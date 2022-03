Ya se están abonando hasta 12.000 pesos con la Tarjeta Alimentar ANSES: consultá las fechas de pago

La Tarjeta Alimentar, ahora Programa Alimentar, fue impulsada en el año 2019 por el Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para combatir la desnutrición infantil en el país.

Se trata de una asistencia económica que va desde $6000 hasta un máximo de $12.000 con el objetivo de garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria y a la alimentación saludable.

A diferencia de otros programas sociales que otorga el organismo previsional, quienes quieran acceder a la Tarjeta Alimentar no deben realizar ningún tipo de trámite de inscripción.

Desde el miércoles 2 de marzo se activó el pago del programa para los titulares de la Pensión No Contributiva por madres con 7 hijos o más y ahora se está cobrando para AUH y AUE.

Tarjeta Alimentar ANSES: ¿cuáles son los montos?

El Ministerio de Desarrollo Social pagará en marzo 2022 los montos correspondientes a la Tarjeta Alimentar a las madres de siete hijos beneficiarias de la PNC ANSES, según la categoría.

- Tarjeta Alimentar de $6.000 para PNC ANSES con hasta un hijo o hija menores de 14 años o más;

- Tarjeta Alimentar de $9.000 para PNC ANSES con dos hijos o hijas menores de 14 años o más;

- Tarjeta Alimentar de $12.000 para PNC ANSES con tres hijos o más, menores de 14 años.

Calendario de pagos: Tarjeta Alimentar para AUH

DNI terminados en 0: miércoles 9 de marzo

DNI terminados en 1: jueves 10 de marzo

DNI terminados en 2: viernes 11 de marzo

DNI terminados en 3: lunes 14 de marzo

DNI terminados en 4: martes 15 de marzo

DNI terminados en 5: miércoles 16 de marzo

DNI terminados en 6: jueves 17 de marzo

DNI terminados en 7: viernes 17 de marzo

DNI terminados en 8: lunes 21 de marzo

DNI terminados en 9: martes 22 de marzo

Calendario de pagos: Tarjeta Alimentar para AUE

DNI terminados en 0: jueves 10 de marzo

DNI terminados en 1: viernes 11 de marzo

DNI terminados en 2: lunes 14 de marzo

DNI terminados en 3: martes 15 de marzo

DNI terminados en 4: miércoles 16 de marzo

DNI terminados en 5: jueves 17 de marzo

DNI terminados en 6: viernes 18 de marzo

DNI terminados en 7: lunes 21 de marzo

DNI terminados en 8: martes 22 de marzo

DNI terminados en 9: miércoles 23 de marzo

Tarjeta Alimentar: ¿tengo que hacer un trámite para obtenerla?

La respuesta es no. Es importante tener en cuenta que para recibir la Tarjeta Alimentar no es necesario realizar ningún trámite, dado que desde el Ministerio de Desarrollo Social junto a ANSES no han dispuesto una instancia de inscripción para poder acceder a dicho beneficio, por lo que la implementación es automática.

ANSES ha habilitado una línea para los reclamos de los titulares de la Tarjeta Alimentar. Los beneficiarios podrán llamar al 0800-222-3294 del Ministerio de Desarrollo Social y de esta manera podrán consultar sus dudas, desde pagos realizados a consultar su saldo.

¿Cómo saber el saldo de la Tarjeta Alimentar por teléfono?

Los beneficiarios pueden saber el saldo de la Tarjeta Alimentar llamando a la entidad bancaria que figura en la tarjeta:

Banelco: 011-4320500 (opción 2).

Red Link: 0800-222-7373

Mastercard: 0800-555-0507

VISA: 0810-666-3400

También se puede saber el saldo de manera gratuita enviando un mensaje de texto al número que figura en la Tarjeta Alimentar. Además, el adherente puede ingresar la tarjeta en los cajeros Link o Banelco y seleccionar la opción "consultar saldo".

¿Cómo saber el saldo de la Tarjeta Alimentar por Internet?

Para saber el saldo por internet el usuario tiene que ingresar al sitio oficial del banco emisor de la tarjeta e ingresar los datos de esta.

Cómo recibir el beneficio

Además de preguntarse cómo anotarse para recibir la Tarjeta Alimentar, muchas personas quieren saber qué condiciones se deben cumplir para poder pedirla:

Ser titular de la Asignacion Universal por Hijo con hijos hasta 14 años.

Tener actualizado tus datos personales en MI ANSES del titular y del grupo familiar.

Las madres con hijos hasta 14 años tendrán que estar cobrando la AUH.

Mujeres embarazadas a partir del tercer mes de embarazo.

No hay límite de edad para personas con discapacidad.

Esta tarjeta de débito del Banco Nación funciona como cualquier otra con la cual se podrá realizar compras pero no es posible extraer dinero en efectivo de los cajeros automáticos.

El principal objetivo que tiene es garantizar el acceso en la compra de alimentos en edad escolar y especialmente a todas las mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación.

Cómo anotarse sin formulario

Cómo les explicamos anteriormente, para la Tarjeta Alimentar no hará falta completar el formulario para anotarse.

Simplemente ingresar a MI ANSES con tu clave de seguridad social junto al número de CUIL para verificar los vínculos familiares y tener cargada la libreta con cada uno de los controles médicos de tus hijos.

¿Cómo me fijo si estoy en el padrón de Tarjeta Alimentar?

Se podrá consultar el padrón de la tarjeta alimentar desde MI ANSES ingresando con tus clave de seguridad social.

Es decir que se podrá chequear el padrón para saber si estás dentro de la lista de beneficiarios de personas que podrán acceder a este programa alimentar.

Las personas que NO figuran dentro del padrón deberán ingresar en la atención virtual ANSES para poder actualizar todos los datos personales.

¿Quiénes se pueden anotar en la Tarjeta Alimentar?

Únicamente podrán anotarse en la tarjeta alimentaria las personas que cumplen con los siguientes requisitos:

Ser titular de la Asignacion Universal por Hijo con hijos hasta 14 años.

Tener actualizado tus datos personales en MI ANSES del titular y del grupo familiar.

Las madres con hijos hasta 14 años tendrán que estar cobrando la AUH.

Mujeres embarazadas a partir del tercer mes de embarazo.

No hay límite de edad para personas con discapacidad

¿Cómo averiguar cuándo me van a entregar mi Tarjeta Alimentar?

Desde la ANSES se publica el padrón con el listado actualizado de los beneficiarios que podrán acceder al cobro mensual de la Tarjeta Alimentar siempre y cuando se respete las condiciones de ingreso con los requisitos establecidos por el Gobierno nacional.

Una de las formas más rápidas es ir al sitio web para chequear la información completa y saber en donde puedo retirar.

Si al consultar figura el mensaje de "Usted aún no se encuentra asignado a un operativo activo. Próximamente estará disponible esa información" esto es que todavía no estás habilitado.

¿Cómo verificar mis Datos Personales en ANSES?

La actualización de los datos personales en ANSES es muy importante para poder obtener la Tarjeta Alimentaria. Para poder saber si los datos del grupo familiar están actualizados tendrán que seguir estos simples pasos.

Para verificar los datos, se puede hacer por Internet desde MI ANSES o llamando por teléfono al 130.

En caso de tener que actualizar los datos de personas como hijos o pareja tendrás que presentar la documentación correspondiente tanto original y fotocopia en una oficina de ANSES sin necesidad de sacar un turno.