fruyo de su matrimonio con Mariana Basualdo; Elena, la nena que tuvo con su colega Carmela Bárbaro; su novia, la locutora Eugenia Quibel, y otros familiares y amigos que estuvieron presentes el último año.

La despedida de Gerado Rozín de La Peña de Morfi

Luego de aquel brindis del 26 de diciembre, Rozín se dio cuenta de que su estado ya no le permitía seguir con la rutina que tantas satisfacciones y amistades le dio en más de tres décadas. Porque desde que se supo que su cuadro era delicado, músicos, conductores, actores y periodistas manifestaron su cariño, buenos deseos y todos coincidieron en calificar a Gerardo como "un buen tipo", sobre cualquier otro tipo de calificación.

En el último programa de "La Peña de Morfi" de 2021, al momento del cierre, Gerardo Rozín hizo un sentido brindis de despedida y agradecimiento tanto para sus compañeros, su familia, como para la audiencia del programa.

"Pensaba mientras venía para acá que, por algunas razones, el brindis personal por primera vez me lo guardo. ¿Por qué? Porque lo tengo bien. Es lindo tener el brindis bien. Lo tengo bien. Quiero a los que me quieren. Me quieren a los que quiero. Lo saben. Voy derecho al laburo", inició su discurso acompañado de Jesica Cirio y el equipo completo del ciclo.

Al instante, continuó: "El brindis lo divido en tres partes. Mientras venía para acá pensaba, eso no estaba entre los tres, pero espero que entre. Soy un tipo que no tuve nunca un fin de semana. Nunca. Comencé a trabajar a los 15 años en un diario y en los diarios se usaba tener franco viernes y sábados o domingos y lunes. Desde entonces, y no hay queja, porque me ha ido bien en la vida. Vivo de lo que me gusta. Cero queja es cero queja, es solo un comentario".

Gerardo Rozín hizo un emotivo brindis durante el último programa de La Pena de Morfi

Te puede interesar Murió Gerardo Rozín: el emocionante brindis con el que se despidió en su último programa

Y siguió: "Mis hijos nunca me vieron un fin de semana completo. Porque cuando no fue una cosa, fue otra. Yo hace más de 30 años que trabajo y nunca tuve un fin de semana, salvo las semanas de vacaciones. Hoy entendía que yo trabajo para una gente que disfruta de una manera distinta. Yo disfruto tratando de que disfruten".