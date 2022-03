Alberto Fernández va a ser papá: qué nombres baraja junto a Fabiola para su hijo

Se aproxima la fecha en la que el presidente Alberto Fernández será papá y el mandatario ya confirmó los posibles nombres que tendrá su hijo, además de adelantar que se pedirá unos días de licencia por paternidad.

El mandatario afirmó en una entrevista en la TV Pública que el hijo que espera junto a la Primera Dama, Fabiola Yáñez, "tiene fecha de nacimiento entre el 10 y el 20 de abril" y que para ese momento, tiene pensado tomarse dos días de licencia en sus funciones.

En lo que se refiere al nombre, dijo que "hay dos nombres que propuso Fabiola: Augusto y Francisco. Yo elegí uno y ella tampoco está muy en desacuerdo", a la vez que rechazó la posibilidad de ponerle ambos nombres: "Augusto Francisco Fernández Yáñez es muy largo".

Este será el primer hijo que Alberto Fernández y Fabiola Yáñez tendrán como pareja. El jefe de Estado ya tiene a Estanislao, de 27 años, hijo de su anterior primer matrimonio con Marcela Luchetti, de quien se divorció en 2005.

Su hijo "tiene fecha de nacimiento entre el 10 y el 20 de abril"

Qué dijo Alberto Fernández sobre la inflación

Durante la entrevista, el mandatario también habló de la "guerra contra la inflación" y lanzó una particular frase: "Hay diablos que hacen subir los precios y lo que hay que hacer es hacer entrar en razón a los diablos".

Además, el primer mandatario reiteró que los planes sociales "tienen que convertirse en trabajo" pero aclaró que debe ser "trabajo formal".

"Tenemos que recuperar la cultura del trabajo, pero el trabajo formal. La mayoría (de los que reciben planes) trabaja, pero en la informalidad", dijo.

Asimismo, Alberto Fernández afirmó que "hace falta que un mayor número de trabajadores de la economía popular pase a la formalidad, pero hay que darle un marco regulatorio para desarrollarse con un mínimo de seguridad".

Las internas en el Frente de Todos, según Alberto Fernández

El Presidente agregó que "hay un sector del campo que ha tomado una posición político- partidaria" que se opone a las medidas del Gobierno para el sector, como el aumento de retenciones en algunos productos.

El mandatario confirmó que va a pedirse licencia por paternidad

Por otra parte, Fernández ratificó que "acordamos que las tarifas no pueden aumentar más del 80% del coeficiente de variación salarial, y para los que tienen tarifa social no más de 40%". Añadió que "queremos terminar con lo más ineficiente que es subsidiar al más rico. Por eso el primer decil (de la sociedad) termina de recibir subsidios". Añadió que el Gobierno "está haciendo todo lo necesario para garantizar la provisión de gas" en la próxima temporada invernal.

"Es una ficción, una mentira" que se diga que había otra posibilidad de acuerdo con el FMI, señaló el Presidente. "Tuvimos un acuerdo que la ortodoxia del Fondo no aceptaba, dijimos no vamos a hacer ningún ajuste; fue una pelea muy dura, fue un acuerdo inusual, por eso no sabíamos hasta último momento como iba a votar" el directorio del Fondo.

Además, "tenía que haber de parte del FMI un reconocimiento de que hicieron algo que estaba mal", añadió.

El Presidente aseguró también que "comparte totalmente la idea" de la vicepresidenta Cristina Kirchner "de buscar un gran acuerdo, un contrato social". Expresó que las cuestiones sobre las internas en el Frente de Todos "son debates que se ponen más en los medios que en la gente, que está preocupada por la inflación y los problemas económicos".

Te puede interesar Guerra de Malvinas resumen: qué pasó el 2 de abril de 1982

Fernández aseveró que a su criterio el tema del acuerdo con el FMI y los debates internos en el oficialismo "está terminado"; y afirmó que "a algunos les gusta más, a otros les gusta menos" ese convenio, "pero hay que seguir adelante" y sentenció que "cuando dicen que fui blando, no hubo nada blando".