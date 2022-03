VIDEO| Embajador de EE.UU. probó fernet por primera vez y su reacción se volvió viral

El embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, protagonizó este martes un video que repercutió en redes sociales. En tierras cordobesas, el emisario se grabó a si mismo al tiempo que probaba fernet por primera vez en su vida.

"¿Fernet con coca? Me encanta!", encabeza el tuit mediante el cual Stanley compartió el video de 22 segundos de duración. El video comienza con el embajador sosteniendo un largo vaso de la bebida alcohólica. "Este es mi primer fernet", aclara.

Junto a él hay un termo de la famosa marca Stanley. "Vine a Córdoba para probar el fernet", remarca para luego darle un sorbo al trago a base de hierbas. Al principio, Stanley se muestra indeciso respecto de si le gusta o no lo que acababa de tomar.

La comitiva que lo acompaña en ese momento se ríe y lo alienta a continuar. "I like it" ("me gusta"), dice el embajador segundos después mientras esboza una sonrisa ante la cámara. "Llegó el momento de hacer un segundo sorbo", señala y corona el video con un "Yeah".

La embajada de Estados Unidos en Argentina informó a través de un comunicado, con fecha del lunes, que el viaje de Stanley a Córdoba iba a ser "su primer viaje al interior del país desde que fue designado al frente de la misión diplomática de Estados Unidos en Argentina".

"Durante su visita, mantendrá encuentros con autoridades gubernamentales, representantes de organizaciones empresarias, dirigentes académicos y otros miembros de la sociedad civil para interiorizarse más sobre esta importante provincia y explorar mayores áreas de cooperación", agregaron en un comunicado.

El diplomático celebró su llegada a la provincia con una publicación en la misma plataforma de Twitter: "Qué bueno poder viajar al fin a la tierra del cuarteto y el fernet. ¿Qué más no me puedo perder en esta visita?". En la primera de sus actividades, visitó al gobernador Juan Schiaretti.

"Como conversamos con el gobernador, Córdoba y Estados Unidos mantienen fuertes lazos y tienen un gran potencial para seguir siendo socios en comercio e inversiones", reveló sobre el encuentro que mantuvo con el mandatario y agregó: "Tienen una ciudad muy hermosa".

Qué bueno poder viajar al fin a la tierra del cuarteto y el fernet. ¿Qué más no me puedo perder en esta visita? #EmbajadorEnRuta / It's great to finally be able to travel to the "land of cuarteto and Fernet!" What else is a must-see on this visit? pic.twitter.com/gbeAaVXMhT — Embajador Marc R. Stanley (@USAmbassadorARG) March 21, 2022