Alberto y Cristina, por separado en los homenajes a los caídos en Malvinas

Distanciados por diferentes posturas sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la vice, no compartirán el acto central para conmemorar el Día del Veterano y de los Caídos de la Guerra de Malvinas.

La vicepresidenta se mostrará hoy, a las 16, junto al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en el salón Azul del Senado.

Allí entregarán diplomas de distinción a los excombatientes de Malvinas que trabajan en el Congreso, al cumplirse 40 años del conflicto bélico con el Reino Unido. A la ceremonia asistirán autoridades y legisladores de ambas cámaras.

Por su parte, el jefe del Estado encabezará, a las 12, el acto principal en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, cuya sede se encuentra en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, en el predio de la exESMA, para rendir homenaje a los soldados caídos.

El jefe del Estado encabezará el acto principal en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur

Reclamo por la soberanía de Malvinas

Ayer, el Presidente reiteró el reclamo por la soberanía argentina de las islas Malvinas en una entrevista que concedió a la cadena televisiva de la BBC.

Fernández remarcó que las islas fueron usurpadas y que los británicos "no tiene ningún derecho" sobre el territorio.

"Yo creo que la razón siempre vence y nosotros tenemos la razón. En algún momento la razón va a predominar. No tenemos ni la fuerza, no tenemos los trasatlánticos, no tenemos la artillería, no tenemos los aviones, no tenemos las armas nucleares que el Reino Unido trajo en aquel entonces a circular por el Atlántico Sur. Pero lo que tenemos es la razón", sostuvo.

Tras el acto conjunto entre Massa y Cristina Kirchner, se realizará un concierto a cargo de la Orquesta de Cámara del Congreso con la participación del Coro de la Biblioteca y artistas invitados. Además, se proyectará un mapping histórico sobre la fachada del Palacio Legislativo, sobre la avenida Entre Ríos.

El hall central del edificio Anexo del Senado fue bautizado este miércoles como "Sala Malvinas Argentinas" durante un acto del que participaron autoridades, senadores y exveteranos que se desempeñan en la Cámara alta, como parte de los reconocimientos en el 40 aniversario del conflicto del Atlántico Sur.

Asociaciones que reúnen a veteranos de Malvinas y familiares de los caídos realizará vigilias

Homenajes

Los homenajes por los 40 años de Malvinas comenzaron anoche con la tradicional vigilia en Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, con excombatientes y funcionarios nacionales. En Ushuaia se celebrará un acto hoy, a las 11.

Las asociaciones que reúnen a veteranos de Malvinas y familiares de los caídos realizará también vigilias esta medianoche en distintos puntos del país. Una de las principales concentraciones será la que se organiza en San Andrés de Giles, que todos los años presenta una fuerte convocatoria.

En tanto, la ciudad de Buenos Aires iluminará sus monumentos emblemáticos con los colores de la bandera argentina.

Te puede interesar Guerra de Malvinas resumen: qué pasó el 2 de abril de 1982

La Iglesia también recordará a los caídos en Malvinas, con una misa en la Basílica de Luján, que oficiará a las 11 el presidente del Episcopado y obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea. Está prevista la presencia del ministro de Defensa, Jorge Taiana, y los jefes de las Fuerzas Armadas.