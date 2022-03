Rating: este programa de eltrece se despide a puro fracaso

El gran juego de la oca finaliza esta semana su emisión en el horario estelar. La apuesta por el ciclo de entretenimientos que conducen "El pollo" Álvarez y "Dani la Chepi" (en la foto) resultó ser un fracaso, a tal punto que en la noche del martes quedó tercero en el rating.

El horario estelar comenzó con Telefe Noticias al frente con 9.5, seguido por Telenoche con 6.2. Sin embargo, el informativo de Telefe amplió su ventaja y cerró con 14.1, mientras que el segundo lugar a las 21.38 fue ocupado por Bendita, en El Nueve, con 5.5.

El gran juego de la oca apenas pudo subir al podio, con 5.2, una cifra que le dejó a Los 8 escalones del millón. Guido Kaczka logró duplicar ese número y llegó a 11 puntos, mientras que Futiviva, en Telefe, marcó 12.5.

Homenaje a Gerardo Rozín: ¿cuándo lo emitirá Telefe?

Luego de la muerte de Gerardo Rozín, Telefe planea un gran homenaje al conductor con un especial de La peña de Morfi que el canal ya promociona.

El tributo a Rozín se emitirá este domingo a las 11.00, En la promoción de Telefe se anticipa: "Este domingo, homenajeamos a Gerardo Rozín en un programa especial de 'La peña de Morfi'. Todos los que lo acompañaron durante estos años estarán presentes, grandes artistas reunidos para recordar momentos inolvidables que quedarán en nuestros corazones. Será un encuentro entre amigos con grandes emociones, un programa a puro sentimiento como él se merece. Este domingo, especial de 'La Peña de Morfi', homenaje a Gerardo Rozín a las 11 de la mañana por Telefe".

Las autoridades de Telefe decidieron posponer el debut de la nueva temporada de La peña de Morfi, que estaba previsto para el domingo, porque en los días previos la salud de Rozín se había deteriorado.

Si bien hace algunas semanas trascendió que Iván de Pineda fue designado como nuevo conductor del ciclo de los domingos, hasta el momento Telefe no ha aclarado cuál será el destino del clásico envío tras la muerte de Rozín.

La muerte de Gerardo Rozín conmovió a la TV argentina.

Marcelo Tinelli terminó con el misterio: ¿cuándo y en qué canal vuelve a la televisión?

Este martes, el empresario Marcelo Tinelli participó en un programa de la televisión de Rosario para anunciar cuándo y en qué canal vuelve a la televisión.

El conductor viajó a la ciudad santafesina junto a "El chato" Prada y Federico Hoppe, sus productores. En el ciclo De 12 a 14, de la cadena El Tres, Tinelli expresó: "Volvemos. Tenemos contrato firmado con eltrece para arrancar en junio". Además, detalló que su regreso a la pantalla chica será el 20 o 25 de junio.

Respecto al formato con el que Tinelli desembarca en la TV, el conductor anticipó: "Tengo muchas ganas de tener algo de baile. A mí el Bailando me encanta. Me parece que es un formato que anduvo muy bien durante muchos años en la tele, pero difícil hacer un formato como el Bailando sin público, nosotros el año pasado lo tuvimos que hacer. No es lo mismo hacerlo sin público. Recién pudimos tener público a los costados en noviembre. Y eso nos costó mucho".

Luego, Tinelli agregó: "El Bailando es un formato que me encanta, pero estamos viendo otros formatos, algunos de canto, con más jurado, y algunas cosas más que no puedo contar", cerró sin entrar en mayores detalles.