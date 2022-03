Rating: "Pampita" tuvo su revancha ante Vicuña

En una noche de encendido bajo para la televisión abierta porteña, por las emisiones de partidos de fútbol en canales de TV por cable, el nuevo certamen de eltrece, El hotel de los famosos, que conduce "Pampita", logró sacar ventaja y ganarle por primera vez a la serie de Telefe, El primero de nosotros, que protagoniza su exesposo, Benjamín Vicuña.

La competencia comenzó a las 22.26, con la serie de Vicuña arriba con 11.2, seguido del concurso de eltrece con 10.1. Pero apenas seis minutos después, el ciclo que conduce Pampita pasó al frente con 10.9, mientras que la telenovela registraba 10.6.

A las 22.50, El hotel de los famosos tenía 12,4 y su rival, 10.8. La competencia se emparejó cuando llegó MasterChef, que subió el rating de Telefe a 12 puntos.

Inesperado cruce en El hotel de los famosos

Lo que parecía ser "onda sensual y sexual" entre dos celebridades de El hotel de los famosos terminó por comentarios de uno de ellos.

Esta semana, tras el debut del certamen conducido por Pampita, en medio de un juego, el cantante Leo García y Martín Salwe se sacaron los trapitos al sol sin tapujos.

El incidente comenzó cuando Leo giró la rueda de la fortuna y le tocó dar una revelación dentro de lo que es un "deseo".

"Me gusta Martín", lanzó ante los gritos eufóricos de sus compañeros. "Él es muy sexual, se mete en la cama de cada uno pero no en la mía porque me tiene miedo", agregó. Luego, comentó: "Tiene una actitud de querer agradar todo el tiempo, de seducir todo el tiempo".

Pero tras perder un desafío, García confrontó a su compañero al decirle que le molestaba los comentarios que hacía sobre sexualidad.

"Me parece bárbaro, porque me gusta cambiar, me gusta estar con los otros compañeros también, y me estaba aburriendo ya de este grupo, así que me parece bueno", lanzó el músico tras convertirse en empleado del hotel y ser cambiado de grupo.

Y agregó sobre Salwe: "Te juro que estoy feliz, me estaba aburriendo en el otro lugar. Aparte tenía que aguantar a Martín Salwe, que es insoportable".

"Tengo 51 años, soy un tipo grande, y entonces tenía que soportar que todo el tiempo esté jodiendo con eso hasta que no aguanté más. El emperador, por ejemplo, jamás te haría una cosa así. Tiene clase y, aunque siempre esté haciendo eso de que es ‘el más pij…’, se nota que tiene un mood en el que convive con gente LGTB", concluyó.

¿Se filtró el ganador de MasterChef Celebrity por culpa de Rocío Marengo?

Como ocurrió en la edición anterior, a poco de la final, se filtró quién se quedaría con el triunfo en MasterChef Celebrity. Rocío Marengo, ex participante de la competencia, subió un posteo en sus historias en Instagram, donde deslizó que Mica Viciconte sería la ganadora de la tercera edición del certamen de gastronomía de Telefe.

En la publicación, la mujer de un exzaguero lateral de un club del oeste porteño aparece en el set de MasterChef y con los brazos en alto, en señal de festejo.

En la descripción del posteo, Marengo escribió: "¡Gran laburo! ¡Te la bancaste toda! Guerrera, luchadora, gran jugadora. ¡Todo lo mejor! #micacampeona #micaenlafinal".

Como si eso fuera poco, Fabián Cubero, pareja de Viciconte, también habría metido la pata. El ex futbolista colgó a su TikTok una imagen, en la que está con una gran sonrisa junto a su pareja, Mica Viciconte, y uno de los miembros del jurado, Donato De Santis.

Lo que llamó la atención de los fanáticos es que Mica está luciendo el delantal que le dan a los finalistas para competir por el gran título, como ocurrió en la primera y segunda temporada del programa.

En el ciclo Intrusos pasaron al aire la imagen que Cubero subió a la red social.

El martes se grabó la final de la tercera edición de MasterChef Celebrity.