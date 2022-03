Javier Milei se ilusiona con la Presidencia: prepara su gabinete y elogia a un reconocido ex ministro de Macri

El diputado nacional por La Libertad Avanza Javier Milei afirmó que se está "preparando para ser Presidente" en 2023, y reveló que arma "en las sombras" su posible Gabinete nacional, además de elogiar la figura de Rogelio Frigerio, ex ministro del Interior y Obras Públicas y Vivienda durante del gobierno de Mauricio Macri.

"Definitivamente ya me estoy preparando para ser Presidente. De hecho, estoy armando el Gabinete en las sombras y ya tengo armados cuatro ministerios", resaltó Milei.

En declaraciones radiales, el diputado detalló: "Las funciones más urgentes están encaminadas, que tienen que ver con el ministerio de Economía, Relaciones Exteriores, la parte que tiene que ver con la asistencia social e infraestructura".

"Estoy armando un Gabinete en las sombras. Acá no se puede improvisar. Imagínense que los hechos determinen que me toca, ¿qué voy a decir? Me preparo", puntualizó.

Al ser consultado sobre quiénes integran la nómina de ministros en caso de que logre imponerse en las elecciones presidenciales de 2023, respondió: "No voy a revelar los nombres porque sino los medios se encargan de arruinarles la vida".

Quién es la figura elogiada por Milei

Milei elogió la figura de Rogelio Frigerio

Luego, profundizó en la cartera de finanzas: "El ministro de Economía es bien ortodoxo. La primera reunión que tuvimos, que estuvimos 11 horas, tres horas las dedicamos a la dolarización. Pensamos una reforma que arranca con el sistema financiero para hacerlo anticorridas, que pueda pasarse a una libre elección de moneda, que los argentinos ya eligieron el dólar, y a partir de ahí dolarizar".

"Mi compromiso es avanzar en la eliminación del Banco Central. Va a desaparecer. Que la inflación sea historia del pasado en la Argentina. La inflación es siempre un fenómeno monetario que surge cuando la cantidad de dinero sube o la cantidad demandada baja, el poder de adquisición del peso cae y los precios expresados en unidades monetarias suben", completó en diálogo con TN.

Además, Milei consideró que "hay que eliminar ingresos brutos porque es letal" y afirmó: "Debe ser absorbido por el IVA".

En ese sentido, elogió la figura de Rogelio Frigerio, quien ocupó el cargo de Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda durante el gobierno de Macri.

"Frigerio, uno de los mejores ministros que tuvo Macri, como ministro del Interior hizo un acuerdo fiscal para que empezaran a bajar ingresos brutos. Algunos lo subieron para nivelarlo y después empezar a bajarlo, pero la idea era bajar ingresos brutos", señaló Milei.

Por qué Milei votó en contra del proyecto de ley del acuerdo con el FMI

En otro tramo de la entrevista, Milei explicó por qué votó en contra el proyecto de ley del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional: "Básicamente por dos problemas. Por inconsistencia técnica: Cuando vos te endeudas lo haces a futuro, es profundamente inmoral. Y otra cuestión es que me parece que cargues al sector privado con la responsabilidad".

Además, aclaró que no felicitó al diputado nacional por el Frente de Todos Máximo Kirchner: "No me puedo hacer responsable de títulos mentirosos. En ningún momento lo felicite a Máximo. Que pongan títulos sensacionalistas es otra cosa".

"A mí me vinieron a correr con una chicana barata, diciéndome 'usted votó igual que Máximo Kirchner y que la izquierda'. Es una chicana de lo más berreta", disparó el referente libertario.

Respecto de los incidentes que se registraron frente al Congreso de la Nación, opinó: "La izquierda es violenta en todas partes y todos esos grupos son violentos. Los postulados donde se construyen las ideas de izquierda son violentos, porque están basados en la envidia, el odio, el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley, en el robo y hasta el asesinato".

"La violencia es inherente a la izquierda. Si después condenaron fue porque se vieron acorralados públicamente. Siempre hay un 'pero' por el cual habilitan ese tipo de expresiones violentas", concluyó.