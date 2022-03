Qué país por quinto año seguido es el "más feliz del mundo": dónde quedó la Argentina

Finlandia fue elegido el viernes "el país más feliz del mundo", por quinto año consecutivo, por la clasificación "World Happiness Report" (Informe sobre la felicidad mundial), que sitúa en el último puesto a Afganistán. La Argentina quedó en el puesto 57.

Costa Rica, en el puesto 23, Uruguay (30) y Brasil (39) son los latinoamericanos mejor situados en esta clasificación. España ocupa el puesto 29 sobre un total de 146. Venezuela (108) es el país latinoamericano peor situado, incluso por debajo de Irak.

"Los tres avances más importantes fueron los de Serbia, Bulgaria y Rumania. Los retrocesos más fuertes se dieron en el Líbano, Venezuela y Afganistán", según el "World Happiness Report", estudio financiado por la ONU que se realiza hace diez años.

Finlandia, con una nota de 7,82 sobre diez, se sitúa por delante de Dinamarca, Islandia, Suiza y Países Bajos, que le siguen en esta lista.

El informe se basa en sondeos que preguntan a las personas por su sensación de felicidad y cruzan estas informaciones con datos del PBI, de los niveles de libertad individual o de la corrupción, entre otros.

"La lección que se saca del informe, en estos diez años, es que la generosidad entre las personas y la honestidad de los gobiernos son cruciales para el bienestar", según Jeffrey Sachs, uno de sus coautores. "Los dirigentes mundiales tendrían que tomarlo en cuenta", agregó.

Los argentinos, entre los más pesimistas de la región para 2022

La consultora internacional Gallup dio a conocer los resultados de su tradicional encuesta de fin de año, que marcan que para 2022 en el mundo hay un menor índice de optimismo y esperanza que en 2021, debido a la persistencia de problemas económicos y los miedos asociados a la pandemia.

"En Argentina también decrecieron las expectativas favorables en relación al año anterior y la caída es más pronunciada que a nivel global", indicó Voices, la consultora encargada de llevar adelante esta investigación en la Argentina.

A nivel general, la encuesta mostró que el 38% de la población piensa que el año que viene será mejor que el que termina, mientras que el 28% espera que sea peor y el 27% anticipa que será igual o similar a 2021.

Esto significa que entre el fin de 2020 y el de 2021 hubo un crecimiento acelerado de la cantidad de personas en el mundo que son pesimistas respecto de lo que ocurrirá en su economía, un leve crecimiento de los que creen que seguirá igual y una baja considerable en los que son optimistas hacia el futuro inmediato.

"La foto luce similar a la de fines de 2020", explicó Gallup sobre la encuesta que se hace desde 1979. El 2008 permanece aún como el año del nuevo siglo con el mayor pesimismo a nivel mundial.

Sin embargo, la encuesta de fin de 2021 mostró algunas diferencias por región y por país. Las personas con el mayor índice de positividad de cara al nuevo año están en Indonesia (76% espera un año mejor que el actual), Albania (70%), Nigeria (68%), Azerbaiyán (62%) y Vietnam (59%).

Como contraparte, el menor índice de esperanza para 2022 está en Afganistán y Turquía (56% en cada uno), Bulgaria (48%), Polonia (47%), República Checa (45%) y Paquistán (41%).

Optimismo en Latinoamérica

El índice de optimismo de cara a 2022 de acuerdo a la Encuesta de Fin de Año de Gallup

Los mayores índices de positividad para 2022 se encuentran, paradójicamente, en regiones muy golpeadas por la pandemia: África, Latinoamérica y Este de Asia.

Según la población encuestada por Gallup en Latinoamérica, el 47% es positivo respecto de lo que ocurrirá el año próximo y esperan que sea mejor que el actual. El 25% espera que las cosas sigan más o menos igual que en 2021 y el 19% anticipan que empeorarán. Un 8% no quiso responder a la pregunta.

En México particularmente se destacó que el índice de esperanza que mide Gallup (Hope Index) pasó de 21 puntos en 2020 a 47 en esta edición. El indicador se obtiene restándole el porcentaje de pesimistas al de los optimistas.

La Argentina en particular tiene un Hope Index de 8 puntos y quedó en la mitad de la tabla (en el escalón 24 entre 44 países analizados en total). El 38% de los consultados en el país son optimistas de cara al 2022, el 30% son pesimistas y el 19% neutrales. Hubo un 12% que no quiso responder a la consulta.

En este sentido, el índice de esperanza de la Argentina quedó por debajo de los de sus vecinos de la región: el de Colombia es 29, el de Ecuador 33, y el de Perú 30. Son los únicos países sudamericanos relevados en la encuesta de Gallup.

Por otra parte, Voices apuntó que en la Argentina "se advierte una baja de expectativas positivas: 47% a fines de 2020, 38% en la última medición".

"Al analizar las perspectivas según los distintos segmentos sociodemográficos de nuestro país, se detecta que el optimismo desciende a medida que va aumentando la edad de los entrevistados, en los polos opuestos se detecta que el 47% de los más jóvenes aguarda un año mejor, guarismo que baja al 28% entre los mayores de 65 años. Es interesante también destacar que el optimismo se incrementa en el estrato socioeconómico bajos, donde alcanza un 41% (contra 37% en el nivel socioeconómico alto y 36% en el medio)", dijeron desde la mencionada consultora.

El futuro de la economía

Las cosas cambian cuando se consulta específicamente por la prosperidad económica. Allí, los índices de mayor positividad están en África e India.

Pero a nivel general, el 46% de la población mundial ve que la economía empeorará, y un 26% espera que se mantenga igual a la de 2021. Solo el 26% espera una mejora el año próximo. Esto implica una baja importante del pesimismo en cuanto a la prosperidad económica desde el año pasado (sigue en los niveles más altos desde 2008), y una suba en la cantidad de neutrales.

La mayoría de las regiones del mundo no esperan prosperidad económica en 2022, de acuerdo a Gallup

India (17) y Japón (16) son los que tienen los indicadores más positivos en cuanto a lo económico. En tanto, mercados mundiales clave siguen en números negativos: Estados Unidos (-22), Reino Unido (-34), Alemania (-43), Rusia (-42), y Turquía (-60). Argentina, por su parte, se se ubicó en el puesto 13 de las naciones que más aguardan problemas económicos, indicó Voices.

Los índices negativos sobre prosperidad económica permanecen históricamente altos pero bajaron año a año

En América Latina el indicador da -7, con un 30% de la población anticipando una mejor economía en 2022 y un 37% que espera lo contrario. Un 26% no prevé cambios el año próximo en este aspecto.

La Argentina tiene un índice de prosperidad económica de -21 de cara a 2022. El 26% espera que la economía local mejore el año que viene, un 47% estima que empeorará y 18% no anticipa cambios. Un 10% de los consultados no respondieron a la pregunta. En ese marco, Argentina quedó en su indicador por debajo del de Colombia (3), Ecuador (10), México (-5) y Perú (-16).

No obstante, quienes esperaban un año de problemas económicos en la Argentina eran el 58% a fines de 2020 y hoy representan un 10% menos. "Al analizar las perspectivas según los distintos segmentos sociodemográficos de Argentina, se reitera un mayor pesimismo a mayor edad: 58% de los mayores de 65 años dicen que el 2022 será un año de problemas económicos vs. 33% entre los más jóvenes, y también crece la visión más crítica a mayor poder adquisitivo: 59% en los estratos altos son pesimista vs. el 47% en los estratos medios y 41% de los bajos. También hay más pesimismo en los hombres (51% vs. 43% de las mujeres). Pero en todos los segmentos sociodemográficos la mayor parte de los encuestados espera un año de problemas económicos", dijeron en Voices.