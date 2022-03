Rusia estaría dispuesta a permitir el ingreso de Ucrania en la Unión Europea: los términos del preacuerdo

El borrador no contiene referencia a la "desmilitarización" y protección para el idioma ruso, motivos esgrimidos por Putin para justificar la guerra

Rusia estaría dispuesta a abandonar su objetivo de "desnazificación" de Ucrania y a permitir que el país ingrese en la Unión Europea (UE) si Kyiv se mantiene no alineada militarmente. Según el Financial Times (FT), Kyiv y Moscú están analizando un acuerdo de paz que prevé que Ucrania no ingrese en la OTAN, a cambio de obtener "garantías de seguridad". El mundo reaccionó favorablemente.

El borrador de este pacto no contiene, prosigue el FT, referencia alguna a la "desnazificación", "desmilitarización" y protección para el idioma ruso en Ucrania, motivos, entre otros, esgrimidos por el presidente ruso, Vladímir Putin, para justificar su agresión bélica al país vecino.

Estas informaciones ven la luz cuando sendas delegaciones de Rusia y Ucrania han llegado este martes a la Oficina Presidencial del Palacio de Dolmabahçe de Estambul (Turquía) con la intención de reanudar sus negociaciones para buscar un compromiso que ponga fin al conflicto armado que los enfrenta.

Según argumenta el FT, las concesiones supuestamente planteadas por el Kremlin son consecuencia de la falta de avances en su campaña militar, que se ha topado con "una resistencia ucraniana más feroz" de lo previsto.

¿Fin a la guerra Rusia - Ucrania?: qué prevé el borrador de acuerdo

El diario británico también señala que el citado borrador de acuerdo prevé que Ucrania no desarrollará armas nucleares ni albergará en su territorio bases militares extranjeras, además de que abandonará cualquier intento por ingresar en la Alianza Atlántica.

A cambio, Kyiv obtendrá "garantías de seguridad" de varios países, entre los que figuran Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, China, Italia, Polonia, Israel y Turquía.

Un hipotético acuerdo de paz, recuerda el FT, debe de ser refrendado "por garantes" -aún por designar- y por los respectivos Parlamentos, tal y como ya indicó el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, este domingo.

El borrador del acuerdo deja a un lado, de momento, uno "de los asuntos más controvertidos", que se refiere a las reclamaciones de Kyiv de los territorios ucranianos anexionados por Rusia en 2014, un asunto que, según las cuatro fuentes del FT, podrían abordar personalmente Putin y Zelensky "más adelante".

Hasta los encuentros de hoy, las dos partes se han reunido de forma presencial en tres ocasiones -el 28 de febrero, el 3 de marzo y el 7 de marzo- en territorio bielorruso, en tanto que el día 10 se reunieron en Antalya (Turquía) los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania, Serguéi Lavrov y Dmitro Kuleba, respectivamente.

Desde entonces las negociaciones se han sucedido prácticamente a diario en formato de videoconferencia a nivel de las dos delegaciones y de grupos de trabajo.

El viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, dijo que la decisión "de reducir de manera radical la intensidad de la operación militar en torno a Kiev y Chernigov" buscaba "incrementar la confianza" en las conversaciones con Ucrania tras más de un mes de hostilidades.

En declaraciones a la prensa al término de la primera jornada de diálogo en la ciudad turca de Estambul, el viceministro Fomin agregó que la decisión se tomó porque "las negociaciones sobre un acuerdo de neutralidad y el estatuto no nuclear de Ucrania entran en una dimensión práctica".

Conversaciones constructivas

El jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinksi, dijo que las conversaciones fueron "constructivas" y que Ucrania había renunciado a sus aspiraciones de retomar Crimea, que Rusia se anexionó en 2014, y el Donbass, por la vía armada y declarado que "esto solo es posible mediante negociaciones".

No hubo comentarios inmediatos del Gobierno ucraniano sobre estas afirmaciones rusas respecto a Crimea y el Donbass. El Ejército ucraniano sí dijo haber notado repliegues militares rusos en los alrededores de Kiev y Chernogiv, unos 150 kilómetros al noreste de la capital.

En Estambul, el negociador ucraniano David Arajamia dijo que su delegación insistió con que Ucrania quiere un acuerdo de "garantías de seguridad" futuras del que sean partícipes varios países.

Medinski dijo que las garantías de seguridad que pide Ucrania no se aplican a Crimea ni a la parte del Donbass donde separatistas han proclamado "repúblicas populares" cuya independencia fue reconocida por Rusia días antes invadir Ucrania, el 24 de febrero, informó la agencia de noticias rusa Sputnik.

Ucrania dispuesto a considerar alguno reclamos de Rusia

Antes de las conversaciones en Turquía, el fin de semana, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se manifestó dispuesto a aceptar o considerar algunos de los reclamos centrales de Rusia, lo que generó expectativas de cara a la nueva ronda de diálogo y alzas en los mercados.

Luego de las declaraciones de los negociadores rusos, las bolsas europeas ganaron aún más terreno en una jornada que ya había empezado al alza, el precio internacional del petróleo cayó un 5% y el rublo, la moneda rusa, se valorizó un 10%.

En una entrevista con medios rusos, Zelenski señaló hace dos días que Ucrania estaba preparada para declararse Estado neutral y a considerar algún tipo de compromiso respecto al Donbass, que es de mayoría rusoparlante y donde el Ejército ucraniano combate a separatistas desde hace ocho años.

De todo modos, anoche advirtió que la "guerra despiadada" continuaba y que Ucrania tenía que seguir peleando.

Siguen los ataques rusos

De hecho, justo cuando los negociadores se reunían en Turquía, un ataque ruso alcanzó la sede del Gobierno de una provincia del sur de Ucrania en la ciudad portuaria de Mikolaiv, sobre el mar Negro, cerca de Odesa, el principal puerto del país.

Zelenski dijo que siete personas murieron y 22 resultaron heridas en el bombardeo en Mikolaiv, capital de la provincia del mismo nombre.

El gobernador provincial, Vitaliy Kim, publicó una foto del edificio de nueve pisos con un enorme agujero en el centro de la fachada.

En comentarios en su canal de Telegram, el gobernador acusó a las fuerzas rusas de haber esperado que la gente llegara a trabajar al edifico para atacarlo, y dijo que él se salvó porque se quedó dormido.

Más temprano, en Rusia, el Ministerio de Defensa dijo en su parte matutino que la aviación volvió a usar ayer misiles crucero aire-tierra en el segundo ataque en dos días contra un depósito de combustible del Ejército ucraniano en la occidental provincia de Rivne, donde no ha habido aún combates terrestres.