Rating: Vicuña le saca ventaja a Pampita

En la noche del martes, se registró otro enfrentamiento picante entre los nuevos ciclos de Telefe y eltrece: El primero de nosotros vs. El hotel de los famosos.

Benjamín Vicuña y Carolina Pampita Ardohain, quienes se separaron hace siete años, forman parte de estas producciones que compiten por el rating del horario estelar.

A las 21:58, la tira de Telefe llegaba a los 12.6 puntos de rating. En eltrece, Los 8 escalones del millón estaba al frente 14 puntos.

A las 22:06, El primero de nosotros crecía a 14.1 puntos de rating y el ciclo de juegos que conduce Guido Kaczka también estaba en 14.1 puntos.

A las 22:26, El primero de nosotros tocaba picos de 14.5 puntos de rating. En eltrece, El hotel de los famosos lograba 13.7 puntos.

A las 22:34, El primero de nosotros registraba 14.7 puntos de rating y El hotel de los famosos, 13.4 puntos.

A las 22:46, El primero de nosotros llegaba a los 16 puntos mientras que El hotel de los famosos obtenía picos de 12.9 puntos de rating, según los datos de la consultora Kantar Ibope.

A las 22:54, El primero de nosotros seguía con 16 puntos de rating y El hotel de los famosos se mantenía en 12.7 puntos.

Pampita es una de los conductores de El hotel de los famosos.

Fugitiva, con menos tiempo en la pantalla de Telefe

Fugitiva es la ficción que más audiencia genera de las producciones internacionales que se emiten por la pantalla de Telefe. Desde la semana 1 hasta la 8, que fue la que terminó el 18 de marzo, las mediciones la ubicaron como lo más visto en el horario estelar

Durante todo ese tiempo, que equivale a 2 meses, la novela tuvo una duración en la pantalla de cada capítulo que iba de 35 a 45 minutos. El único día que doblaba esa duración era los viernes, cuyos episodios se acercaban a casi 2 horas.

Sin embargo, esta semana la duración al aire en la pantalla de Telefe cambió y eso generó muy mal humor en el fandom. Es que el capítulo del lunes duró apenas 16 minutos y con esto, el avance que tuvo con la trama fue escaso.

Los seguidores de la ficción se volcaron a reclamar a través de las redes sociales donde recordaron que pese al poco tiempo en la pantalla, fue lo más visto en la franja.

Ante este escenario, ¿se vienen cambios en la grilla?, ¿se moverán las ficciones en la franja para darle más aire a Fugitiva?

Por ahora, no hay ninguna confirmación oficial de Telefe. Mientras tanto, los seguidores ven el capítulo original número 19 de la ficción turca que, por la carga horaria que tiene, podría extenderse toda la semana. En este episodio, Nefes empezó a convivir con la pequeña Ceylan, sin saber que es esa hija que ella cree muerta.

Fugitiva sufrió un corte de duración que levantó polémica entre los seguidores.

Viviana Canosa vs. Jorge Rial: la nueva competencia ya tiene fecha

Dos de los conductores más polémicos de los medios son Viviana Canosa y de Jorge Rial. Ella, que levanta el rating de la noche de A24 con Viviana con vos, estaría a punto de aceptar una propuesta de América más que picante.

¿Qué le ofrecieron a Vivi, que en unas semanas se puso a una lista de famosos en su contra, al calor de sus dichos reaccionarios? Pues nada menos que ocupar la franja horaria de la noche del fin de semana, un espacio que hoy cubre Flor de la V con su late night show, que estaría próximo a terminar, dada su agenda sobrecargada desde que conduce Intrusos.

La noticia la dio Karina Iavícoli, en Socios del espectáculo. Según ella, avanzan las conversaciones con las autoridades del canal de Palermo para que la Canosa arranque, para mayo, con un nuevo ciclo que competiría directamente con el de Rial, Sobredosis de TV, por C5N.

El tema es que Canosa no sólo ocuparía el mismo horario que su ex compañero de cuando se dedicaba a los chimentos, sino que su programa sería básicamente del mismo formato del ciclo que conducían Elisabeth Vernaci y Juan Di Natale hasta que la emisora decidió reemplazarlos por el ex Intrusos, que viene de una escandalosa separación.

El nuevo programa de la conductora será un ciclo de archivos, como el de Jorge, y América ya está armando un piloto para ver cómo funciona. Además, al parecer, hasta que Viviana arranque con la nueva apuesta, Guido Záffora presentará un ciclo de películas, para ocupar la franja que Flor dejaría vacante.