Las "mini casas" son furor: cuánto cuesta una vivienda de 10 a 30 metros cuadrados

Se pagan en pesos, son fáciles de construir y tienen bajo costo de mantenimiento. Así, son una excelente opción habitacional para no alquilar

Las llamadas "casas diminutas" se diseñan a partir de conceptos minimalistas, miden -generalmente- entre 10 y 30 metros cuadrados y es posible obtenerlas en un plazo no mayor a 90 días. Para comprar un modelo de vivienda tiny house se necesita contar con un terreno donde emplazar la estructura y con un monto de entre 20 y 25 mil dólares.

Sin embargo, quienes están al frente de emprendimientos de este tipo remarcan que el valor expresado en moneda extranjera es sólo una referencia dado que los pagos para la compra de las unidades son en pesos.

Una de las principales ventajas de las tiny houses es que el período que transcurre entre la compra y la posesión de la unidad es relativamente corto -no más de 90 días- porque al no requerir del uso de los materiales de la construcción tradicional no hay variaciones de obra ni aumentos bruscos de precios; es por eso que el negocio permite cierta certidumbre en el valor final de la unidad y la posibilidad de costearla en cuotas fijas en el corto plazo.

Cuánto salen y cómo se pueden pagar las tiny houses

"Si tuviéramos que expresarlo en dólares, con una inversión de 20 mil uno puede acceder a este tipo de viviendas", dice Pablo Stagno, emprendedor que maneja el negocio +Tiny House. Sin embargo, aclara que "en un 90% de los casos los compradores abonan las unidades en 3 cuotas fijas en pesos ya que una financiación más prolongada en el tiempo implica gastos administrativos que van a incidir en el valor final de la vivienda".

Las tiny houses se presentan como una gran alternativa para aquellos que no puedan acceder a una vivienda

Expresado en moneda local el valor ronda los 4 millones de pesos y 5 mil dólares más si se opta por la opción que incluye el trailer patentado y obligatorio que se necesita para transportar los casi 3.500 kg que pesa una tiny de entre 14 y 17 M², ajustado a las reglamentaciones de altura y dimensiones que se exige para la circulación de las unidades por las carreteras nacionales. "En un período de 3 meses nosotros solicitamos al comprador un anticipo del 20%, un pago intermedio del 50% y que salde el 30% restante al momento de tener la unidad lista para entregar", detalla Stagno.

La firma Casarella, especializada en la utilización de materiales del steel frame, es pionera en el diseño y construcción de complejos turísticos con tiny house en el país. El fundador de Tiny House Argentina, Néstor Sucko, cuenta que "las ventajas de inversión al proyectar complejos con casas de este tipo es que, cuánto más rápido se instalan las casas y se ponen a funcionar los complejos, mayor es la celeridad en el recupero del capital".

Las tiny house que comercializa la empresa presentan estructuras de acero galvanizado que tienen una alta durabilidad y cuyo muro exterior está conformado por materiales pensados para ofrecer resistencia y calidad. Además, cuentan con aislación térmica la cual las hace aptas para ubicarlas en cualquier tipo de ambiente, geografía y clima.

Si se eligen modelos prediseñados, las tiny houses son una alternativa accesible

Los valores para comprar una tiny house en Casarella dependen de tres factores: si el cliente elige un modelo terminado, con diseño estándar y cuyas medidas no superen los 20 o 25 m², el costo es de aproximadamente $4.100.000. Con esa inversión el comprador obtiene, bajo el sistema de llave en mano, una unidad lista para instalar en un terreno y conectarla a los servicios básicos. La firma no ofrece financiamiento y exige pagos en pesos de acuerdo al avance de obra.

Tiny houses, un cambio de paradigma

Tanto como vivienda permanente o como casa de descanso familiar, "las tiny house están pensadas para ser elementos livianos y flexibles relacionados a un modo de vida simple y amigable con el entorno", cuenta el promotor y gestor de hábitats sustentables, Mariano Conde. Agrega que quienes eligen este tipo de construcciones lo hacen pensando en algo que "sea económico de hacer y de mantener generando el menor impacto ambiental posible". Como filosofía de vida implica acostumbrarse a vivir con lo imprescindible porque "el concepto de vivienda está cambiando y eso es muy alentador", asegura.

Siguiendo este concepto algunos emprendimientos inmobiliarios como countries y clubes de campo de la provincia de Buenos Aires ya se están configurando de manera exclusiva para este tipo de casas minimalistas y sustentables dónde el valor de un terreno de 900 M² se calcula desde los 20 mil y hasta los 37 mil dólares.

En este caso, la compra de un trailer no es necesaria dado que la unidad está pensada para instalarse de manera definitiva y no para su traslado por lo que el costo final para la compra de un terreno y una tiny de 17 metros cuadrados podría resolverse con una inversión de aproximadamente 45 mil dólares.

Si bien se pueden trasladar, no son lo mismo que una casa rodante

En este punto, Pablo Stagno realiza una diferencia categórica entre las tiny house y las casillas rodantes porque, "estas pequeñas casas se destacan porque ofrecen el mismo confort y las mismas comodidades que una vivienda tradicional pero en menor cantidad de metros". Agrega que la variación de precios comienza a darse cuando el cliente compra una tiny house con o sin trailer y no por la customización de las casas porque "si bien es posible hacer algunas modificaciones, existen limitaciones dadas por los valores, que comienzan a elevarse a medida que las variaciones aumentan y en ese caso las tiny dejan de ser una opción accesible", concluye.

En coincidencia, Mariano Conde explica que "una tiny house no está pensada para viajar todos los fines de semana porque tiene una estructura rígida, aunque sus características ofrezcan la posibilidad de moverla". En ese caso se estaría hablando de una casilla rodante y lo que diferencia a las tiny house de éstas es mayor minuciosidad en los detalles por lo que verdaderamente pueden considerarse una opción de vivienda para quiénes cuenten con un ahorro de 50 mil dólares y no consigan acceder a un departamento o a una casa en una ciudad grande.

Con qué materiales se fabrican las tiny houses

"Algunas familias incluso auto gestionan la edificación utilizando elementos reciclados para construirlas y abaratan muchísimo los costos", cuenta Mariano Conde. En ese caso, el insumo utilizado por defecto es la madera ya que permite resolver con un solo material, la estructura, los muros verticales y el mobiliario. Otros elementos presentes son la chapa, materiales para aislar y revestimientos de exterior. "Lo que no vas a encontrar en ningún caso es el cemento ni los materiales de la construcción tradicional porque justamente ahí radica la diferencia", señala.

Te puede interesar Fue a Irlanda a probar y nunca volvió: hoy vende yerba, dulce de leche y alfajores en Dublín

Adquirir una tiny house también presenta -por el momento- una ventaja tributaria ya que las unidades no computan como metro cuadrado como sí sucede con las casas construidas bajo la modalidad tradicional. Las tiny house no pagan impuestos ni ameritan la presentación y aprobación de planos.