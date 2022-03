Zaira Nara y su último encuentro con Gerardo Rozín: "Me dijiste me estoy muriendo y no te quise creer"

El viernes 11 de marzo murió Gerardo Rozín, a los 51 años, tras una enfermedad que su familia se encargó de resguardar en silencio. La noticia revolucionó las redes sociales, que se llenaron de mensajes de despedida para el periodista y conductor, entre ellos el de Zaira Nara, quien fue compañera en diferentes programas.

En Instagram, Zaira Nara escribió unas sentidas palabras a quien supo ser su compañero en Morfi, todos a la mesa, que se emitió por Telefe en 2017 y otros programas que compartieron desde entonces.

La modelo y conductora recordó el momento en que Rozín presentó un proyecto laboral en Telefe para ella del cual él no sería parte: "A los 15 días después de prepararme y darme las herramientas necesarias, te bajaste y me dejaste al mando del programa", dijo.

La despedida de Zaira Nara a Gerardo Rozín.

Además, reveló la última reunión que tuvieron, días atrás, en la que nuevamente hablaron de un proyecto laboral, en el que el productor tampoco estaría presente. "Confiabas más vos en mí, que yo misma. En esta última reunión, tampoco te creí, me dijiste me estoy muriendo y yo como siempre desconfiada y un poco tratando de seguir con nuestro humor, no te creí. Ni te quise creer. Y no me estabas mintiendo".

El dolor de Zaira por Rozín

Entre otras palabras, Zaira Nara escribió el viernes a la noche cómo fue la última vez que se encontraron con Rozín, y le agradeció por "prepararla" para que lo iba a atravesar tras su fallecimiento. Junto a sus palabras, compartió imágenes de algunos de los momentos más importantes que vivieron juntos, tanto adentro como afuera de un estudio.

Para finalizar su dolorosa publicación, la conductora halagó el rol fundamental de Rozín en su carrera profesional: "Para mí, la tele jamás será lo mismo sin vos. Fuiste y serás la primera persona que supo reconocerme, impulsarme y acompañarme. Gracias por pensar aquella vez en mí. Y gracias por confiar y decirme siempre la verdad, lamentablemente tan dura esta última vez".

Gerardo Rozín murió a los 51 años.

Por otra parte, la modelo decidió rememorar los momentos que vivió con Gerardo durante los cuatro años en los que compartieron diversos proyectos televisivos, "comandados por él" según describió Zaira. Allí, plasmó la alegría y complicidad que primaban al momento de encontrarse con su compañero, a quien le agradeció por haberse cruzado en su vida.

También, expresó sentidas palabras en diálogo con Staff (Telefe), pasada la medionoche, en medio de la conmoción por la noticia. Allí expresó que el mejor homenaje para quien fuese su mentor y compañero era que todos aquellos que lo quiere estén juntos.

Gerardo Rozín: "Soy un feo con suerte"

"Realmente pienso que el pudo hacer todo bien. De alguna forma, pudo despedirse bien de toda la gente cercana. Uno nunca siente que es suficiente despedirse pero me parece que va a estar en paz, que es lo que nos queda a todos los que lo queremos mucho", señaló en medio de su inmenso dolor que se replica en todas las personas que compartieron su vida con él.

Por último, no dudó en afirmar que Gerardo fue mucho más que un compañero sino que se trató de la persona que marcó un antes y después en su carrera. " Siempre estuve agradecida con él y lo sabía. Teníamos una conexión padre e hija".