La decisión de Alain Delon: recibiría el fármaco que se emplea para la pena de muerte

El actor francés Alain Delon recibiría el fármaco utilizado para la pena de muerte para llevar a cabo la eutanasia, según consignó el medio brasileño R7. Se trata de pentobarbital sódico, un "potente sedante" que actúa sobre el sistema nervioso y provoca la muerte en pocos minutos.

El procedimiento se llevará a cabo mediante la administración de una dosis letal de 15 gramos, mezclada "con alguna bebida, posiblemente jugo o agua".

El uso del fármaco se remonta a más de un siglo atrás, cuando se comenzó a utilizar para ejecutar a los condenados a muerte en Estados Unidos. Además, se admite su aplicación como agente anestésico en prácticas veterinarias.

Se utilizó durante décadas como tranquilizante e hipnótico, pero dejó de utilizarse para este fin debido al elevado riesgo de sobredosis y muerte que implicaba su administración. Hoy se autoriza su aplicación a pacientes que se someten a la eutanasia, en aquellos países donde dicha práctica está autorizada.

Alain Delon tendría que tomar el farmaco por su propia voluntad, dado que así lo establecen las normas legales

Eutanasia: cómo se administra esta droga

Delon deberá tomar la droga ya que, según explica la organización Dignitas, por razones legales, el paciente debe ser quien realice el último acto, es decir, la administración del fármaco.

El pentobarbital actúa a los 2 o 5 minutos de ser aplicada. Induce a un coma profundo y en menos de una hora produce la muerte. "Es un proceso absolutamente libre de riesgos e indoloro", destaca Dignitas.

Aún no se estableció una fecha para el procedimiento, o, al menos, no trascendió. No obstante, el actor ya se despidió a través de sus redes sociales. "Quiero agradecer a todos los que me han seguido a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el campo laboral, sino en la vida cotidiana entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon", expresó.

Alain Delon pidió la eutanasia luego de haber sufrido dos ACV en el año 2019

El pedido de eutansia de Alain Delon

El actor francés, de 86 años y residente en Suiza, solicitó la eutanasia luego de sufrir dos ACV en 2019. "Estoy a favor de la muerte digna. Primero porque vivo en Suiza, donde la eutanasia es legal, y también porque creo que es lo más lógico y natural", había reconocido Delon, en una entrevista reciente. "¡Envejecer apesta! No podés hacer nada al respecto", añadió.

El mismo año Delon recibió un premio a su trayectoria en el Festival de Cannes y, con un tono de despedida, dijo: "Pienso este reconocimiento como el final de mi carrera y también de mi vida", afirmó.