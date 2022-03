Chano Charpentier olvidó la letra de una canción en un show y sus fans están preocupados

Santiago "Chano" Moreno Charpenter se presentó este sábado en el Teatro Gran Ituzaingó, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, y su performance generó preocupación entre sus fans. El cantante se olvidó la letra de algunos de sus hits y no se lo vio de la mejor manera arriba del escenario, algo que sus seguidores marcaron en Twitter.

"Chano no la está pasando bien", advirtió la usuaria que compartió un video del momento en que el músico interpretó "Loca", uno de los grandes éxitos de la banda Tan Biónica. Allí se puede ver cómo Chano se olvida la letra de la canción y mira hacia un costado con una sonrisa incómoda.



Sus fans siguen cantando y lo alientan para que continúe, pero su ídolo no puede. Acto seguido, se acerca al micrófono y en vez de retomar la canción empieza a reírse. "Lamentable como muchas veces usan a los artistas, sabiendo que no están en condiciones de cantar los obligan a subir igual al escenario. Lo único que les importa es la recaudación y compromisos pendientes. ¡Una lástima! Una vez más se repite la misma historia", sostuvo otro usuario indignado con la situación. "En Punta Ballena le pasó lo mismo, pero por mil", aseguró otra.

¿Una vuelta demasiado rápida?

En otro video que apareció en Twitter se puede ver otro fragmento del mismo momento, y las imágenes son aun más evidentes. Chano sigue sin poder retomar la canción y se tambalea en el escenario tomado del pie del micrófono. En un momento, uno de los músicos se le acerca para darle ánimo, pero al no obtener respuesta inmediatamente se va.

Después del solo de guitarra, cuando le toca cantar nuevamente, Chano intenta comenzar con el estribillo pero no lo logra, vuelve a reírse y mira para atrás con un gesto perdido. "¿Nadie se dio cuenta de que Chano no podía hacer un recital en ese estado?", se preguntó la usuaria que compartió el video. "Un límite te pido. La salud mental importa más que dar un buen show", agregó enojada por la situación.



"Salió de alta demasiado rápido. Yo lo vi en el Luna Park y estaba feliz... Creo que la banda hace lo que puede. El manager es el que lo expone. La adicción es una enfermedad. Y gracias también a la Ley de Salud Mental, que permite que, si no te querés tratar, no te trates", expuso una tuitera. "Estuve y me partió el corazón verlo así. Entiendo el aliento del público pero también siento que este tipo de cosas no están buenas para seguir aplaudiéndolo. Repito. Entiendo el aliento, pero creo que ya no se si es por ahí. No está bien", aseguró otra.

La vuelta a los escenarios de Chano se dio a tan solo meses de haber sido baleado e ingresado a una clínica de recuperación, en una triple fecha con entradas agotadas en un Luna Park rendido que lo recibió con alivio, emoción y alegría. Sin embargo, las imágenes que se viralizaron en las últimas horas volvieron a encender las alarmas de sus fanáticos.