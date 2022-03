Nuevo ataque de Larroque contra Fernández: lo acusó de "ingratitud" y de "querer gobernar con cinco amigos"

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, renocó sus críticas públicas contra el presidente Alberto Fernández y su gestión.

Al hacer referencia a las disputas internas dentro del Frente de Todos, el secretario general de La Cámpora manifestó que "tanto el Presidente como sus laderos deben salir de ese laberinto en el que se metieron creyendo que el enemigo es Cristina o el sector que ella representa".

"Los verdaderos enemigos son el FMI, los intereses externos y algunos internos que han sido un cepo para el desarrollo de la democracia argentina", dijo Larroque. "Si la unidad se transforma en un cepo en términos de propuestas, estamos en problemas", advirtió.

"Me duele mucho la situación. Me parece que hay un nivel de ingratitud muy grande. En términos pragmáticos se está cometiendo un error inmenso en no tener en cuenta a Cristina. Esto se resuelve dejando de lado las chiquilinadas", dijo Larroque.

Larroque acusa "operación de desgaste"

El funcionario bonaerense considero que la situación "nos lleva a un callejón sin salida, a una trampa que si opinás estás rompiendo la unidad y si te quedás callado no estás aportando a esa pluralidad que era uno de los ejes que el mismo Alberto reivindicaba".

"Hay mucha operación de desgaste y en off, que demuestran ingratitud. Se termina llegando a la idea de que Cristina es el problema y es ingrato hacia quien generó y desarrolló las condiciones para que exista el Frente de Todos", expresó.

Larroque contra Martín Guzmán

También afirmó que el exministro de Economía y actual gobernador bonaerense, Áxel Kicillof, "hubiese negociado mejor el acuerdo con el FMI", y cuestionó de esta manera la gestión del actual titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán.

"El Fondo viene por el peronismo, lo tienen que entender. Acá estuvimos dos años dedicados a humanizar al FMI, y ese fue un gran error que cometió el ministro de Economía", aseguró Larroque en declaraciones radiales a Futurock. Y remarcó: "Áxel Kicillof hubiese negociado mejor el acuerdo", dijo el funcionario bonaerense.

El ministro provincial criticó a Guzmán al decir que "siempre estuvo en contra del IFE". "El IFE fue un acierto del gobierno. No sé por qué, cómo o quién le dijo a Alberto que no servía más".

"Nos plantearon que no podía continuar porque eso se trasladaba al dólar blue o a la inflación, y seguimos con inflación alta. Hoy se requiere un instrumento para transitar esta emergencia social que vive la Argentina", dijo el funcionario bonaerense.

Polémica de Larroque con Aníbal Fernández

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo el 12 de marzo que el presidente Alberto Fernández se comunicó con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ante la agresión que sufrieron sus oficinas durante la manifestación del 10 de marzo frente al Congreso de la Nación, cuando se trataba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y afirmó que después de eso el mandatario lo instruyó para actuar "con rigor", pero "sin reprimir".

El funcionario se pronunció de ese modo en un hilo que publicó en su cuenta de la red social Twitter, en respuesta a un tuit del secretario general de La Cámpora y ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, quien manifestó: "Aturden el silencio y la parsimonia del Gobierno frente al ataque al despacho de la vicepresidenta".

El ministro de Seguridad, en ese sentido, manifestó: "Querido Cuervo, 'te aturde el silencio y la parsimonia' del Gobierno ante el ataque a oficinas de Cristina pero ¿sabés una cosa? No es así. Ante la agresión, el presidente se comunicó con Cristina y un colaborador interesándose por la situación y poniéndose a disposición".

"Después de ello, me llamó a mi instruyéndome para que actuemos con rigor como lo hicimos y sin reprimir, recordando que venimos todos de la misma escuela", sostuvo Fernández y agregó: "¿Qué pretendo con esto? No dejar palabras sueltas o adjetivos que luego utilicen los profetas del odio".

En ese posteo recordó un tuit que él mismo había publicado, en el que sostenía "Deplorable situación con disturbios. La Ciudad es jurisdicción cedida hace unos años. Con la PFA insistimos en actuar sin represión pero haciendo terminar de inmediato con los desmanes. Se recordará los heridos y la violencia cuando se tratara la reforma jubilatoria".

El ministro de Seguridad, continuó su hilo al afirmar: "Tantos años he pasado al lado de Cristina y Néstor que los asumo como familia" y destacó: "Lo he dicho y guardo mis expresiones de afecto que solo expreso con el cuidado de lo privado. He trabajado en todo lo que fue pedido: duro o no tanto, estando de acuerdo o no. Y siempre estaré".

"Porque te aprecio y te respeto, no dudé en responderte", le dijo a Larroque en un tuit

"Según pasan los años, me he ganado el derecho a opinar y bancar lo que siento correcto (puede que eso no guste)", sostuvo y señaló: "Como responsable de la seguridad me ocupé del cuidado de la persona de Cristina sin que se diera cuenta, con personal de civil. El Presidente está al tanto".

"En estos momentos estamos abocados a identificar a los responsables de los desmanes, sabiendo que los piedrazos a la oficina de Cristina, fueron deliberados. Sin duda", dijo y afirmó: "Ya está judicializado y estoy convencido que daremos con los responsables y el presidente está al tanto ".

"Porque te aprecio y te respeto, no dudé en responderte", continuó su hilo el funcionario nacional y sostuvo: "Me enamora la expresión de Juan Perón afirmando: 'Quienes quieran oír que oigan, quienes quieran seguir que sigan, mi empresa es alta y clara mi divisa, mi causa es la causa del pueblo, mi guía la bandera de la patria'".

En esa línea, destacó: "Seguramente pensamos muy parecido y te siento un gran compañero" y finalizó: "Un fuerte abrazo peronista".