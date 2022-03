Fuerte suba de las bolsas y caída del petróleo ante el acercamiento de posiciones entre Rusia y Ucrania

Una fuerte suba de las bolsas del mundo y caída del precio petróleo se experimentó ante el acercamiento de posiciones entre Rusia y Ucrania en medio de la guerra que los enfrenta desde hace más de un mes.

"Las malas noticias siempre vienen del frente de batalla y las buenas de las mesas de negociación", afirma un experto en este tipo de cuestiones. Y es lo que sucedió en la práctica a partir del momento en que Rusia invadió Ucrania.

Desde entonces, la guerra se ha vuelto un factor clave en todos los mercados debido especialmente a su impacto económico en plena recuperación tras la pandemia, más allá de los enormes cambios geopolíticos que pueda producir.

Debido a ello, en este lapso tanto las bolsas como los mercados de materias primas, en especial las agrícolas y el petróleo fueron fiiel reflejo de la primera de estas situaciones y ahora, de repente, le dan paso a la segunda.

En efecto, este martes los mercados recibieron de muy buen modo la noticia proveniente de Estambul, donde están reunidos los equipos negociadores de Kiev y Moscú, acerca de los aparentes acercamientos entre el gobierno ruso y el ucraniano en pos de alcanzar un alto el fuego

Bolsas del mundo celebran acercamiento entre Rusia y Ucrania

Rusi-Ucrania: reacción favorable de las bolsas del mundo

"La esperanza de algún avance de las negociaciones entre Ucrania y Rusia hoy en Turquía animan a las bolsas", explicaban los analistas de Bankinter.

Los primeros en dar crédito a esta posibilidad fueron los mercados bursátiles europeos, que luego de comenzar la rueda con una tímida suba del 1%, emprendieron un rally ascendente que en muchos casos superaba holgadamente el 3 por ciento.

El optimismo lleva al EuroStoxx 50 a niveles no vistos desde antes de que estallara la guerra, pues se ubicaba por encima de los 4.000 puntos, con una suba del 3,3%

Por su parte, la Bolsa de Paris avanzaba un 3,1%, mientras que la alemana subía un 2,8 por ciento.

Estas subas se replicaban más tarde en Wall Street, pues en la apertura de la rueda el Dow Jones subía el 0,7%, el S&P500 el 0,6% y el Nasdaq otro 1 por ciento.

En cuanto al Merval, en las primeras horas de negocios mostraba un leve avance, mientras que los títulos públicos más negociados muestran avances del 1,5% en el caso del AL30D y del 0,2% para el GD30D.

Los mercados bursátiles europeos comenzaron la rueda con una tímida suba del 1% y luego emprendieron un rally ascendente

El petróleo también se reacomoda

En las primeras horas del martes los futuros de petróleo cayeron con fuerza y de esta manera resignan posiciones luego del rally alcista de las últimas semanas al calor de la tensión geopolítica y de las sanciones que se habían impuesto sobre el petróleo ruso. Ahora, el avance de las negociaciones tiene la capacidad de desenredar esta situación.

De este modo, el barril de Brent ha pasado de subir un 2% y buscar los 112 dólares a desplomarse más de un 6% y llegar a tocar los 102 dólares el barril, es decir 10 dólares menos. Ya venían advirtiendo los expertos que los próximos días iban a estar protagonizados por la volatilidad en este mercado. A la propia guerra se le suman los casos de covid en China que están llevando a Pekín a imponer duros confinamientos que reducen la movilidad en el mayor importador de petróleo del mundo. Una menor movilidad es sinónimo de menor consumo de crudo.

Por otro lado, el West Texas, petróleo de referencia en EEUU., sigue un camino similar y pierde los 100 dólares por barril.

No obstante, resulta vital mantener la cautela puesto que esta no sería la primera vez que Rusia anuncia un avance en las negociaciones que finalmente no llega a plasmarse con hechos.

En las primeras horas del martes los futuros de petróleo cayeron con fuerza

Una mesa en la que se acercan posiciones

De acuerdo a los trascendidos de una y otra parte, en primer lugar, el gobierno ruso se ha comprometido a reducir "drásticamente" las "actividades militares en Kiev, en la ciudad de Chernígov y en el norte de Ucrania".

Asimismo, Vladímir Medinski, jefe negociador de Rusia, se ha mostrado abierto a celebrar una reunión entre el presidente Putin y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, lo que marca un giro de las negociaciones, pues este encuentro era rechazado de plano por el Kremlin al considerar que no había suficientes avances en las negociaciones.

Como condición previa a ese posible cara a cara entre Zelenski y Putin, Moscú exige que ambos países aprueben un borrador del tratado de paz. Esta era precisamente una reclamación constante de Kiev en las últimas semanas.

En cuanto a Ucrania, su gobierno se ha mostrado dispuesto a no formar parte de la OTAN, lo que hasta ahora era una de las principales exigencias del gobierno de Putin y uno de los elementos clave del conflicto.

Pero como contrapartida, Ucrania pide que ocho países se comprometan a intervenir si se produce un nuevo ataque sobre su territorio, sin que se conozca cuáles serían las potencias que formarían parte de esta especie de alianza protectora.

En cuanto al estatus de la región de Crimea, ocupada por Rusia desde 2015, trascendió que se negociará por seprado.

El gobierno ruso se ha comprometido a reducir "drásticamente" las "actividades militares en Kiev

"Las negociaciones sobre los preparativos para un acuerdo sobre la neutralidad y el estatus no nuclear de Ucrania, así como la entrega de garantías de seguridad a Ucrania, están avanzando hacia la práctica", ha resumido el viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, en declaraciones recogidas por Interfax.

Tras esta última ronda de negociaciones, está previsto que los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia y Ucrania se reúnan otra vez, aunque no hay fecha prevista, para "terminar de dar forma al entendimiento común" alcanzado hoy, según ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, en declaraciones recogidas por The New York Times.